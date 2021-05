Inflación: ¿Qué obliga a la Fed a cambiar de ruta?

Los mercados siguen temblando tras la publicación ayer del dato de IPC de Estados Unidos de abril, mucho mayor al esperado. La opinión general de los expertos es que la Reserva Federal estadounidense (Fed) no va a modificar su hoja de ruta solo por este dato, pero advierten de que detrás del dato de inflación puede haber otros factores que sí preocupen más.

Tal como explican en Banca March, “el repunte de la inflación se explica tanto por efectos puntuales de base (precios del petróleo) como por el impacto del rebote de la demanda y de los cuellos de botella que empiezan a restringir la oferta en algunos sectores (automóviles, entre otros)”.

“Se trata de una tendencia sobre la que ya hemos estado advirtiendo en los últimos meses y que sin duda en las próximas cifras de mayo todavía estarán presentes. No obstante, esperamos que a partir del tramo final de 2021, este efecto base sobre los costes energéticos comience a disiparse y permita que los datos de inflación comiencen a moderarse”, añaden estos analistas.

De momento, en opinión de Link Securities, “la Reserva Federal (Fed) va a dejar correr la inflación unos meses. Así lo vino a ratificar ayer el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, tras la publicación de las cifras de la inflación de abril”.

“No obstante, si se demuestra que detrás de este incremento de los precios hay factores de tipo estructural, algo que no es el escenario que baraja la Fed en estos momentos, el banco central se verá abocado a actuar y a comenzar a retirar estímulos antes de tiempo”, añaden estos expertos.

Además, en Link Securities advierten de que de persistir una inflación alta también los planes de ayuda fiscal del presidente estadounidense, Joe Biden, pueden “verse perjudicados”, al no ser ya tan necesarios y “amenazar” con terminar sobrecalentando la economía del país.

Otro factor que destacan en Link Securities que no se debe dejar pasar por alto es de tipo técnico: “Muchos valores y la mayoría de los índices presentan aún fuertes niveles de sobrecompra, algo que suele terminar provocando correcciones en los mercados”.

En esto mismo coinciden los analistas de Bankinter (MC:BKT). “El tiempo despejará las dudas, pero de momento hay que acostumbrarse a: (i) tomas puntuales de beneficios, (ii) rotación hacia cíclicas –financieras y materiales en detrimento de tecnológicas– y (iii) repuntes en la TIR de los bonos soberanos –la TIR del T-Note sube a 1.68 por ciento (+7.0 puntos básicos) y se dirige hacia los máximos del año en una semana intensa en emisiones”, concluyen estos expertos.

Elon Musk y Tesla dicen “no” al bitcóin

El último tuit de Elon Musk ha caído como un jarro de agua fría en el bitcóin y en el sector de las criptomonedas en general.

El CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) anunciaba anoche que el fabricante suspende el uso del bitcóin para comprar sus vehículos eléctricos debido a razones medioambientales.

Así, Musk echa marcha atrás en la propuesta inicial de la compañía de aceptar la cripto como medio de pago, ante las reiteradas protestas de defensores del medio ambiente y parte de la comunidad inversora.

El bitcóin, la moneda digital más valiosa del mundo, caía más de siete por ciento después del tuit y se cotizaba a US$52 mil 669. Esta mañana, los descensos alcanzan los dos dígitos, y el bitcóin intenta mantener los US$51 mil.

Todo ha cambiado desde que el pasado mes de febrero Tesla anunciaba que había comprado US$1.5 millardos en la criptomoneda y que pronto la aceptaría como pago por sus automóviles, que sacudió el sector con alzas del 20 por ciento en la moneda digital, recuerda Reuters.

Elon Musk ha afirmado que tiene la intención de usar la criptomoneda para transacciones tan pronto como la minería sea más sostenible.

Hace dos días, Musk lanzaba una encuesta en Twitter que revolucionaba las redes sociales y la cotización del dogecóin. El magnate preguntaba a los usuarios si les gustaría que Tesla aceptara doge. Un 78 por ciento dijo que sí.

Sea como fuere, el dogecóin también registra este jueves caídas de dos dígitos, perdiendo su cuarta posición en el ranquin de las principales criptomonedas.

Crecimiento del “streaming” de Disney decepciona

Walt Disney (NYSE:DIS) Co no cumplió con las estimaciones de Wall Street sobre la cantidad de nuevos clientes del servicio de streaming Disney+, según un informe de ganancias divulgado el jueves, que mostró que las ganancias trimestrales de la compañía superaron las previsiones.

Las acciones de Disney cayeron un cuatro por ciento a US$178.34 en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Las ganancias ajustadas por acción fueron de 79 centavos entre enero y el 3 de abril, dijo Disney. Los analistas esperaban 27 centavos, según datos de IBES de Refinitiv.

Disney se está enfocando en desarrollar rápidamente su servicio de streaming para desafiar a Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). a medida que las audiencias se alejan de la televisión por cable.

Los populares parques temáticos de la compañía siguen recuperándose de las restricciones de público impuestas por la pandemia de COVID-19.

Disney+ alcanzó un total de 103.6 millones de clientes a principios de abril, dijo la compañía. Dos series de superhéroes de Marvel, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, debutaron durante el trimestre. Los analistas habían proyectado 109.3 millones de suscriptores, según FactSet (NYSE:FDS).

El ingreso mensual promedio por suscriptor de pago de Disney+ disminuyó de US$5.63 a US$3.99, dijo la compañía, debido al lanzamiento de Disney+ Hotstar en los mercados extranjeros. Las estimaciones de Factset mostraron que Wall Street esperaba ingresos promedio de US$4.10 por usuario.

Los ingresos totales cayeron un 13 por ciento a 15.610 millones en el segundo trimestre.

