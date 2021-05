Dólar sube por optimistas datos de EE. UU.

El dólar se apreció ayer, impulsado por alentadores datos manufactureros en Estados Unidos, pero anotó una pérdida semanal ante la menor inquietud en los mercados por referencias en las minutas de la Reserva Federal a una discusión sobre una posible reducción de los estímulos monetarios.

* El dólar ha devuelto gran parte del avance que hizo después de una mención en las actas de la reunión de abril de la Fed de posibles discusiones futuras sobre reducción del estímulo, lo que llevó a especular un alza antes de lo esperado de las tasas de interés en Estados Unidos.

* “Al parecer, las preocupaciones sobre la reducción se han desvanecido con bastante rapidez”, dijo en una nota Shaun Osborne, estratega cambiario jefe de Scotiabank.

* La moneda estadounidense encontró algo de apoyo tras datos que mostraron que la actividad fabril estadounidense se aceleró a principios de mayo en medio de una fuerte demanda interna.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde ante una cesta de seis monedas, ganó un 0.22 por ciento a 89.993. El índice tocó un mínimo de cuatro meses a principios de la sesión y cerró la semana con una pérdida cercana al 0.4 por ciento.

* Una flexibilización de las restricciones de COVID-19 ayudó a que sondeos sobre la actividad de servicios alemanes y la actividad empresarial francesa obtuvieran mejores resultados de lo esperado en mayo, aunque tuvieron poco efecto sobre el euro.

* Entre las criptomonedas, el bitcóin bajó un 11.5 por ciento a US$35 mil 952.05, mientras que el ether cedió un 14.3 por ciento.

China y los bitcoines

China tomará medidas enérgicas contra las actividades de minería y comercio de bitcoines dentro de sus vías para resguardarse de los riesgos financieros, dijo el viernes el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo.

El país tomará medidas enérgicas contra las actividades ilegales en el mercado de valores y mantendrá la estabilidad de los mercados de acciones, bonos y divisas, declaró el comité en una reunión presidida por el viceprimer ministro, Liu He.

La política monetaria prudente de China será flexible, específica y apropiada, mientras que mantendrá el tipo de cambio del yuan básicamente estable en niveles razonables y equilibrados, agregó.

Apple defiende ante la Justicia de EE. UU. que App Store no es un monopolio

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, defendió este viernes que la popular tienda virtual App Store no es un monopolio, en una comparecencia ante la jueza que lleva el caso contra la compañía en Estados Unidos por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia.

El máximo directivo de la empresa de Cupertino (California, EE. UU.) citó como competidores a otros fabricantes de teléfonos distintos al iPhone, como Samsung y LG, aunque evitó pronunciarse explícitamente sobre Google, propietaria de Android.

Además, aseguró que las políticas de Apple orientadas a crear un ecosistema cerrado mediante incompatibilidades con otro ‘software’ o requisitos de exclusividad tienen como objetivo crear productos que garanticen la máxima calidad y seguridad, pero que en ningún caso se trata de proteger un monopolio.

“Tomamos decisiones con la mente puesta en defender los intereses de los usuarios, y a veces esos intereses no se corresponden con los de los desarrolladores de aplicaciones”, apuntó Cook, en referencia a la empresa de videojuegos Epic Games, que presentó la demanda que ha derivado en este juicio.

El origen

Apple y Google controlan casi la totalidad del mercado de sistemas operativos para móviles a nivel mundial y cobran a los desarrolladores una comisión del 30 por ciento por las transacciones que se llevan a cabo a través de sus tiendas digitales.

Fue precisamente esa tasa la que ha desencadenado la batalla judicial. En agosto, Epic Games, propietaria del popular videojuego Fortnite, anunció que sus usuarios podían hacer compras accesorias –es decir, complementos para el videojuego– dentro de su propia aplicación y con un descuento.

Esto va en contra de la política impuesta por Apple, ya que si un usuario compra accesorios directamente en el videojuego, no cobra la comisión del 30 por ciento que se lleva por todas las transacciones que ocurren a través de la App Store.

Solo unas horas después de que Epic revelase que iba a permitir las compras desde la propia aplicación de Fortnite, Apple respondió retirándola de la App Store, ante lo que el desarrollador presentó la demanda.

Epic también ha demandado a Google por el mismo motivo y está previsto que el juicio se celebre en los próximos meses, presidido por la misma jueza que en el caso de Apple, por lo que es previsible que lo que ocurra ahora afecte también a la empresa del buscador de Internet.

Tras apoyo europeo, impuesto mínimo global podría consolidarse

La propuesta de Estados Unidos de un impuesto mínimo global de al menos 15 por ciento tuvo una entusiasta recepción en Europa, lo que hace crecer la posibilidad de lograr un acuerdo sobre cambios radicales de cuánto pagan las multinacionales, y a qué Gobiernos.

“Esto es realmente un gran progreso”, dijo el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, al llegar a una reunión con sus homólogos europeos en Lisboa, minutos después de que su homólogo francés también hubiera ofrecido una reacción positiva. “Tenemos una oportunidad real de que en este verano este acuerdo, y el acuerdo en el que estuvimos trabajando durante tanto tiempo, se materialice”.

Negociaciones

El último paso en la carrera por un acuerdo entre 139 países es inferior a la tasa de 21 por ciento que EE. UU. había sugerido en un inicio para las ganancias de sus negocios en el extranjero, un nivel que algunas naciones consideraron en ese momento excesivo. Antes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las negociaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicoS (OCDE) se centraban en un mínimo de 12.5 por ciento.

“Asumo que tuvieron conversaciones tras bastidores con países clave antes de poner esto sobre la mesa, por lo que creen que hay una perspectiva razonable de llegar a un acuerdo sobre una tasa de 15 por ciento”, dijo Lafayette “Chip” Harter, asesor sénior de políticas en PricewaterhouseCoopers en Washington, quien anteriormente representó a EE. UU. en las negociaciones de la OCDE.

Si bien los obstáculos persisten, incluido un desacuerdo por separado sobre qué trato recibirán gigantes digitales como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., la Administración Biden ha impulsado las negociaciones de la OCDE, que habían permanecido estancadas durante años en capas cada vez mayores de complejidad técnica, disputas transatlánticas y tensiones comerciales.

La proximidad de lograr un acuerdo plantea la posibilidad de tasas significativamente más pesadas para las corporaciones más grandes del mundo. El año pasado, la OCDE estimó que el impuesto mínimo global, además de las reglas propias de EE. UU., aumentaría los ingresos para los Gobiernos hasta por US$100 millardos al año, una cifra que se dispararía de lograrse una tasa más alta.

La última propuesta estadounidense sobre un impuesto del 15 por ciento es solo la mitad del camino, porque la cuestión de un nivel mínimo es uno de los dos pilares en las negociaciones de la OCDE. Los países europeos han acogido con beneplácito una iniciativa separada de Biden sobre el tema más espinoso de dónde enfrentan las empresas los gravámenes, pero las conversaciones sobre eso aún están en curso.

EE. UU. sugirió un alcance más simple y más estrecho, dividiendo los ingresos fiscales de únicamente las cien multinacionales más grandes. Funcionarios en otros países no están seguros de si eso abarca a todos los gigantes digitales a los que quieren apuntar, y existen preocupaciones particulares de que Amazon.com Inc pueda no quedar atrapado en esa red.