¿Cómo potencializar los negocios en 2021?

Conocer qué fue la pandemia, las políticas de respuesta y riesgo que han aplicado los Gobiernos (sobre todo en Estados Unidos), entender cómo se movieron los patrones de consumo y conocer la coyuntura en Guatemala son puntos clave para dinamizar los negocios en 2021 dijo este martes Paulo de León, analista de Cabi Economics.

Durante la conferencia “Economía y cómo potencializarla en los negocios 2021” organizado por el Banco G&T Continental para clientes corporativos y empresariales, De León junto a Rodolfo Mendoza, fundador de DIESTRA, expusieron el panorama que dejó la crisis del COVID-19 y la recuperación que tendrán las empresas durante el 2021 bajo la influencia de la llegada de las vacunas contra el coronavirus y la toma de posesión del nuevo Gobierno estadounidense liderado por el demócrata Joe Biden.

Según el CABI Country Risk Index, Guatemala obtuvo una la calificación de 60 puntos lo cual garantiza que el empresario guatemalteco no tendrá ningún problema macroeconómico como que el tipo de cambio se dispare, que las tasas de interés suban repentinamente, que haya escasez de liquidez en el sistema bancario o que haya un problema de pagos en el sistema fiscal.

Sin embargo, De León enfatizó a los empresarios que sí tendrán retos en el regreso a la normalidad entre ellos cómo vender al nuevo consumidor. “Hay que potenciar los negocios en vía de los patrones de consumo e investigar para tomar decisiones fundamentadas”, dijo De León.

Además, el analista de CABI Economics, recomendó la metodología del Nowcasting que consiste en proyectar a corto plazo ya que los negocios dependen de decisiones que cambian constantemente como un nuevo confinamiento ante el repunte de casos de COVID-19.

“El Nowcasting es estar pendiente de lo que pasa en el corto plazo para ver qué incidencia tiene. Hoy lamentablemente la visibilidad de seis a 12 meses es muy baja y por lo tanto no podemos intuir cosas más allá de tres meses. Esto quedará al menos dos o tres años más porque mientras no estemos seguros de los cambios estructurales en el negocio se tiene que seguir operando bajo el formato de no normalidad”, agregó De León.