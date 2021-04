Aumentar la percepción de riesgo, podría mejorar la recaudación

Varios procesos legales se preparan en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para desarticular estructuras utilizadas para eludir el pago de impuestos, además se recurre al acceso de la información bancaria como medida para fortalecer la fiscalización, el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, explicó algunas de las acciones que implementan.

Desde el año pasado la SAT ha estudiado las topologías de elusión y evasión fiscal para respaldar los casos, que hasta ahora suman dos denuncias penales y 10 casos más con avances y 13 que se preparan. En total se tendrán 25 casos, explicó Díaz Reyes, que este mes cumplió un año al frente de la entidad.

En estos casos los delitos que se presentan son la simulación, apropiación de tributos y defraudación, indicó al señalar que estas estructuras funcionan en todos los sectores económicos y contribuyen a que la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) alcance niveles del 60 por ciento.

“No es legal simular una operación económica como servicios que no se prestan o arrendar un bien a precios estratosféricos que no responden a precios de mercado” dijo. Se ha detectado que algunas de las empresas afiliadas que se utilizan en la simulación utilizan los recursos para comprar bienes suntuarios para uso personal de los gerentes de otras compañías y no para uso productivo de la empresa.

Además la SAT presentará un caso y solicitará la intervención de empresas con la información bancaria obtenida. “En todos los negocios detectados que no están facturando se ha solicitado los registros bancarios y hay investigaciones en curso de redes que se dedican a defraudar al Estado”, indicó el superintendente.

Con los cambios en el área de fiscalización, el aumento de la percepción del riesgo y el uso de tecnología para hacer más eficiente y efectiva la labor se busca llegar a las metas de recaudación. Pero además Díaz Reyes afirmó que se mejoró la atención al contribuyente y se tomaron medidas para el control aduanero como las cámaras y rayos X en las portuarias; el marchamo electrónico y la toma de garitas en Puerto Quetzal.

Época incierta

En el primer trimestre la recaudación ha aumentado por la recuperación de la economía y las acciones de la SAT, aseguró Díaz al anticipar que el mundo vive en incertidumbre por la pandemia de COVID-19 a pesar del avance de la vacunación.

En mayo se presentarán las estimaciones de ingresos tributarios para 2022 para la elaboración del proyecto del Presupuesto que realiza el Ministerio de Finanzas.

3 casos se preparan con la información bancaria obtenida de los contribuyentes.

6.7% por arriba de la meta fue la recaudación en el primer trimestre.