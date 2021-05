Inversores en Wall Street evalúan inflación

Las acciones estadounidenses cerraron ligeramente a la baja y los principales índices de Wall Street no se alejaron mucho del cierre de la sesión anterior, ya que los inversores siguen tratando de evaluar el curso de la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de más largo plazo cayeron por cuarto día consecutivo, con el retorno de referencia a 10 años tocando un nuevo mínimo de dos semanas del 1.56 por ciento y ayudando a amortiguar las preocupaciones sobre la inflación.

Los funcionarios de la Reserva Federal siguen restando importancia al aumento de las presiones sobre los precios, y el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, dijo que el banco central puede tomar medidas para enfriar un salto de la inflación sin tener que descarrilar la recuperación económica.

Aunque la mayoría de los participantes en el mercado esperan que los precios aumenten a medida que la economía se recupera, persiste la preocupación por la velocidad y la trayectoria de la subida.

“Quizás el mercado de bonos no esté tan desequilibrado”, dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, quien afirma que el mercado de bonos no parece tan preocupado por la inflación en este momento.

“Es una combinación de que tal vez la Fed esté en lo cierto, pero también de que la Fed, por primera vez, mostró que está empezando a hablar de la reducción (de las compras de bonos), lo que también es una señal reconfortante de que todavía hay un atisbo de lucha contra la inflación en la Reserva Federal”.

Wall Street cerró con pérdidas este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.24 por ciento en medio de cierta volatilidad. El índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, quedó prácticamente plano con un leve retroceso del 0.03 por ciento o 4.00 puntos, hasta 13,657.17.

La energía , con un descenso de alrededor del dos por ciento, fue el sector más débil del día, después de que fuentes dijeron que BlackRock Inc (NYSE:BLK) ha respaldado a varios candidatos del fondo de cobertura Motor no. 1 para formar parte del directorio del gigante energético Exxon Mobil (NYSE:XOM).

El sector inmobiliario <.SPLRCR> fue un punto destacado, porque se benefició de la pausa en los rendimientos

Debate climático en UE

Los gobernantes de la Unión Europea abandonaron el martes un intento de definir la forma en que el bloque fijará los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones, semanas antes de que Bruselas proponga un enorme paquete de normas más estrictas sobre el cambio climático.

Los 27 líderes nacionales se reunieron en Bruselas para debatir cómo alcanzar el nuevo objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 por ciento para 2030 respecto a los niveles de 1990. El objetivo, acordado el mes pasado, es más ambicioso que el anterior plan de reducción del 40 por ciento .

En una declaración posterior a la reunión, los 27 dirigentes instaron a la Comisión Europea a desvelar rápidamente sus 12 nuevas directrices sobre el clima y a examinar en profundidad su impacto medioambiental, económico y social en los estados miembros.

Sin embargo, la declaración final omitió secciones incluidas en los borradores preparatorios, a los que tuvo acceso Reuters, que incluían peticiones más específicas sobre cómo deberían fijarse los objetivos nacionales.

En anteriores borradores de conclusiones se pedía a la Comisión que mantuviera el sistema actual de la UE para fijar objetivos nacionales de reducción de emisiones en sectores como el transporte y los edificios, pero este punto se eliminó del texto final.

La Comisión, órgano ejecutivo del bloque, debe publicar sus propuestas de actuación en julio.

No obstante, es probable que la cuestión resurja en futuras conversaciones entre los mandatarios de la UE, ya que da respuesta a las preocupaciones de los estados sobre cómo repartir los esfuerzos necesarios para cumplir el nuevo objetivo de la UE en materia de cambio climático.

En la actualidad, los objetivos nacionales se diseñan en función del producto interno bruto per cápita de un país, lo que significa que los países más pobres tienen objetivos más bajos que los Estados miembros más ricos.

Aunque los objetivos nacionales tendrán que ser más ambiciosos para ajustarse al objetivo más estricto de la UE, algunos estados de Europa oriental y central han hecho del mantenimiento del sistema actual de asignación de objetivos una prioridad.

Responsables comunitarios de cuatro países habían dicho a Reuters que la reunión del martes podría terminar sin una decisión sobre las políticas climáticas del bloque, si algunos estados miembros intentaban restringir lo que la Comisión puede proponer en julio.

“Quería escuchar a los estados miembros, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus ideas para este gran paso adelante en el marco regulador”, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tras la reunión.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que presidió la cumbre, dijo que los líderes de la UE se reunirían para debatir en detalle las propuestas climáticas.

Espaldarazo de Elon Musk al bitcóin

Elon Musk vuelve a tuitear sobre criptomonedas. En uno de ellos, comenta que ha hablado con los mineros de bitcóin de América del Norte. Dice que “se han comprometido a publicar el uso renovable actual y planificado y a pedir a los mineros WW que lo hagan. Potencialmente prometedor”.

Recordamos que hace casi dos semanas Musk lanzó la “bomba” en Twitter de que Tesla (NASDAQ:TSLA) había dejado de aceptar bitcoines para comprar sus vehículos debido a preocupaciones medioambientales. El magnate ha pedido a los usuarios de Twitter ideas para desarrollar la que considera su “moneda favorita” actual, dogecóin.

