Comercio regional al margen de crisis políticas

La región enfrenta diferentes crisis políticas. Entre las recientes, en El Salvador se dio la destitución de los jueces de la Sala Constitucional por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele.

Esta semana el Departamento de Estado de EE. UU. desclasificó un documento que vincula a altos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño y a otros políticos con corrupción y narcotráfico. También señaló a funcionarios corruptos de Guatemala y Honduras. Incluso el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue implicado en una Corte en Nueva York de tráfico de cocaína a dicho país junto a su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández y en Guatemala se publicó una lista de personas señaladas por corrupción por Estados Unidos.

Luis San José, analista del área económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó que a lo largo de los años el flujo comercial intrarregional se ha mantenido estable, a pesar de los problemas de índole política que se han presentado. “Las cadenas o cualquier tipo de actividad comercial que ya se tenga, no se verían afectadas”, dijo.

Según la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, este sector a nivel centroamericano tiene un valor de US$8 millardos, con un aporte a la economía de alrededor del 10 por ciento del producto interno bruto regional. Otros productos que más se comercian son medicinas, insumos y combustibles, dijo San José.

Para Enrique Lacs, ex viceministro de Integración y Comercio Exterior, en Centroamérica en muy rara ocasión, tal vez es un caso, lo político interrumpe el comercio. “Problemas políticos internos que afecten el comercio no hemos visto, es decir, ninguno que diga que como (Nayib) Bukele sacó a los magistrados, ahora ya no va a haber comercio, nada”, dijo.

Indicó que “hay una desvinculación del comercio con ese tipo de problemas políticos internos, salvo que, como puede pasar o ha pasado, empiezan a haber bloqueos de carreteras o manifestaciones”.

La directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Fanny D. Estrada, coincidió en que históricamente el comercio tiene dinámicas propias y siempre ha sobrepasado las crisis entre políticos. “El comercio no tiene ideologías. Pueden llegar a afectar si las medidas que toman los políticos van en contra de la competitividad”, dijo.

Respecto a la expropiación que hizo el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega a la empresa Tomza, Lacs dijo que corresponde es iniciar un mecanismo de solución de diferencias.

Percepción

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), dijo que para que el clima de negocio sea estable y atractivo para la inversión se necesita estabilidad política, certeza jurídica y Estado de derecho, por que estas situaciones que se dan, hacen que se pierdan puntos en la atracción de inversión.

Para Estrada, afecta no realizar inversiones en infraestructura productiva, atacar la inversión extranjera, mal clima de negocios y rechazo al empresariado.

San José considera que la complicación vendría en algún otro avance que se quiera hacer. Por ejemplo, si se quiere continuar con el proceso de integración y no hay voluntad política de los países, por los problemas actuales que se tienen.