Guatemala posee un déficit de más de 2.2 millones de viviendas con servicios

Tener una vivienda, con servicios y de buena calidad es una de las necesidades insatisfechas de miles de familias guatemaltecas. Según un nuevo cálculo, se estima que el déficit habitacional en el país alcanza 1 millón 363 mil 193 unidades. Esta medición, elaborada por la Asociación Nacional de Constructores (Anacovi), utiliza datos del VII Censo Nacional de Vivienda 2018.

José Fernando Estrada, director de Estadística de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), explicó que este nuevo cálculo se realizó utilizando la metodología del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y los datos del Censo.

Sin embargo, explicó que el dato es menor respecto del realizado con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI-2018), el cual fue de 1 millón 603 mil 364. Refirió que con los datos del Censo 2018 hubo un cambio en la estructura del déficit cuantitativo, ya que son más de 400 mil unidades menos respecto de lo que se registró con la ENEI.

Estrada dijo que antes el déficit cuantitativo era del 25 por ciento del total, pero con el nuevo censo pasó a ser el 6.5 por ciento. Agregó que se acercaron al Instituto Nacional de Estadística y les dijeron que ese fue el dato que arrojó el Censo. Considera que el gran cambio está en la vivienda inadecuada, y puede tener mucho que ver con la vivienda ocupada y la desocupada que no las miden las otras encuestas.

Para Óscar Sequeira, ex vicepresidente de Anacovi, el déficit cualitativo (1.27 millones) corresponde a la vivienda fuera del área central y se mantuvo de acuerdo con la estimación que traían con la ENEI, y es por el piso de tierra. Agregó que las remesas han traído mejoras. Pero en el cuantitativo, considera que no hubo una buena cobertura del Censo en la capital de viviendas inadecuadas. Entre las razones, porque se ubican en áreas rojas donde no es fácil ingresar.

Viviendas sin servicios

Para homogeneizar los datos con otros países, se hizo una medición con la metodología del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la que se incluyen los servicios en las viviendas.

Con los datos del Censo y el déficit de servicios de la metodología de la CEPAL, el déficit total de vivienda alcanza los 2 millones 237 mil 957 unidades.