Hermann Girón asume presidencia del CACIF

Nils Leporowski entregó este lunes la presidencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a Hermann Federico Girón Délery para el periodo 2021 – 2022. Actualmente, Délery es presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala y gerente general de Seguros El Roble S.A. y Fianzas El Roble, S.A.

Girón ya presidió el CACIF en el periodo 2014- 2015. Y para esta gestión estará acompañado por Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, y Guillermo Montano, de la Asociación de Exportadores (Agexport), quienes asumieron como primer y segundo vicepresidente en el nuevo Comité Ejecutivo del CACIF.

El nuevo directivo posee estudios en administración de empresas de Louisiana State University con enfoque en mercadeo y Master of Business Administration de la University of Texas at Austin. También ha sido directivo de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), Contécnica S.A. (BI- Credit) y la gerencia de Mercado de Valores S.A., entre otros.