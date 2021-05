Mintrab sancionó a 54 empresas por incumplir normas para prevenir contagios COVID-19

La Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) ha realizado 1,935 inspecciones para verificar el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 79-2020, Normas Complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención y control de brotes de SARS COV-2 en los centros de trabajo.

Dicho acuerdo, emitido el 14 de junio de 2020, es un complemento al Acuerdo Gubernativo 229-2014 que contiene el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

De las empresas inspeccionadas, 1,822 han cumplido dicho acuerdo y 113 lo incumplieron, según datos compartidos por la Unidad de Información Pública del Mintrab.

Entre los departamentos que reportan más empresas con incumplimientos está Guatemala con 23 registros, en Sacatepéquez fueron 28, en Quiché 14 y en Suchitepéquez 13. En total 54 empresas han sido sancionadas, el resto han sido notificadas.

Luego de haber recibido prevenciones por parte de un Inspector de Trabajo, el proceso que debe seguir todo patrono es cumplir con cada requerimiento realizado por el Inspector dentro del plazo fijado y evidenciar el cumplimiento en la diligencia de constatación siguiente y con ello evitar ser sancionado, indicó Dulce Patricia Zúñiga, inspectora general de Trabajo.

Bajo cumplimiento

El jefe de la Sección de Seguridad e Higiene y Prevención de los Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Mynor Mejía, dijo que, según el Acuerdo 229-2014, las empresas por obligación tienen que tener un plan de salud y seguridad ocupacional o un plan de riesgos laborales, y con el Acuerdo 79-2020 una estrategia o anexo respecto al COVID-19.

El IGSS ha capacitado a más de 3 mil empresas a la fecha, donde verifica el cumplimiento de los planes, si no los tienen se les deja una recomendación y si no los cumplen, se hace un expediente administrativo que se traslada al Mintrab para que prosigan legalmente.

Mejía agregó que de las empresas capacitadas el 85 por cierto incumplía la normativa, pero después de las visitas se redujo. “Estamos en un rango de un 50 por ciento de cumplimiento”, dijo.

Dificultades

Adolfo Lacs, representante del sector sindical, dijo que el Mintrab no tiene la capacidad para inspeccionar a la mayoría de las empresas y menos en los departamentos. Las empresas en la capital, entre más grandes, tienden a cumplir más las disposiciones, porque si no cumplen y tienen conatos de coronavirus, según la normativa del semáforo, tendrían que cerrar operaciones.

En los municipios es enorme la cantidad de gente que trabaja sin mascarilla, porque no existe la capacidad conjunta del Mintrab ni de Salud de hacer valer la normativa, además las autoridades locales no insisten porque no quieren tener problemas sociales.

Añadió que en la mayoría de las empresas, los trabajadores compran la mascarilla, en lo cual hay un incumplimiento implícito del acuerdo.

Asesoría

Las empresas interesadas en recibir apoyo del IGSS para el cumplimiento de los protocolos se pueden acercar a la institución. Para más información se pueden comunicar al teléfono 1522, extensiones 83064 y 82962.

Según el Acuerdo 79-2020, las sanciones se basan en los artículos 271, 271 bis y 272 del Código de Trabajo, y se pueden aplicar a la empresa como al trabajador. El Código establece multas de seis a 14 salarios mínimos por disposiciones de higiene y seguridad.