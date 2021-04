Acciones de EE. UU. caen por propuesta fiscal de Biden

Las acciones estadounidenses cayeron tras conocerse que el presidente Joe Biden planea casi duplicar el impuesto a las ganancias de capital, lo que, según analistas, proporcionó una excusa para tomar ganancias en un mercado sin dirección antes de los resultados de las grandes tecnológicas de la próxima semana.

Los tres principales índices de Wall Street también cayeron ante las informaciones de que Biden planeaba elevar los impuestos a la renta de los más ricos, una propuesta que, según algunos, sería difícil que el Congreso apruebe.

“Si tuviera posibilidades de ser aprobada, estaríamos bajando 2,000 puntos”, dijo Thomas Hayes, presidente y miembro gestor del fondo de cobertura Great Hill Capital LLC.

Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Investment Management en Chicago, dijo que cuando se plantea una propuesta de subida de impuestos (a la renta) o a la ganancias de capital, todo el mundo se entusiasma, vende primero y pregunta después. “Es más bien una reacción instintiva a corto plazo”, dijo.

Biden propondrá elevar el tipo marginal del impuesto sobre la renta al 39.6 por ciento desde el 37 por ciento y casi duplicar los impuestos sobre las ganancias de capital hasta el 39.6 por ciento para las personas que obtengan más de un millón de dólares, dijeron fuentes a Reuters.

La propuesta se centra en financiar US$1 billón para el cuidado de los niños, la educación preescolar universal y los permisos remunerados para los trabajadores, dijeron las fuentes.

Los mercados han estado apáticos después de que el Dow y el S&P 500 escalaron a máximos históricos la semana pasada, mientras los inversores esperan los reportes de Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc y Facebook Inc (NASDAQ:FB), que presentan resultados la próxima semana.

“Hasta que no salgamos de este vacío de información, el mercado va a estar generalmente sin dirección”, dijo. “Lo único que realmente importa de cara al futuro es cuáles son esas grandes ganancias tecnológicas de la semana que viene”.

Se espera que los beneficios del primer trimestre aumenten un 31.9 por ciento respecto a los de hace un año, la mayor alza desde el cuarto trimestre de 2010, según datos de IBES Refinitiv.

Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con Microsoft, Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) y Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc entre los valores que más presionaron a la baja.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.94 por ciento, el S&P 500 perdió un 0.92 por ciento y el Nasdaq Composite bajó un 0.94 por ciento.

Jefa del FMI pide a G20 que adopte precio mínimo del carbono

La jefa del Fondo Monetario Internacional instó el jueves al Grupo de las 20 principales economías que adopten un precio mínimo para el carbono y así ayudar a alcanzar un acuerdo sobre su valor, algo que dijo es esencial para combatir el cambio climático.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, dijo durante una cumbre virtual de dos días que el cambio climático representa enormes riesgos para el desarrollo económico, pero también ofrece “increíbles oportunidades para inversiones transformadoras y empleos ecológicos”.

Un precio robusto del carbono es necesario para garantizar que las emisiones globales de carbono se reduzcan en línea con los objetivos del acuerdo climático de París en 2015, afirmó, destacando que ya se han implementado más de 60 planes de precios.

El precio promedio global del carbono, ahora en apenas US$2 la tonelada, debe llegar a US$75 la tonelada para 2030 para frenar las emisiones en línea con esos objetivos.

“Debido a la urgencia para actuar, proponemos un precio internacional mínimo para el carbono entre los grandes emisores, como el G20. La atención en un precio mínimo del carbono entre un pequeño grupo de grandes emisores podría facilitar un acuerdo, que cubra hasta un 80 por ciento de las emisiones globales”, dijo en comentarios preparados.

Un precio mínimo del carbono debería incluir precios diferenciados para países en diferentes niveles de desarrollo económico y podría implementarse mediante impuestos al carbono, sistemas de comercio de carbono u otras medidas, dijo Georgieva.

Lagarde no se sale del guion

Se veía venir. Al contrario de lo que hizo ayer el Banco central de Canadá (BoC), que anunció que empezaría a retirar sus compras de deuda, el Banco Central Europeo (BCE) no se ha salido del guión y ha apostado en esta reunión por mantener su política acomodaticia.

“El Consejo de Gobierno continuará realizando compras de activos netos en el marco del programa de compras de emergencia pandémica (PEPP) con una dotación total de €1.850 millardos hasta que se considere por superada la crisis del coronavirus”, ha explicado Christine Lagarde, presidenta del BCE, en su rueda de prensa posterior al comunicado.

Tal y como informaba el comunicado, Lagarde ha recalcado que el BCE “comprará de forma flexible de acuerdo con las condiciones del mercado y con el fin de evitar un endurecimiento de las condiciones de financiación que sea incompatible con contrarrestar el impacto a la baja de la pandemia en la trayectoria proyectada de la inflación”.

Además, Lagarde ha recordado que la dotación de las compras se puede volver a calibrar si es necesario para mantener condiciones de financiación favorables para ayudar a contrarrestar el impacto negativo de la pandemia en la trayectoria de la inflación.

“El Consejo de Gobierno continuará reinvirtiendo los pagos de principal de los títulos con vencimiento adquiridos en el marco del PEPP hasta al menos finales de 2023”, ha dicho Lagarde.

“Las compras mensuales de activos netos en el marco del APP se prolongarán”.

www.inoncapital.com