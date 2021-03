Empresas centroamericanas reportan pérdidas de US$321 millones en 2020

Las pérdidas de las empresas en Centroamérica por el impacto negativo que ha tenido el manejo económico de la crisis del COVID-19 ascienden a US$321 millones comparado con el 2019, según indicaron el 71 por ciento de los negocios encuestados por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO).

“Esta pérdida acumulada es principalmente en los sectores de servicio y comercio durante el 2020. El monto debe ser considerablemente superior cuando analizamos todo el sector económico centroamericano porque esta es solo la respuesta de las empresas encuestadas”, dijo Raúl del Valle, presidente de FECAMCO durante la presentación de los resultados. La medición, que fue realizada entre el 15 de enero y 28 de febrero de 2021, muestra que en promedio cada compañía dejó de percibir alrededor de US$415 mil. Mientras, 29 por ciento reportó ganancias de US$327 mil por empresa, que en total serían US$94 millones.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, comentó que en Guatemala los sectores que aún siguen “afectados drásticamente” son: turismo, eventos sociales y corporativos, restaurantes, entretenimiento y gimnasios. “Siguen con serias limitaciones para poder operar. Nuestro país perdió más o menos 100 mil empleos formales. Esperamos que este año puedan recuperarse en su mayoría”, afirmó.

Además, enfatizó que la inmunización de la población con la vacuna contra el COVID-19 en Guatemala “ha sido un total fracaso” ya que hasta la fecha “no sabemos cuál es la disciplina que el Gobierno va a tener para traer las vacunas y administrarlas. Es todo un misterio y lo que hemos visto son constantes mentiras por parte del Gobierno”, agregó.

Reducción de la jornada laboral

FECAMCO está integrada por seis Cámaras de Comercio de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá las cuales representan a 20 mil empresas de las cuales el 70 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En total generan 825 mil empleos en la región. Pero ante el cierre de negocios y restricciones de movilidad, el 30 por ciento de los negocios tuvo que suspender o despedir a empleados. Mientras, más de la mitad indicó que la reducción de la jornada laboral fue en promedio de 19 horas menos de trabajo a la semana y fue aplicada desde un 40 a 100 por ciento de su planilla. “Poco a poco los contratos se han venido reactivando (…) puede tomar hasta 18 meses para que los empresarios vuelvan a reactivar el 100 por ciento a las personas que habían suspendido o despedido”, resaltó Del Valle.

Retos en la región

Por aparte, Julio Castilla, presidente de Cámara de Comercio de Costa Rica, comentó que el reto continúa siendo la economía informal ya que la mayoría de empresas formales que tuvieron que cerrar durante la crisis actualmente operan en el sector informal. “Con nuestras cargas tributarias es muy difícil que las empresas logren volver a entrar en la formalidad, es un gran reto que tenemos en la región centroamericana”, agregó.

Mientras, Del Valle enfatizó la importancia de que los Gobiernos faciliten la inversión local y extranjera. “Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la debilidad de nuestras instituciones de salud. Debemos robustecerlas para que en el futuro no vuelva a ocurrir”, dijo.

“Un país que tiene grandes déficits fiscales que no puede cubrir, que no tiene suficientes ingresos, suficiente inversión… al final del camino esta situación no promueve la inversión en la región y afecta la microeconomía”, finalizó Briz.