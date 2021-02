Nasdaq recupera terreno por subida de tecnológicas

El Nasdaq, en el que el sector tecnológico tiene un gran peso, se recuperaba de algunas pérdidas el viernes, tras su peor día en cuatro meses, aunque la confianza seguía siendo frágil, por el temor a un aumento de la inflación que mantiene los rendimientos de los bonos estadounidenses cerca de un máximo de un año.

* Las acciones de Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) GOOGL) Inc subieron entre un 1.1 por ciento y un 2.6 por ciento, pero se dirigían a su peor semana en meses.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 1.478 por ciento , después de haber subido un 1.614 por ciento en las operaciones globales, lo que había hecho tambalearse a los mercados bursátiles. El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, alcanzó su nivel más alto en un mes.

* “Si las tasas de interés se nivelan aquí y dejan de subir, todo irá bien, pero si la trayectoria de los tipos sigue subiendo al mismo ritmo, eso crea un problema”, dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

* “En mi opinión, se trata más bien de un golpe temporal de la gente que piensa que va a haber algún pico de inflación”.

* La semana pasada, los principales índices se alejaron de sus máximos históricos después de que un fuerte aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense desencadenó una venta de algunos de los valores tecnológicos de gran capitalización.

* Los papeles tecnológicos son especialmente sensibles a la subida de los rendimientos, porque su valor se basa en gran medida en los beneficios futuros, que se descuentan más cuando suben los retornos de los bonos.

* El Dow Jones se encamina a su mejor mes desde noviembre de 2020, ya que los inversores compraron empresas cíclicas preparadas para beneficiarse de una reapertura económica, mientras que el Nasdaq sigue subiendo un dos por ciento en febrero pese a la reciente caída.

Wall Street termina dispar una jornada volátil

La Bolsa de Nueva York terminó dispar con el Nasdaq como único índice, que recuperó algo de terreno tras las caídas del jueves. El Dow Jones terminó en baja de 1.50 por ciento a 30,923.37 unidades.

El tecnológico Nasdaq ganó 0.56 por ciento a 13,192.34 puntos tras la caída de 3.52 por ciento del jueves. Y el S&P 500 perdió 0.48 por ciento a 3,811.15 unidades.

Los mercados “siguen nerviosos luego de la caída del jueves, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron con fuerza”, destacaron los analistas de Schwab.

El mercado pasó la semana observando el incremento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que subieron por temores a un empuje inflacionario en Estados Unidos.

Los ingresos de los hogares estadounidenses subieron 10 por ciento en enero sobre diciembre, un alza excepcionalmente alta gracias a los cheques que llegaron a las familias y a los seguros de desempleo extendidos por el plan de reactivación de US$900 millardos, aprobado a fines de 2020 por el Congreso.

Los gastos en tanto aumentaron 2.4 por ciento , con lo que la tasa de ahorro subió a 20.5 por ciento.

En un momento en que los mercados financieros se preocupan por la perspectiva de un potencial retorno de la inflación, los precios al consumo aumentaron menos que en diciembre: en enero el alza se ubicó en 0.3 por ciento sobre el mes anterior.

En 12 meses, la inflación alcanzó 1.5 por ciento, según el índice PCE, lejos del dos por ciento anual que la Reserva Federal tiene como objetivo.

Banco Central de Brasil interviene en mercado cambiario mientras el real profundiza caída

El Banco Central de Brasil ingresó dos veces al mercado de divisas al contado el viernes, vendiendo un total de US$1.545 millones, a medida que el real caía aún más frente a la moneda estadounidense para consolidar su estatus como una de las monedas de peor desempeño del mundo este año.

La acción del Banco Central elevó su intervención total en las últimas 24 horas a US$3.080 millardos, tras dos ventas al contado en dólares el jueves, la primera de este año.

Los operadores dijeron que los mercados brasileños habían sufrido por un movimiento global para reducir la exposición al riesgo en un contexto de aumento de los rendimientos de los bonos, y que la medida del Banco Central estaba simplemente dirigida a satisfacer la fuerte demanda de dólares.

El real cotizó a US$5.60 por primera vez en casi cuatro meses, lo que elevó sus pérdidas anuales a más del siete por ciento.

Aparte del dinar libio y la libra sudanesa, que han sufrido enormes devaluaciones puntuales, el real ha sufrido la mayor baja frente al dólar en lo que va del año, en base a 152 monedas rastreadas por Refinitiv.

Acciones de Banco do Brasil caen por expectativas de salida de presidente

Las acciones del Banco do Brasil S.A., controlado por el Estado, cayeron un 4.3 por ciento el viernes, luego de que medios de comunicación brasileños informaron que el presidente ejecutivo André Brandao podría dimitir.

Los periódicos brasileños ‘O Estado de S. Paulo’, ‘O Globo’ y ‘Valor Económico’ informaron que Brandao, un exejecutivo de HSBC que ha estado al frente del banco durante cinco meses, dimitiría tras presiones del presidente derechista Jair Bolsonaro.

El Banco do Brasil y el palacio presidencial no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Esta es la segunda ronda de especulaciones en torno a Brandao. Varios medios brasileños informaron en enero que Bolsonaro lo había despedido, después de que lanzó un plan para cerrar 361 sucursales.

Bolsonaro sustituyó al presidente ejecutivo de Petróleo Brasileiro S.A. la semana pasada tras discrepancias sobre la política de precios de los combustibles de la petrolera estatal. El cambio puso nerviosos a los inversores.

