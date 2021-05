“Empezamos a aliarnos con billeteras de criptomonedas y casas de cambio digitales”

Actualmente, Visa se enfoca en la creación de productos innovadores alrededor de las monedas digitales

Las criptomonedas empiezan a formar parte de las carteras de inversión y Visa, a medida que ha observado la evolución en el mundo de medios digitales de pago, también ha decidido brindar soluciones a sus clientes en el segmento de monedas digitales. Arnoldo Reyes, vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y Emprendimientos para Visa América Latina y el Caribe, afirmó que el actual contexto es “otra etapa de la evolución del mundo de medios de pagos y de servicios financieros”.

¿Qué factores influyeron para innovar sus operaciones en este sector?

– Hace año y medio empezamos a formar un equipo dentro de Visa para profundizar en la tecnología de monedas digitales, de la infraestructura que se llama Block-

chain y qué tan aplicable era para casos de uso de movimiento de fondos, entre personas o empresas o pagos a comercios, etcétera. Hemos empezado a aliarnos con billeteras de criptomonedas y con casas de cambio digitales. Lo primero que estamos haciendo es habilitar a estas empresas en ofrecer una tarjeta Visa a su usuario final para que pueda usarla en cualquiera de los 70 millones de puntos donde Visa es aceptada. Básicamente esa tarjeta está asociada a esa billetera móvil donde el usuario tiene criptomonedas, monedas estables, etcétera. Hoy en día casi el 80 por ciento de los bancos centrales del mundo ya están con algún piloto o en análisis con tecnologías con monedas digitales. Cada día se está volviendo un tema más relevante.

¿A qué segmento apuesta Visa?

– Es importante destacar que Visa está muy interesado en monedas digitales que es el marco general. Pero dentro de ellas hay tres segmentos: las criptomonedas, que son las más populares y entre ellas bitcóin y ethereum. Pero no son respaldadas por ninguna entidad. Luego están las monedas estables y son básicamente la versión de una moneda fiduciaria en versión digital y la más popular es la USDC (USD Coin) que es la versión del dólar estadounidense en su forma digital. Estamos haciendo mucho ahí porque a las personas sí les interesa la moneda digital, pero no quieren la volatilidad que traen las criptomonedas como el bitcóin. Y el tercer segmento de monedas digitales que estamos viendo son las monedas digitales del banco central. Estamos en iniciativas, viendo diferentes productos, proyectos y alianzas.

Actualmente, ¿en qué países ya pueden hacer estas transacciones con Visa?

– Plataformas como Crypto.com ya están emitiendo una tarjeta Visa en empresas de Estados Unidos, Europa, Asia Pacífico y próximamente esperamos en América Latina. En Estados Unidos hemos anunciado en los últimos seis meses dos pilotos. El primero es Crypto API. Supongamos que un banco busca darle a sus clientes a través de su aplicación móvil el poder comprar y vender criptomonedas. Para ofrecer ese servicio tendrían que crear una infraestructura masiva. Pero conectándose a este API de Visa automáticamente ellos no tendrán que crear esa infraestructura ni el desarrollo. Ese piloto lo estamos haciendo con un banco digital que se llama First Boulevard. La idea es extenderlo a otros mercados. El segundo es que recientemente anunciamos que dentro de la red de VisaNet se puede liquidar transacciones en monedas estables en particular en USDC.

¿Cómo está la demanda de los clientes por utilizar monedas digitales en Latinoamérica?

– Enorme. Hay una demanda increíble. Plataformas como Bitso en México que ya se han extendido a nivel regional tienen millones de clientes. La población ha pensado en mantener parte de sus ahorros en una forma digital más segura. Y por eso las monedas estables como USDC le permiten a alguien en América Latina tener su dinero en un activo digital respaldado por el dólar americano.

Si tengo criptomonedas traducidas a dólares, ¿qué tipo de cambio usan?

– Eso lo maneja la aplicación en donde abres tu cuenta para comprar criptomonedas. Coinbase es una de las plataformas más grandes de Estados Unidos que le permiten al público entrar y abrir su cuenta y comprar criptomonedas. Cuando compras bitcóin y lo quieres convertir a dólar parte del negocio de ellos es cobrar un porcentaje de cambio.