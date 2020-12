Bank of America anunció que sus clientes elevaron ganancias

Bank of America dijo que sus clientes de gestión de patrimonios siguieron incrementando las posiciones en acciones en sus carteras la semana pasada, que cerraron cerca de un récord, visto por última vez en marzo de 2015, porque esperan retornos más altos en 2021.

Los inversores volcaron US$18.100 millardos a fondos de acciones en la semana al miércoles, de acuerdo a los datos semanales de BofA, lo que llevó los ingresos en las últimas seis semanas a un récord de US$140 millardos, ya que los avances en vacunas contra el coronavirus elevaron la expectativa de que las economías puedan alcanzar algo de normalidad en 2021.

El apetito por el riesgo ha estado recibiendo más apoyo de las políticas monetarias ultra expansivas de los bancos centrales, que han estado comprando activos a un ritmo de US$1.300 millardos por ahora.

“Los bancos centrales nunca habían relajado tanto las condiciones financieras para los precios y la valorización de los activos”, dijo BofA, citando la impresionante valoración de los indicadores del MSCI en todo el mundo.

Retornos de bonos de EE. UU. caen

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el viernes a nivel generalizado, ya que las complicaciones para aprobar estímulos fiscales en Estados Unidos y retrocesos en los estudios de vacunas en Europa incrementaron la demanda por activos seguros.

* El retorno de la deuda a dos años se encontraba en mínimos desde el 30 de septiembre, al caer 1.8 puntos básicos a 0.121 por ciento.

* En tanto, los rendimientos a 10 años y a 30 años se situaban en un piso desde el 1 de diciembre, con bajas de 2.8 puntos básicos 0.880 por ciento y de tres puntos básicos a 1.606 por ciento, respectivamente.

* El descenso de los retornos de la deuda podría afectar las discusiones que sostendrá la Reserva Federal la próxima semana sobre la duración de sus compras de bonos del Tesoro.

* El avance en los precios de los papeles del Tesoro se debía en parte por una salida de activos de mayor riesgo, en medio de reportes de fuertes diferencias en el Congreso sobre un plan de gastos y un programa de asistencia fiscal por el coronavirus, que podrían alargar un acuerdo legislativo hasta después de Navidad.

* En otro factor negativo para los rendimientos, las farmacéuticas europeas Sanofi (PA:SASY) y GlaxoSmithKline (LON:GSK) dijeron que los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 arrojaron una respuesta inmune insuficiente en las personas mayores, retrasando el lanzamiento al menos hasta fines del próximo año, en un serio revés en la lucha contra la enfermedad.

Mientras en la Bolsa de Valores de Nueva York terminó con resultados dispares, pesimista ante la falta de avances en las negociaciones sobre un plan de apoyo a la economía estadounidense y registrando su primera baja semanal en tres semanas.

Según resultados provisionales, el Dow Jones ganó 0.16 por ciento a 30,046.37 puntos. El Nasdaq, dominado por títulos tecnológicos, perdió 0.23 por ciento a 12,377.87 puntos y el S&P 500 retrocedió 0.13 por ciento a 3,663.46 puntos. En la semana, el Dow Jones y el Nasdaq bajaron medio punto porcentual y el S&P 500 un punto.

Prepara su artillería

El Banco de Inglaterra tomó medidas el viernes para que los bancos sigan ofreciendo crédito durante 2021, mientras Gran Bretaña lidia con la pandemia de COVID-19 y se prepara para cualquier perturbación en el mercado por un gran cambio en la relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea.

El gobernador Andrew Bailey dijo que el banco central había hecho todo lo posible para mitigar los riesgos de una salida de la Unión Europea el 31 de diciembre, y que estaba listo para hacer frente a cualquier interrupción en los mercados financieros.

“¿Qué tiene el Banco de Inglaterra en su arsenal, por así decirlo? La respuesta es mucho. Usaremos nuestras herramientas, como lo hicimos en marzo, en caso de que estemos en esa situación”, dijo Bailey en una conferencia de prensa.

El Banco de Inglaterra aumentó las subastas de liquidez del mercado al comienzo de la pandemia, así como también redujo las tasas de interés a un mínimo histórico y reinició su programa de compra de activos.

Las perturbaciones del mercado no amenazarían la estabilidad financiera, pero Bailey advirtió que algunos clientes de la UE podrían no tener acceso a los servicios financieros británicos porque la UE no había adoptado medidas de mitigación. “Hay un límite a lo que podemos hacer”, dijo Bailey.

La volatilidad del mercado podría verse reforzada por el hecho de que algunos usuarios de derivados no estén totalmente preparados para comerciar con contrapartes de la UE o en centros de comercio reconocidos por la UE, dijo el Banco de Inglaterra.

“Las instituciones financieras deben seguir tomando medidas para minimizar las perturbaciones”, añadió.

El primer ministro Boris Johnson dijo el jueves que había una “gran posibilidad” de que un periodo de transición pos-brexit termine el 31 de diciembre sin que haya un acuerdo para evitar los aranceles a las exportaciones británicas a la Unión Europea.

Bailey dijo que confiaba en que Londres continuaría siendo uno de los principales centros financieros del mundo, y que las pérdidas de puestos de trabajo en el sector habían sido mucho menores.

