“Hoy Mucho Nacho ya está en Arabia Saudita y Dubái”

La innovación es uno de los valores que posee la empresa Productos Alimenticios ¡Yaestá! desde que fue fundada en 1973 por José René Menéndez. Su visión era ofrecer alimentos prácticos para aminorar el tiempo de preparación de comidas en la casa. Su hija, Sylvia Menéndez, gerente comercial de la compañía, contó a elPeriódico que el primer producto ofrecido fueron frijoles en polvo con el lema “Agua, Fuego y ¡Yaestá!”. Así surgió el nombre de la empresa.

¡Yaestá! genera 300 empleos y durante la pandemia prestaron sus servicios a empresas de la región. “Estamos trabajando maquila de líneas de producción, porque hay empresas del área de snacks de otros países que han tenido que cerrar y les apoyamos. Hemos podido crecer en esta parte, tenemos capacidad y calidad en el producto”, dijo Menéndez.

El proyecto de la maquila generó casi 30 empleos nuevos. Mientras, la exportación a nuevos mercados, entre ellos Arabia Saudita, abrió ocho empleos más. Al menos 50 productos han conquistado paladares en Estados Unidos, Europa, México, Centroamérica y buscan en 2021 abrir nuevos mercados. Actualmente, se encuentra en diseño una nueva planta de producción con la que prevén crecer un 50 por ciento. Esta podría ubicarse en San José Pinula.

Son casi 50 años en el mercado, ¿qué retos han tenido en su trayectoria?

– La innovación es uno de los retos más grandes porque sabemos que una empresa que no innova tiende a morir. Nosotros innovamos mucho, recientemente sacamos nachos artesanales y buscamos maíz negro en lugar de ponerle colorantes. También tenemos Tortitiras que son rojas y eso se logra con jugo de remolacha. Siempre estamos haciendo cosas diferentes. Cuando mi papá murió decidimos manejar la empresa como una junta directiva. Pero en 2015 la reestructuramos y se armó un plan estratégico. Siempre he pensado en positivo y sé que los retos dependen de cómo los tomamos.

¿Cuál es la clave de su éxito?

– Primero hacer productos de calidad, creo que eso es vital. Mi papá siempre decía que teníamos que estar agradecidos con los clientes que sacan Q1 de su bolsa para comprar un producto. Que nosotros debíamos darle más. Nunca escatimar en el servicio y eso ha hecho que ya casi cumplamos 48 años de estar en el mercado. También, tratamos de sacar por lo menos cuatro productos nuevos al año y cambiamos la maquinaria.

Posiblemente a finales de año empezaremos con la construcción de una nueva planta, pese a que 2020 fue un año muy difícil. Pero seguimos con productos y buscando mercados nuevos. Cada vez que logramos un producto o cliente nuevo esto nos ayuda a abrir nuevas líneas y a generar nuevas fuentes de empleo para más familias.



Productos con historia

Desde la planta de producción ubicada en el kilómetro 16 camino a San Juan Sacatepéquez, ¡Yaestá! produce casi 250 productos en diferentes presentaciones entre ellos boquitas, salsas y dips, empanizadores, alimentos congelados, conservas y food service. Menéndez recuerda que cada producto tiene una historia. Los tacos congelados surgieron tras un viaje familiar de su fundador junto a su familia a México. O el azúcar glas bajo la marca Doña Angelita, lleva el nombre de la abuela de José René. “En la década de los ochenta, mi papá dijo que se producirían nachos. En ese entonces, se vendían productos de media libra, de 150 gramos. Él decía: quiero hacer como de una libra, pero le voy a echar mucho, mucho nacho. Y así fue como nació el nombre de Mucho Nacho. Lo vendíamos en los semáforos. Y el primer mes vendimos 50 bolsas”, afirmó. Hoy se producen más de 12 mil bolsas de libra.

Su producto más reciente es un corn chips con el nombre Güenos. “Es algo con lo que mi papá hubiera soñado con sacar después de que él lo inventó”, afirmó Menéndez. Además, poseen una línea de productos artesanales en donde ofrecen entre otros, nachos de maíz negro, blanco, chía, linaza y ajonjolí. Tortitiras y una línea picante: Flamas.

¿Cómo inicia ¡Yaestá! el proceso de exportación?

