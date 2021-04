Biden pide a republicanos ver plan de infraestructura

El presidente Joe Biden instó a los republicanos a sentarse a negociar para sacar adelante su plan de infraestructuras por valor de US$2.25 billones y les advirtió de que la inacción es inaceptable.

“En las próximas semanas la vicepresidenta (Kamala Harris) y yo nos reuniremos con los republicanos y los demócratas para escuchar a todos (…) Estaremos abiertos a las buenas ideas y a las negociaciones de buena fe, pero hay algo a lo que no estaremos abiertos: no hacer nada. La inacción simplemente no es una opción”, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.

El mandatario mencionó algunas críticas de los conservadores sobre su iniciativa, que la consideran “demasiado amplia”, además de proponer centrar en las infraestructuras tradicionales. “¿Piensan que China está esperando invertir en infraestructura digital, investigación y desarrollo? Les prometo que (los chinos) no están esperando y cuentan con que la democracia estadounidense sea muy lenta, demasiado limitada y demasiado dividida”, indicó el mandatario.

Afirmó que está abierto a ideas sobre cómo financiar el plan, con una excepción: “No impondré ningún aumento de impuestos a la gente que gana menos de US$400 mil al año”.

Biden ha propuesto incrementar los impuestos a las corporaciones para dotar de fondos su plan, lo que ha suscitado críticas no solo entre los republicanos, sino también entre los demócratas.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro recomendó en un informe de 19 páginas una subida de impuestos sobre las empresas para recaudar US$2.5 billones a lo largo de 15 años.

A diferencia del paquete de estímulo económico por valor de US$1.9 billones aprobado en marzo por el Congreso, cuyo coste se ha añadido a la deuda nacional, la Casa Blanca busca en esta ocasión que sean los impuestos a las compañías los que financien el plan de infraestructuras.

Biden quiere sacar adelante la iniciativa pese a que la estrecha mayoría de su partido en el Senado le obliga o bien a contar con apoyos republicanos o bien a recurrir a mecanismos legislativos excepcionales.

EE. UU. aún está lejos de las metas de la Fed

Incluso cuando la economía de Estados Unidos cobró impulso este año, los funcionarios de la Reserva Federal se mantuvieron cautos sobre los continuos riesgos de la pandemia y se comprometieron a brindar apoyo monetario hasta que un repunte sea más seguro, reflejaron las minutas de la reunión de marzo del banco central.

Con sus propios pronósticos estimando el crecimiento económico más fuerte en casi 40 años, “los participantes estuvieron de acuerdo en que la economía se mantuvo lejos de los objetivos a largo plazo (de la Fed) y que el camino a seguir seguía siendo muy incierto”, indicaron las minutas.

“Los participantes señalaron que probablemente pasaría algún tiempo”, antes de que las condiciones mejoren lo suficiente como para que la Fed considere retirar el enorme estímulo.

Sin embargo, lo que eso puede significar en la práctica sigue sin estar claro, y las divisiones entre los funcionarios de la Fed sobre cuánto tiempo más mantener el apoyo del banco central se manifestaron el miércoles entre autoridades del organismo.

El jefe de la Fed de Chicago, Charles Evans, quien concuerda con la mayoría de sus colegas en que las tasas de interés probablemente deban permanecer cerca de cero hasta 2023, dijo que prevé un periodo incómodo de mayor inflación este año, pero que el banco central no debería ceder hasta que esté seguro de que la inflación no se ubicará nuevamente por debajo del dos por ciento.

“Realmente tenemos que ser pacientes y estar dispuestos a ser más audaces de lo que la mayoría de los banqueros centrales conservadores elegirían ser”, dijo a periodistas.

Separadamente, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, reiteró su antigua preocupación de que las bajas tasas y las compras de bonos puedan alimentar excesos y desequilibrios en los mercados.

Una vez que la pandemia haya retrocedido, añadió, la Fed debería detener la compra de bonos y avanzar hacia el aumento de las tasas en 2022, y señaló que incluso podría estar dispuesto a hacer ambas cosas al mismo tiempo.

“Mi pensamiento es que la reducción (de la compra de bonos) sería lo primero”, afirmó Kaplan en una discusión virtual organizada por UBS (SIX:UBSG). “Creo que se completará sustancialmente antes de lidiar con la tasa de fondos federales, pero me gustaría mantener la flexibilidad en eso”.

En la reunión de marzo, la Fed no modificó su tasa de interés objetivo cercana a cero ni el ritmo de compra mensual de bonos de US$120 millardos, y tampoco cambió su compromiso permanente de mantener todo en pie hasta que la economía se recupere de la pérdida de puestos de trabajo y otros daños económicos provocados por la pandemia.

Pero los funcionarios de la Fed sí mejoraron sus perspectivas para la economía por un margen significativo al incorporar en sus estimaciones el progreso en la vacunación y los billones de dólares en el gasto federal recientemente comprometido.

La mediana de las proyecciones de las autoridades de la Fed para el crecimiento económico en 2021 se incrementó desde un 4.2 por ciento en diciembre a un 6.5 por ciento, que si se concreta marcaría la mayor tasa de crecimiento desde 1984.

BCE acelera impresión de dinero en marzo

El Banco Central Europeo (BCE) aceleró el ritmo de su programa de compra de bonos de emergencia en un 22.7 por ciento en marzo pese a una desaceleración en el periodo previo a Semana Santa, siendo Alemania el mayor beneficiario de su estímulo, mostraron datos el miércoles.

El BCE compró bonos por valor de €73.5 millardos bajo su Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia (PEPP) el mes pasado, tras comprometerse a aumentar los volúmenes de compra y contener un alza en los costos de endeudamiento que amenazaba la recuperación.

