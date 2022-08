República del Miedo

Un capitalismo moderno no puede basarse en el enriquecimiento a costillas del Estado o por medio de los negocios ilícitos con este. Las élites devoradoras apoyaron el triunfo electoral de los últimos tres ladrones e incompetentes presidentes. Y hemos tenido tres legislaturas mediocres y corruptas. Estos resultados frente a una ciudadanía confundida y temerosa. La sociedad guatemalteca no se organiza. “No hay que meterse en babosadas”, reza el refrán popular. ausencia de cohesión social y un espíritu de miedo que se generaliza. Décadas de represión, censura y persecución han calado duro en la mente chapina, que no ha logrado asimilar…