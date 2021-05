EE. UU. admite crisis en suministro de combustible

El Gobierno de Estados Unidos admitió que se enfrenta a una crisis en el suministro de combustible en ciertas zonas tras el ciberataque contra la mayor red de oleoductos del país, pero aclaró que no hay escasez de gasolina.

Por eso, la Administración de Joe Biden ha pedido a los consumidores que no acumulen carburantes y a los vendedores que no aprovechen este momento para especular.

“No es que tengamos escasez de gasolina, es que tenemos escasez de suministro. Las cosas volverán a la normalidad pronto”, afirmó la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Granholm intentó calmar así los temores a un desabastecimiento después de que Colonial, la empresa que provee el 45 por ciento del combustible que se consume en la Costa Este estadounidense, interrumpió sus operaciones tras haber sido objeto de un ciberataque mediante un “ransomware”, un programa que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una recompensa para liberarlo.

“Sabemos que tenemos gasolina, solo tenemos que llevarla a los lugares correctos”, insistió la responsable de Energía del Gobierno de Biden, quien explicó que los estados más afectados son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia y Virginia.

En reparación

Granholm anticipó que para el cierre de los mercados del miércoles Colonial tomará una decisión con respecto al reinicio del bombeo a lo largo de los 8 mil 850 kilómetros de oleoductos que opera, aunque en todo caso confesó que pasarán unos días antes de que la red vuelva a estar en funcionamiento.

La administración del presidente Joe Biden, que ha levantado las restricciones al transporte de combustible por carretera y otras ambientales para facilitar el suministro, está evaluando medidas para ampliar la distribución de combustibles por vía marítima y férrea, según dio a conocer la Casa Blanca.

Los expertos han advertido que de persistir la paralización de actividades los precios de los combustibles podrían alcanzar niveles no vistos desde finales de 2014.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés) reveló que el precio promedio de la gasolina se situó ayer en US$2.98, frente a los US$2.96 de la media nacional durante el fin de semana.

También el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) –que sirve de referencia en Estados Unidos– subió un 0.55 por ciento, hasta US$65.28, tras una sesión que arrancó con pérdidas aunque se recuperó a lo largo de la jornada.

Gigantes tecnológicos se unen para producir “chips”

Algunos de los mayores compradores de chips del mundo, incluidos Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) y Google de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, se están uniendo a los principales fabricantes de procesadores, como Intel Corp (NASDAQ:INTC), para crear un nuevo grupo de presión para lograr subsidios gubernamentales en el sector.

La recién formada Coalición de Semiconductores en Estados Unidos, que también incluye Amazon Web Services de Amazon.com (NASDAQ:AMZN), dijo el martes que pidió a los legisladores estadounidenses que proporcionen fondos para la Ley CHIPS, para la cual el presidente Joe Biden solicitó al Congreso US$50 millardos.

“El financiamiento sólido de la Ley CHIPS ayudaría a Estados Unidos a desarrollar la capacidad adicional necesaria para tener cadenas de suministro más resistentes que garanticen que las tecnologías críticas estén allí cuando las necesitemos”, dijo el grupo en una carta a los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

La escasez mundial de chips ha afectado duramente a los fabricantes de automóviles y Ford Motor (NYSE:F) Co ha dicho que podría reducir a la mitad la producción del segundo trimestre.

Los grupos de la industria automotriz han presionado a la administración Biden para asegurar el suministro de chips para las fábricas de automóviles. Pero Reuters informó la semana pasada que los funcionarios del gobierno se muestran reacios a utilizar una ley de seguridad nacional, para redirigir chips de computadora a los fabricantes de automóviles porque hacerlo podría dañar a otras industrias.

La nueva coalición incluye algunas de esas otras industrias que consumen chips, con miembros como AT&T (NYSE:T), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), General Electric (NYSE:GE), Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPQ) y Verizon Communications Inc (NYSE:VZ). El grupo advirtió contra las acciones del gobierno para favorecer a una sola industria como los fabricantes de automóviles.

Subsidios y empleo

La Casa Blanca rechazó este martes que el refuerzo de los subsidios por desempleo sea una de las causas principales de la débil creación de empleo registrada en abril en EE. UU. al desincentivar la búsqueda de trabajo, y apuntó a la persistencia de la pandemia.

La portavoz presidencial, Jen Psaki, salía así al paso de las críticas desde la oposición republicana que ha afirmado que las ayudas gubernamentales hacen que los ciudadanos prefieran no salir a trabajar.

“No vemos eso (el refuerzo de los subsidios de desempleo) como una de las causas principales de que la gente no busque trabajo”, dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, en su rueda de prensa diaria.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó el pasado viernes el dato de empleo de abril, mes en el que se generaron solo 260 mil nuevos empleos frente al millón estimado por los analistas y en el que la tasa de desempleo subió una décima, al 6.1 por ciento , lo que ha generado preocupación acerca de la situación del mercado laboral en el país.

Psaki recalcó que para el gobierno del presidente, Joe Biden, la “razón principal” de la menor creación de empleo es que EE. UU. sigue “encarando la pandemia”, con “implicaciones”.

www.inoncapital.com