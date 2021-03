AGRITRADE 2022 estima cerrar negocios por US$30 millones

La plataforma de agronegocios, AGRITRADE, realizará su 20va. edición Expo & Conference del 23 al 25 de marzo de 2022. Sin embargo, previo al encuentro de negocios, durante el 2021 se realizarán eventos virtuales, conferencia, podcast y agroencuentros en Zacapa, Chimaltenango, Mazatenango y Petén.

“AGRITRADE les trae a todos los pequeños productores una oportunidad clave de poder diversificar su oferta, de poderse encadenar con agroexportador y darle sostenibilidad. Solo el sector de arveja china y vegetales tiene 90 mil pequeños productores encadenados con un mejor nivel de vida y economía. Este es el tipo de sinergia que podemos organizar en el área rural a través de estos encuentros”, dijo Estuardo Castro, presidente del Comité Organizador.

Además, comentó que en la edición anterior se lograron concretar negocios con un monto total de US$25 millones y la expectativa para la AGRITRADE Expo & Conference 2022 es lograr entre US$30 a US$35 millones. Se prevé que participen 150 compradores de 23 países de la región. El evento se realizará en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala y contará con 18 conferencias, 280 stands que serán visitados por al menos 3 mil 500 visitantes y 250 agroexportadores y productores.

Las actividades virtuales iniciarán el próximo 23 de marzo con el Conversatorio: Admisibilidad para nuevos mercados a cargo de Víctor Hugo Guzmán, Viceministro de VISAR-MAGA.

Por aparte, Ingrid Gaitán, Jefe Market Promotion de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), también dio a conocer que el próximo 13 y 14 de mayo del 2021 se realizará el I Congreso Nacional de Aguacate en Porta Hotel ubicado en Antigua Guatemala.

El aforo será limitado y está dirigido a los productores, exportadores, técnicos y profesionales relacionados al cultivo de aguacate. Habrá nueve conferencias con expertos de México, Colombia y Chile. Además, habrá exhibiciones sobre las tendencias de tecnología para el sector y un recorrido por dos fincas de Chimaltenango.

Gaitán dijo que según datos de Agexport, actualmente existen en el país alrededor de 3 mil a 5 mil productores entre pequeños, medianos y grandes que se dedican al cultivo de aguacates solamente se cubre alrededor del 25 por ciento de la capacidad que tiene el país para el de cultivo en la variedad de Aguacate que existe.

Crecimiento de las exportaciones 2021

Durante la conferencia de prensa Andrés Bickford, Gerente del Sector Agrícola de Agexport estimó que para este año la exportación de los productos agrícolas no tradicionales se estima en un crecimiento de 3.2 por ciento. Pese a la pandemia

Aunque el 2020 estuvo marcado por la pandemia, los productos agrícolas representaron US$5 millardos en exportación. El cardamomo fue el producto con mayor demanda y crecimiento interanual del 75 por ciento, lo cual equivale a US$ 1,134.8 millones, seguido de las frutas secas o congeladas (US$312,294), Legumbres y Hortalizas (US$ 233,571) plátano (US$113,395) y Bulbo, Raíces y Plantas Ornamentales (US$76,278), entre otros productos agrícolas no tradicionales, dijo Bickford.