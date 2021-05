Materias primas alcanzan máximos

Los precios de las materias primas subieron a nuevos máximos ya que las señales de recuperación económica aumentaron las esperanzas de una demanda renovada de energía y un dólar más débil avivó el apetito de los inversores por los metales preciosos.

El índice Bloomberg

Commodity Spot, que rastrea los movimientos de precios de 23 materias primas, subió un 0.7 por ciento el lunes. El índice se encuentra en niveles no vistos desde 2012.

El petróleo, el producto básico más ponderado del grupo, subió después de que la Unión Europea propusiera aliviar las restricciones de viaje, una medida que podría impulsar aún más un repunte en la demanda de combustible a nivel mundial. Mientras tanto, el dólar retrocedió, lo que estimuló la compra de materias primas denominadas en dólares, como la plata y el oro.

El más alto

El índice Bloomberg Commodity Spot es el más alto desde septiembre de 2012. El mundo podría volver a utilizar 100 millones de barriles diarios de petróleo crudo para fines de 2021, lo que sería una recuperación total de los devastadores impactos de los pedidos para quedarse en casa y las restricciones de viaje durante el año pasado, según Enterprise Products Partners. La demanda de hidrocarburos podría alcanzar máximos históricos el próximo año, dijo Tony Chovanec, vicepresidente sénior de Evaluación de Riesgos de Productos Básicos y Fundamentos de Enterprise, durante una conferencia telefónica con inversores.

Los precios de todo, desde el cobre hasta el petróleo y la madera, se han disparado a medida que las economías más grandes del mundo se recuperan de la pandemia, con crecientes signos de escasez en los mercados. La fabricación y la construcción se están recuperando, los automóviles están volviendo a llenar las calles y más personas están reservando boletos de avión a medida que se vacunan en un momento en que los suministros se ven limitados por cuellos de botella, restricciones de producción y mal tiempo. China está comprando cantidades récord de maíz y los cereales agrícolas más caros han trastornado los flujos comerciales mundiales.

Los fondos de cobertura han aumentado las apuestas alcistas en los futuros de materias primas durante tres semanas consecutivas, según datos compilados por Bloomberg. El gasto público masivo y la política monetaria flexible han avivado los temores de inflación, lo que también ha alimentado la corrida alcista. Los inversores suelen considerar las materias primas como una protección contra la inflación y la debilidad del dólar.

Dow Jones y S&P 500 comienzan bien mayo

Los índices S&P 500 y Dow terminaron al alza el lunes en un entorno de resultados empresariales muy alentadores, mientras que el Nasdaq se vio presionado por los descensos de algunos valores de crecimiento, porque continuó una rotación del dinero hacia los valores que se benefician del ciclo económico y la “reapertura”.

Los sectores cíclicos del S&P 500, como el de productos básicos de consumo, el de energía y el de materias primas, superaron a los sectores que albergan valores de crecimiento, como el de tecnología y el de servicios de comunicación.

“Todas las acciones que están teniendo una ganancia superior hoy son el resultado del optimismo de la reapertura económica, y de que la gente salga de casa a gastar dinero en cosas”, dijo Michael James, director gerente de operaciones de renta variable de Wedbush Securities.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 238.38 puntos, o un 0.70 por ciento, a 34,113.23 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 11.49 puntos, o un 0.27 por ciento, a 4,192.66 unidades. El Nasdaq perdió 67.563 puntos, o un 0.48 por ciento, a 13,895.118 unidades.

“Hemos visto un ligero cambio en el ritmo de las acciones de valor que superan a los de crecimiento en lo que va de año”, dijo Rod von Lipsey, director gerente de UBS (SIX:UBSG) Private Wealth Management.

El índice Nasdaq cayó porque los valores tecnológicos de gran capitalización, incluidos Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, Facebook Inc (NASDAQ:FB) y Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), cotizaron a la baja a pesar de los resultados en gran medida optimistas.

Cuando más de la mitad de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados, se considera que las ganancias aumentarán un 46 por ciento en el primer trimestre, frente a las previsiones de crecimiento del 24 por ciento a principios de abril, según datos de IBES de Refinitiv.

“Este es el cuarto trimestre consecutivo en el que las ganancias superan las estimaciones”, dijo Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird. “Creo que se sigue subestimando lo fuerte que es este repunte y lo fuerte que se está recuperando la economía”.

La solidez de los beneficios, la mejora de los datos económicos, los estímulos fiscales y la postura ultraexpansiva de la Reserva Federal han apoyado a los mercados, impulsando los índices S&P 500 y Nasdaq a niveles récord la semana pasada.

Compras de bonos del Tesoro bajarán

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, descartó por los momentos disminuir su programa de compra de bonos del Tesoro, aunque indicó que podría ser antes del tiempo previsto.

“Disminuiremos las compras de activos cuando hayamos logrado un progreso sustancial adicional hacia nuestros objetivos”, dijo Powell desde la Conferencia de Economía Justa de 2021 sobre desarrollo comunitario, en la que participó esta tarde.

Recordó que cuando ocurrió la crisis financiera mundial, la política monetaria también recurrió a la compra de activos, y luego procedió a desacelerar gradualmente el ritmo en que se compraban los bonos del Tesoro y los valores respaldados por hipotecas.

