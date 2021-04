Emilia, moda consciente ¿Quién hace tu ropa?

¿Cómo compiten en el mundo de la moda con este concepto?

– Justamente ahora estamos lanzando la línea de cáñamo y algodón orgánico, entonces sí es una propuesta muy distinta. Tenemos competencia indirecta, pero al momento un competidor con este tipo de materiales no tenemos. Si podemos decir que estamos validando el mercado.

Por ejemplo, el cáñamo lo vamos a encontrar en Estados Unidos, Europa y Australia, que por estos países no hay una conciencia tan clara con este tipo de fibra. Estamos validando esta fibra, si sabemos que hay aceptación porque hay varios interesados en el proyecto.

¿Cómo es la negociación para un salario justo ?

– En Guatemala no encontré una maquila que esté certificada con trato justo, pero hay catálogos de proveedores. Para solventar esa situación impartimos talleres. Pues negociamos con el dueño del taller. Parte del concepto es generar el bienestar. Y logramos ofrecer unos bonos adicionales a la tarifa.

Es un negocio al que no se está acostumbrado, porque lo usual es que se le bajen los costos y no recibir más bonos para la gente que participa en la producción. Es un taller familiar y logramos tener una relación que no se ajuste al mínimo sino que se reciba más por el trabajo.

¿Qué tipo de certificaciones reciben las prendas?

– Nuestro propósito es generar bienestar. A la hora de seleccionar la fibra y los proveedores y lo primero es entender con quiénes trabajan con marcas que son conscientes y la segunda son los certificados que cumplen las fibras con relación al algodón orgánico. Por ejemplo una certificación es el organic content, que lo que hace es asegurarnos que es de agricultura orgánica. Luego cuando hablamos de tinta para la serigrafía.

El taller que trabaja con nosotros fue capaz de darnos el servicio con estas tintas que cumplen con otros estándares más relacionados al procesamiento. Obviamente estamos cuidando porque en este caso estamos trabajando con tintas que cumplen con todo lo requerido, para que el procesamiento de la prenda sea más sano. La playera orgánica es vegana, porque tiene todas las certificaciones que cumple con todos los estándares de una prenda de este tipo.

¿Están llegando a otros países?

– Nuestra primera propuesta es llegar a este mercado. Y actualmente en Guatemala nos ha ido bastante bien. Pero creo que nuestro objetivo es salir. Tenemos solicitudes de Australia y parte de Inglaterra. Pero necesitamos reforzar la parte de estudio de mercado. De nuestros proveedores. Sin ninguna falta e incumplimiento y necesidades de un país.

Se trabaja con las certificaciones que sí están reconocidas en el ámbito internacional y las tintas están listas para la exportación.

¿Qué tan difícil es un emprendimiento innovador?

– Ha sido difícil con algunas brechas que hemos ido cerrando como los tiempos de entrega con el taller. Programar mejor la supervisión y hasta llegar al producto final. La transparencia, buscar proveedores que sean honestos en cuestión de la forma de trabajo.

Otro aporte valioso fue la diseñadora que nos mostró el ABC de la moda.

El arte en una prenda

Beth Jordan es la diseñadora de moda y directora de arte Emilia. Sus ilustraciones plasmadas en T-shirt, accesorios, mascarillas, entre otros productos, buscan transmitir la conexión de la naturaleza con las personas y reflejar los valores de la marca.

Actualmente, Emilia ha lanzado dos colecciones cápsula con prendas de uso diario. La más reciente, High Standards está basada en cáñamo y algodón orgánico, presentada por Emilia como la primera propuesta de su clase a nivel centroamericano. En cuanto a la línea gráfica, esta muestra la interacción de los astros y los vínculos de las relaciones humanas.

“Parte de la idea de los astros va de la mano con un poema de E. E. Cummings, también hay referencias de escritores y artistas que nos inspiran”, explicó. En cuanto a la primera colección se enfoca en mensajes de esperanza, resaltar la lucha y fortaleza para reinventarse y florecer en la adversidad.

“Nos enfocamos en establecer el arte en una prenda y Beth nos aporta eso”, comentó Javier Núñez. Además, la firma busca fomentar el consumo responsable con el medio ambiente por medio de sus redes sociales y próximamente iniciarán el proceso para la próxima colección y esperan que también sus prendas sean recicladas.