Construyendo momentos y viviendo la nostalgia

Nueve años ya. Siempre he dicho que no te trajo la cigüeña, sino el voceador, pues desde siempre has estado rodeada de periódicos, micrófonos, cámaras y montones de libros. Por eso no me extraña tu curiosidad permanente por el mundo que te rodea, ni me inquietan tus preguntas filosóficas que desafían mi creatividad.

El motivo de escribir este texto es la enorme reflexión a la que me llevó tu última pregunta: ¿Por qué los papás se ponen tristes cuando crecen sus hijos? No hay respuesta sencilla, como tampoco hay dos respuestas iguales. Cada familia es distinta y asume sus retos cotidianos de distinta manera; uno de ellos es ver crecer a sus niños. Por un lado, se vive la emoción de ver las facultades y capacidades que se van adquiriendo a cada edad, pero por otro, se experimenta la nostalgia del desprendimiento y de la independencia que va dando el aprendizaje.

Al inicio de las clases virtuales como consecuencia de la pandemia nos pedías ayuda para abrir el correo electrónico y subir las tareas, pero hoy, varios meses después, hasta editas tus propios videos y sabes restaurar una conexión fallida.

Antes debíamos despertarte para ingresar puntual a las clases, pero ya recurres a tu propio despertador del Capitán América para preparar todo lo necesario sin que papá o yo intervengamos.

¿Y si todo es bueno, por qué ponerse tristes? Debo confesarte que no es tristeza, sino una sensación de orgullo disfrazada de añoranza. Cada etapa de tu vida nos ha hecho crecer a ambas y nos permite construir recuerdos que vamos guardando en nuestros corazones. Ese es el sentido de la familia: edificar momentos.

Por eso es tan inspirador cuando dices que algo positivo de la pandemia ha sido que jugamos más a los juegos de mesa, o que nos hicimos expertos en hornear pizzas caseras. Has sido capaz de encontrar momentos valiosos en medio de una situación difícil que hemos afrontado como familia; y no solo nosotros, sino todas las familias del mundo. Y, ¿sabes algo? Quiero creer que todas las familias han tenido, al menos, una razón para vivir con esperanza este episodio de nuestra historia.

Entonces, hija mía, aunque no todos los padres tenemos la misma respuesta a esa pregunta que me hiciste, estoy segura de que algo que sí compartimos es el enorme deseo de ver triunfar a nuestros hijos. Por eso, sin duda alguna siempre te respondo que mi mejor regalo es verlas bien, sanas y felices. No hay nada que los papás deseemos más que el bienestar de nuestros hijos, sin importar la edad que tengan.

Proponte entonces seguir construyendo momentos, porque la vida apenas comienza. Sigue soñando con ese futuro del que tanto hablas y no dejes de luchar por alcanzar tus metas. Hay alguien más que sigue de cerquita tus pasos y que te admira y te ve como esos superhéroes de Marvel que tanto te gustan.

¡Ah! Y, no olvides el valor de la familia. Dice el papa Francisco que “tener un lugar adonde ir, se llama hogar; tener personas a quiénes amar, se llama familia, y tener ambas se llama bendición”. La familia es el lugar más seguro en el que siempre encontrarás la motivación para luchar cada día, y la razón para superarte y ser mejor.

Siempre llevaré en mi corazón esas palabras que dijiste con convicción: “Gracias a Dios conocí el mundo”. Aunque el mundo a veces no responda como tú esperas, tú siempre trabajas por hacer de él, un lugar mejor.

