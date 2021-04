Así celebra Pollo Campero sus 50 años

Su inigualable sabor conquistó los paladares de sus consumidores guatemaltecos en 1971. Han pasado 50 años y la atención y servicio al cliente continúan posicionando a la marca tanto en Guatemala como en El Salvador, Estados Unidos, México, Honduras y Ecuador con más de 350 restaurantes. Al menos 81 de ellos están en ciudades estadounidenses, 29 en Honduras y 17 en Ecuador.

Pollo Campero forma parte de Corporación Multi Inversiones (CMI) y representa una pieza clave de los negocios de CMI Alimentos que busca llegar a los US$5 millardos de venta anual en todos los países donde opera, según José Gregorio Baquero, CEO de CMI Alimentos.

Ricardo Castillo, director general de Pollo Campero afirmó que la celebración de los 50 años “es gracias a cada uno de los miembros de la familia Campero, que con mucha dedicación y pasión hacen del Sabor Campero una experiencia agradable para cada uno de nuestros consumidores”.

time by sharing our FLAVOR!

Take the night off from cooking and join us in our celebration today by using code HAPPYBDAY to get 50% off any family meal when you order from https://t.co/Lw0djhZqEw or the app. pic.twitter.com/IEPE31Y7Xz

— Pollo Campero (@CamperoUSA) April 27, 2021