UTZ, la puerta que abrió el camino a otros mercados

UTZ Means Good es el colectivo de empresas conformado por UTZ Box, UTZ Market y Grønn. UTZ es una palabra de origen maya que significa bueno, asombroso o genial. Con ese significado un grupo de emprendedores decidió recorrer el camino del emprendimiento.

Primero lo hicieron con zapatos artesanales, pero en ese andar se dieron cuenta de la oportunidad y la necesidad que existen en el país para facilitar el envío de productos locales a mercados internacionales.

Hubert Bendfeldt Vásquez, cofundador y CEO de UTZ Box, recuerda que nacieron en 2014 con la idea de vender zapatos, y junto a tres amigos empezaron a trabajar con algunos artesanos pequeños en Pastores, Sacatepéquez, y en La Limonada, para venderlos en el extranjero. Sin embargo, se encontraron con las dificultades de la transaccionalidad, procesamiento de pago y logística.

Para superar esos obstáculos decidieron unir fuerzas con otras marcas y crear una plataforma que permitiera hacer un sistema de envío.

En 2015, como UTZ Market fueron a la New World Crafts, la mayor feria de artículos artesanales guatemaltecos y centroamericanos que ofrece a compradores de todo el mundo.

“La verdad, a nadie le gustaron nuestros productos, nadie nos compró, pero mucha gente nos preguntó sobre el shipping”, dice Bendfeldt.

En ese momento se dieron cuenta que la dirección del negocio se movía a otro lado. A partir de ello tocaron las puertas de artesanos de diferentes áreas del país que ya exportaban y necesitaban mejores tarifas. En ese momento cobró vida UTZ Box.

Disrupción

Según Bendfeldt, cuando comenzaron a mandar una libra a Estados Unidos de puerta a puerta costaba más o menos US$54, pero negociaron con DHL y UPS, y ahora han reducido el precio a US$30 y alguien con una frecuencia alta puede bajar a US$22.

Considera que son disruptivos en cuanto a logística en Guatemala. “UPS y DHL no miraban a Guatemala como un mercado potencial de comercio electrónico porque no lo entienden, pero nosotros trabajamos con ellos una forma en que somos el traductor entre el cliente y ese espacio cultural”, dice.

Explica que estas empresas internacionales buscan clientes grandes, que tengan acceso a computadora, Internet, que sepan inglés. En cambio UTZ le facilita el servicio a personas que no tienen acceso a Internet, que no saben usar una computadoras, y algunas no saben leer.

“Estamos buscando como tropicalizar los productos logísticos internacionales y hacerle la vida fácil a la gente. Nos gusta que la gente haga o trabaje en lo que es buena y nosotros nos encargamos de llevar el producto”, afirma.

En 2015 enviaron 490 paquetes, por un peso de 2 mil 805 kilos, ahora están enviando al año casi 70 mil kilos. “En la historia de la empresa hemos mandado más de 40 mil paquetes, unos 190 mil kilos y atendido a más de 1,500 clientes”, comenta.

“Somos como el puente, somos como los facilitadores, el 75 por ciento de nuestros clientes son de Guatemala, pero el 63 por ciento de nuestras ventas son fuera de Guatemala”, dice.

Reconocimiento

En 2017, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) les otorgó el premio Proyecto de Emprendimiento Innovador, por el servicio puerta a puerta que ofrecen a productores, diseñadores y artistas guatemaltecos para exportar.

“Hemos logrado ayudar a las personas a que puedan entrar al mundo del comercio electrónico, a través de la logística y nuestros servicios han evolucionado. Ahora podemos recoger un paquete en cualquier parte de Guatemala y enviarlo a cualquier parte del mundo”, dice.|

Experiencia

Rigoberto Macario, proveniente de una familia de artesanos de Chichicastenango, Quiché, es propietario de la tienda Guatemalan Treasures, ubicada en el Mercado de Artesanías de La Antigua Guatemala. Recuerda que una clienta, a quien le gustaron sus productos elaborados con huipil y cuero, le pidió que le enviará unos y le sugirió utilizar UTZ Box.

Anteriormente había probado enviar sus productos a otros clientes, pero era muy complicado y caro. “UTZ Box fue la puerta para que podamos exportar algunas cosas… el año pasado envié 112 paquetes”, dice. Sus clientes lo contactan por redes sociales y él les envía pedidos a Brasil, Japón, México y Centroamérica.

10 empleados

cuenta la empresa en la actualidad.