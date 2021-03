Pérdidas millonarias y peligro para el mundo por el bloqueo del Canal de Suez

La obstrucción provocado por el carguero Ever Given en el Canal de Suez empieza a ser ya preocupante. Se estima que podrían estar perdiéndose US$400 millones por cada hora que no se navega por sus aguas, teniendo en cuenta el valor aproximado de las mercancías que se mueven a diario por ese canal, asegura Lloyd’s List.

Lloyd’s valora el tráfico del canal hacia occidente en unos US$5.100 millardos diarios, y el que circula hacia oriente en US$4.500 millardos. El bloqueo está estresando el comercio y ya está impactando en la cadena de abastecimiento, afirmaba Jon Gold, vicepresidente de la cadena de abastecimiento y aduanas de la Federación Nacional Minorista, recoge CNBC.

Recordemos que el Ever Given ha bloqueado el paso por completo, una vía de tráfico vital para casi el 12 por ciento del transporte marítimo a nivel mundial.

JP Morgan (NYSE:JPM) avisa. “Un bloqueo prolongado podría provocar interrupciones significativas del comercio global, causando un aumento de las tasas marítimas, un aumento de los precios de los commodities de energía y una subida en la inflación global”.

Se teme también un posible aumento de los ataques a instalaciones petrolíferas por la vulnerabilidad del abastecimiento energético, y una escalada de las tensiones en la región.

A esta hora, el futuro del petróleo WTI cotiza con subidas del 2.10 por ciento. En el caso del barril de Brent, la subida ahora es del 1.73 por ciento.

El petróleo de Texas rebota

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) y cerró con una subida del 4.12 por ciento, hasta US$60.97, ayudado por la preocupación de que el actual bloqueo del Canal de Suez pueda alargarse durante semanas.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo ganaron US$2.41 con respecto al cierre del día anterior, cuando el crudo de referencia en Estados Unidos había caído un 4.3 por ciento.

El rebote de este viernes lo provocó en buena medida la incertidumbre en torno a la situación en el Canal de Suez, un punto clave para el transporte mundial bloqueado por un buque encallado, lo que amenaza el suministro de petróleo y de otras mercancías.

El canal permanece cerrado desde el pasado martes y ha dejado a más de 230 barcos a la espera de cruzar el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, por el que transita un 10 por ciento del transporte marítimo global.

Entre los expertos, existen temores de que el bloqueo, desencadenado por los fuertes vientos de una tormenta de arena, se prolongue días e incluso semanas con el coste económico que supone para las decenas de embarcaciones detenidas y para las empresas que no reciben las mercancías en destino.

Ello tendría también repercusiones en el mercado petrolero, lo que impulsó este viernes los precios del crudo, que recientemente han tenido a la baja.

El WTI se dejó la semana pasada un seis por ciento y, a pesar de las ganancias de hoy, cerró la presente con una pérdida cercana al uno por ciento por las dudas sobre la recuperación de la demanda.

“Los mercados de petróleo están oscilando sin control de ganancias a pérdidas a nuevas ganancias esta semana, una clara señal de que la incertidumbre del bloqueo del Canal de Suez y los confinamientos europeos está causando”, explicó la vicepresidenta de Mercados de Crudo de Rystad Energy, Paola Rodríguez Masiu.

“El mercado de hoy está subiendo de nuevo después de que los inversores hayan cambiado de opinión y decidido que el bloqueo del Canal de Suez de hecho se está convirtiendo en algo más significativo para el flujo y el suministro del petróleo de lo que se pensaba antes”, agregó.

Los contratos de gasolina con vencimiento en abril subieron 5 centavos hasta US$1.97 el galón, y los de gas natural para entrega el mismo mes se dejaron algo más de un centavo hasta US$2.56 por cada mil pies cúbicos.

EE. UU. ofrece ayuda a Egipto para desbloquear

el Canal de Suez

Estados Unidos ofreció ayuda a Egipto para desbloquear el Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, después de que un barco encallara esta semana en él, informó la Casa Blanca.

“Hemos ofrecido asistencia de EE.UU. a las autoridades egipcias para ayudar a reabrir el canal. Hemos mantenido consultas con nuestros socios egipcios sobre la mejor manera de apoyarlos en sus esfuerzos”, dijo la portavoz del Gobierno estadounidense, Jen Psaki, en su rueda de prensa.

El bloqueo ha provocado pérdidas millonarias, ya que el 10 por ciento del transporte marítimo mundial transita por el canal.

Psaki explicó que uno de los motivos por los que su país ha ofrecido ayuda a Egipto es por los posibles efectos en los mercados energéticos, ya que el Canal de Suez es una vía de tránsito bidireccional para el petróleo.

Ayer, las autoridades egipcias continuaban las labores para desencallar el barco, de 400 metros de eslora y más de 200 mil toneladas de capacidad, con el apoyo de la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria de la embarcación.

Esa compañía aspira a apartar el portacontenedores mañana, sábado, aunque hay temores de que el bloqueo se prolongue días e incluso semanas.

Por otra parte, un informe elaborado por la aseguradora francesa Euler Hermes, filial del grupo alemán Allianz, estima que el cierre costará entre US$6 y 10 millardos.

www.inoncapital.com