Yellen advierte sobre los peligros de las criptomonedas

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, emitió de nuevo una advertencia el lunes sobre los peligros que representa el bitcóin tanto para los inversores como para el público en general.

Yellen dijo que siguen existiendo cuestiones importantes sobre la legitimidad y la estabilidad. “No creo que bitcóin se use ampliamente como mecanismo de transacción”, dijo Yellen a Andrew Ross Sorkin, de CNBC, durante una conferencia para New York Times. “En la medida en que se usa, me temo que a menudo es para financiamiento ilícito. Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones, y la cantidad de energía que se consume para procesar esas transacciones es asombrosa”.

Además del factor riesgo de la extrema volatilidad, bitcóin también se considera una herramienta para quienes participan en una serie de actividades ilegales, porque su uso es difícil de rastrear, añade CNBC.

“Es un activo altamente especulativo y creo que la gente debe ser consciente de que puede ser extremadamente volátil. Me preocupan las pérdidas potenciales que puedan sufrir los inversores”, dijo Yellen.

Varias agencias gubernamentales han contemplado la idea de hacer una moneda digital alternativa, con la esperanza de que abra el sistema de pagos global a aquellos que no tienen acceso.

De hecho, la propia Reserva Federal estadounidense ha estudiado el tema y discutido la posibilidad de una nueva moneda digital, junto con un sistema de pagos que espera implementar en los próximos años.

“Podría ofrecer pagos más rápidos, seguros y económicos, que creo que son objetivos importantes”, concluyó Yellen.

Recuperación está lejos

Estados Unidos aún se encuentra muy lejos de alcanzar una recuperación económica completa y equitativa tras el paso del COVID-19, por lo que los apoyos económicos, así como una política monetaria acomodaticia, seguirán siendo una necesidad durante un tiempo.

Así lo destacó el presidente del banco de la Reserva Federal de Estados Unidos ayer, durante el primero de los dos días de comparecencia ante el Congreso para hablar acerca del estado actual de la economía. La comparecencia se da en un momento en que las preocupaciones en torno a la inflación están desencadenando una fuerte venta de bonos de largo vencimiento.

Powell destacó que la trayectoria de la economía sigue dependiendo en gran medida de la evolución del virus y de las medidas adoptadas para controlar su propagación.

“El recrudecimiento de los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes en los últimos meses está causando grandes dificultades a millones de estadounidenses y está pesando sobre la actividad económica y la creación de empleo”, dijo el funcionario.

Mercado laboral es débil

El presidente del banco central estadounidense destacó que, al igual que la actividad económica general, el ritmo de mejora del mercado laboral se ha ralentizado, y afirmó que la actual tasa de desempleo, de 6.3 por ciento en enero, sigue siendo elevada.

“El mercado está por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Aunque el mercado laboral ha avanzado mucho desde la primavera, millones de estadounidenses siguen sin trabajo”, dijo.

Afirmó que la caída de la economía ocasionada por la pandemia ha creado una “gran incertidumbre sobre el futuro”.

Apuesta por la vacunación

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que el proceso de vacunación es “lo más importante” para la economía de Estados Unidos, que aún se encuentra muy lejos de lograr una recuperación completa, con una tasa de desempleo alta y una inflación distante de la meta de la Fed.

Así lo indicó Powell ayer, en el primero de los dos días de comparecencia ante el Congreso para hablar acerca del estado actual de la economía.

“En las últimas semanas, el número de nuevos casos y hospitalizaciones ha disminuido, y las vacunaciones en curso ofrecen la esperanza de volver a condiciones más normales a finales de este año. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo desigual y está lejos de ser completa, y el camino a seguir es muy incierto”, dijo este martes.

Agregó que, aunque no hay que subestimar los retos actuales, todo parece apuntar a una mejora de las perspectivas para finales de este año; Powell aseguró que la economía de ese país podría crecer seis por ciento en 2021.

Pandemia deja huella en la inflación

Powell aseguró que la pandemia también ha dejado una importante huella en la inflación.

“Tras los grandes descensos de la primavera, los precios al consumo repuntaron parcialmente durante el resto del año pasado. Sin embargo, en algunos de los sectores más afectados por la pandemia, los precios siguen siendo especialmente bajos”, indicó Powell.

“En general, en términos de 12 meses, la inflación sigue estando por debajo de nuestro objetivo a largo plazo del dos por ciento”, destacó.

Recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene el doble mandato de garantizar el empleo completo y la estabilidad de los precios en ese país.

Política monetaria sigue siendo la apropiada

El presidente de la Reserva Federal dijo que el FOMC espera que mantener el actual rango acomodaticio de los tipos de interés de los fondos federales –que se encuentran entre el cero y 0.25 por ciento –hasta que se alcance el máximo empleo y la inflación haya aumentado hasta el dos por ciento o esté en vías de superar moderadamente el dos por ciento durante algún tiempo.

“Además, seguiremos aumentando nuestras tenencias de valores del Tesoro y de valores respaldados por hipotecas de agencias”, dijo Powell.



www.inoncapital.com