– Me gradué y trabajé en mi carrera durante cinco años. Después decidí integrarme al negocio familiar y en 1988 empecé a abrir las exportaciones en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Es bonito ir viendo cómo una marca chapina abre mercado, porque en estos países se compite con marcas multinacionales.

Actualmente, vendemos a las dos cadenas de cines más grandes de Centroamérica y atendemos a franquicias de hamburguesas, tacos y pizzas. El sueño de aquella niña de vender en el garaje de su casa ya traspasó esa puerta y hoy por hoy nuestro Mucho Nacho ya está en Arabia Saudita, Dubái y estamos preparando un contenedor para Yemen. Guatemala está creciendo mucho y ojalá pudiéramos trabajar en una marca país.

¿Cuál es la estrategia para conquistar paladares de Asia o Medio Oriente?

– Previo a la pandemia participaba mucho en ferias, negocios y misiones comerciales. En Colombia participé en una feria y estando ahí me dice una persona que mis productos son muy llamativos para Corea y ahí vi la oportunidad. Poco a poco uno va conociendo a los clientes y uno de ellos me refirió a un árabe. Uno a veces piensa que hay lugares a los que nunca llegará por el idioma o la distancia. Pero con este cliente vamos trabajando de la mano. En esos países les gustan los sabores intensos. Estoy enviando Mucho Nacho de pizza, salsa verde y barbacoa. Tortitiras de barbacoa y crema y cebolla. Además, cuando uno ingresa a un país hay ingredientes que no están permitidos y a veces se reformula completamente para que un producto pueda ingresar a un país. Para mí es un sueño que Mucho Nacho esté en Medio Oriente.

¿Se vieron afectadas sus ventas por la pandemia?

– Toda la parte de food service lamentablemente se cerró y lo que hicimos fue enfocarnos en las áreas que teníamos oportunidad y en lugar de despedir reubicamos a las personas en los puestos en donde había trabajo. Al principio se cayeron las exportaciones un poco, entonces todo el personal de exportación empezó a ayudar en la venta local. Eventualmente, las ventas se han ido recuperando, pero la parte de food service aún no está al cien por ciento.

¿Optaron por otros canales de venta?

– Sacamos la venta a domicilio e inventamos las ventas consejeras que consistían en venderle a clientes en condominios. Entonces se les mandaba la factura por WhatsApp y luego un motorista les llevaba el producto. Además, tratamos de que el supermercado estuviera abastecido con los productos que más buscaba la población.

¿Cómo cerró la empresa en 2020?

– Tuvimos crecimiento de doble dígito y con la alegría de haber exportado a Arabia Saudita y Dubái, eso fue un gran éxito. Para este 2021 tenemos mucha fe en que vamos a salir bien. Enero fue un buen mes y lo importante es seguir cuidando a nuestro consumidor dándoles productos nuevos para seguir fidelizando con ellos.

Para este año, ¿qué pasos prevén dar para continuar con el liderazgo en el mercado?

– Tenemos en camino tres productos nuevos siempre en la línea de Yaestá! Le sigo apostando a otros países de Medio Oriente y tenía en puerta Asia, pero vamos a ver cómo avanza este panorama. Sudamérica también es otro destino con países como Colombia y Perú.

Mujer exportadora

Sylvia Menéndez recibió el reconocimiento a Mujer Exportadora 2020 otorgado por Agexport. El premio le ayudó a darse cuenta que Guatemala necesita más lideresas y más personas que empodere a las mujeres, aseguró. “Mi familia era un matriarcado, mi mamá nos supo empoderar”, dijo al recordar que su primer negocio lo inició a los seis años. En la empresa, según Menéndez, más del 50 por ciento de las mujeres ocupan un puesto gerencial.

Empresario visionario

José René Menéndez estudió electrónica, le gustaba inventar cosas y era apasionado en lo que hacía, recuerda su hija. Tuvo cinco hijos, cuatro de ellos dirigen la empresa familiar. Él junto a sus socios crearon la empresa de snacks Fábrica de Productos Alimenticios René y Compañía Limitada. Su primer producto fueron unas frituras de tortilla que llamó Tortrix. Al vender la empresa capitalizó Productos Alimenticios ¡Ya Está!, S. A.