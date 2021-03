Moody’s prevé recuperación de la banca de EE. UU.

La agencia de calificación crediticia Moody’s mejoró sus previsiones de recuperación del sistema bancario de Estados Unidos y consideró que sus reservas contra pérdidas derivadas de la pandemia de COVID-19 serán “más que suficientes” para hacer frente a cancelaciones.

Moody’s impuso una previsión “negativa” a los bancos estadounidenses en marzo de 2020, cuando comenzó la crisis del coronavirus en el país, y ahora la ha cambiado a “estable” para “reflejar la mejora en el entorno operativo del sector y la importante acumulación de reservas” de los entes, según una nota de prensa.

“Esperamos ver un mayor crecimiento económico y un menor desempleo a medida que se solidifica la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2020”, declaró la vicepresidenta del Grupo de Instituciones Financieras de la agencia, Rita Sahu.

“Adicionalmente, el riesgo de los activos se ha estabilizado debido a las importantes reservas que los bancos apartaron cuando la pandemia del coronavirus se desató en 2020, mientras que la realización de cancelaciones relacionadas con la pandemia se ha aplazado por los programas de exención y el apoyo fiscal”, agregó.

Revisión de pérdidas

Moody’s dijo que la aceleración de la economía y la estabilización del riesgo de los activos ayudarán a “aliviar la presión en la rentabilidad” y espera que la banca de EE. UU. “mantenga amortiguadores sólidos contra las pérdidas” incluso aunque se reanuden las distribuciones a los accionistas.

La agencia también prevé que los préstamos problemáticos y las cancelaciones netas se incrementen, pero cree que las reservas bancarias son “más que adecuadas para absorber las mayores pérdidas”, aun cuando el sector ha estado liberando parte de ese dinero acumulado.

Por otra parte, Moody’s consideró que la distribución de capital entre los accionistas tiene “potencial para erosionar las ratios”, pero su capitalización ejercerá de amortiguador y además, los “requisitos regulatorios, incluyendo los test de estrés anuales de la Reserva Federal, evitarán una erosión material de los búferes de capital”.

Musk: Ya puedes comprar un Tesla con bitcóin

“Ya puedes comprar un Tesla (NASDAQ:TSLA) con bitcóin”. El último tuit de Elon Musk, publicado ayer, seguro que provoca movimientos en los dos protagonistas de la noticia, su compañía, Tesla, y la criptomoneda, que a esta hora sube un 3.5 por ciento, por encima de los US$55 mil 228.

Recordemos que a principios de febrero, el CEO de la compañía de vehículos eléctricos norteamericana anunciaba una inversión en bitcoin con la que habría obtenido más de US$1 millardo. No es de extrañar, por tanto, los esfuerzos de Musk por apoyar la moneda digital, a la que, como confirma este tuit, acepta como medio de pago.

El tuit se produce el mismo día que hemos conocido la última advertencia de Goldman Sachs (NYSE:GS), sobre el coste de las baterías para los autos eléctricos como los que fabrica Tesla.

Goldman Sachs alerta de un incremento en el precio de las baterías eléctricas.

La creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos podría provocar un aumento en el precio de los materiales básicos y, por consiguiente, incrementar el precio de dichas baterías hasta en un 18 por ciento, lo que incidiría en los beneficios de estos fabricantes, conocemos hoy por una nota que emitió Goldman Sachs el pasado 18 de marzo.

El banco de inversión norteamericano afirma también que la escasez de algunos materiales, como es el caso del níquel, podría provocar un cambio en el uso de recursos básicos, como es el caso de las baterías de litio-ferrofosfato (LFP), que ya utilizan compañías como Tesla o Xpeng, una batería que no utiliza ni níquel ni fosfato, aunque también es cierto que almacena menos energía.

OPEP+ mantendría recortes a producción a medida que Europa endurece restricciones:

Con los precios del petróleo presentando alzas constantes a inicios de este año, la OPEP y otros productores esperaban aliviar los recortes de producción, pero fuentes de la industria dicen que una nueva ola de cuarentenas en todo el mundo amenaza con complicar esos planes.

El grupo de productores OPEP+, que está reteniendo millones de barriles de suministro diario, sorprendió al mercado el 4 de marzo al decidir mantener la producción prácticamente estable.

Más bombeo

A Rusia y Kazajistán se les permitió bombear una pequeña cantidad de petróleo más. Pero el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, se mantuvo firme y citó el regreso de la cuarentena en Milán como una de las razones.

Esa decisión ahora parece prudente. Los países europeos, incluidos Francia, Suiza y Noruega, han endurecido las restricciones para abordar el aumento de casos de coronavirus, en momentos en que la OPEP+ se preparaba para evaluar su política de producción el 1 de abril.

Los futuros del crudo Brent, el referencial de la industria, superaron los US$71 el barril este mes para tocar su mayor nivel antes de la pandemia, pero han caído desde entonces a unos US$63.

Cuatro fuentes de la OPEP+ dijeron a Reuters que esperan una decisión similar a la de la última reunión. En esa oportunidad, el grupo mantuvo en general sus recortes, permitiendo a Rusia y Kazajistán un modesto aumento de 150 mil barriles por día.

“No me sorprenderá escuchar la opinión de que es mejor ser cauteloso y no agregar más oferta todavía”, declaró una fuente de la OPEP+, que pidió no ser identificada.

El Ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la OPEP, también expresó cautela esta semana. Afirmó que era poco probable que la OPEP+ bombeara más petróleo del que el mercado podría manejar.

Los miembros de la OPEP Irán, Libia y Venezuela están exentos de los recortes debido a los desafíos que enfrentan sus respectivas economías.

