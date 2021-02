Tarifa Social necesita Q810.5 millones

Con la decisión de ampliar el subsidio de la Tarifa Social (TS) en el servicio de energía eléctrica, el Legislativo autorizó el año pasado dos aportes adicionales por Q630 millones, con lo que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) alcanzó durante unos meses a los usuarios de hasta 300 kilovatios/hora.

El INDE indicó que con las ampliaciones que se hicieron para el aporte de la TS se beneficiaron de mayo a septiembre un promedio mensual de 2.4 millones de usuarios, y en los meses para los que no se tuvo la cobertura extendida por la emergencia de COVID-19, el promedio fue de arriba de 1.7 millones.

Los recursos utilizados para cubrir el subsidio eléctrico corresponden a lo dispuesto en los decretos legislativos 13-2020 y 20-2020, que incluyen Q270 millones y Q360 millones, respectivamente. En total el Estado aportó Q630 millones que se sumaron al aporte aprobado por el INDE por Q529.3 millones, lo que elevó a Q1.1 millardos el beneficio que se otorgó a los hogares guatemaltecos.

Para este año se tiene aprobado en el INDE un monto de Q328.2 millones para cubrir la TS y llegar a 2.5 millones de usuarios, pero se proyecta que se necesitarán Q810.5 millones, lo que supone el aporte desde la administración central.

Carlos Barreda, jefe de la bancada de la UNE, en una reunión con el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, solicitó la opinión jurídica debido a que para la vigencia del Presupuesto General este año se incluyeron las ampliaciones que fueron aprobadas con los decretos 12, 13 y 20 del año pasado, que también tienen destinos específicos para la Tarifa Social.

El gobierno aún está reprogramando el techo de gasto que en enero explicó el presidente Alejandro Giammattei se estaría ajustando a Q94.6 millardos, es decir cerca de Q13 millardos menos, según lo anunciado en el Acuerdo 253-2020, de un gasto por Q107.5 millardos.

“No se tienen esos recursos”. Erick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, analizó que en el caso de los Q270 millones que se asignan en el Decreto 20-2020, son recursos que no pueden estar disponibles.

A pesar de que han transcurrido casi dos meses de 2021, los techos de gasto para las entidades siguen sin cambios y no se publicaron los reajustes.

Q15.1

millardos

es el acumulado de la TS que se ha entregado desde 1999.

0-60 KwH

es el primer rango

de consumo de la TS. De 61 a 88 kWh se incluye el segundo segmento.