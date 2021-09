Gandhi: una filosofía de vida que trasciende las barreras del tiempo

Al conmemorar el Día Internacional de la No Violencia y el natalicio de Mahatma Gandhi el 2 de octubre, nos encontramos con una oportunidad idónea para profundizar aún más en la filosofía de Mahatma Gandhi y su importancia en el mundo contemporáneo.

Al haber celebrado recientemente los 150 años del natalicio de Mahatma Gandhi, es justo decir que el gandhismo ha sobrevivido a la prueba del tiempo. A través de los años, incluso, para figuras de la talla de Nelson Mandela o Martin Luther King, Jr., Gandhi siempre ha servido como modelo para entender y abordar sus propios desafíos. Hoy en día, nos damos cuenta cómo los valores del Mahatma (Gran Alma) permanecen vigentes en nuestro mundo contemporáneo.

En las enseñanzas de Mahatma Gandhi nos encontramos con hojas de ruta para enfrentar diversos desafíos. Gandhi veía la política como una vocación que buscaba servir a la humanidad a través de principios y prácticas arraigadas en la verdad.

Para Gandhi, la verdad y la violencia son fundamentalmente antitéticas entre sí. Recurrir a la violencia, incluso por un momento fugaz, puede equivaler a abrazar la falsedad. Esto, a su vez, implica perder de vista un objetivo más amplio, el de servir a la humanidad.

Gandhi era como un cruzado idealista que no encontraba razón para aislar los métodos de los objetivos; él creía que las metas más nobles solo pueden ser logradas a través de medios nobles. De igual manera, debemos darnos cuenta de que el compromiso de Gandhi con la verdad y la no violencia eran más un compromiso filosófico que un conjunto de ideas abstractas.

Gandhi pertenecía a una familia de administradores del estado de Rajkot y, debido a esa relación, fue muy versado en los quehaceres estatales desde muy temprana edad. Ni siquiera una vez durante su ilustre carrera política subestimó la centralidad del estado para el bienestar de sus ciudadanos. Reflexionando sobre la cuestión de los enfrentamientos políticos violentos de su época, Gandhi argumentó que deshacerse de un adversario que lo obstruye solo producirá una sensación de seguridad falsa y efímera. Por otro lado, el buscar un acercamiento con sus detractores y estudiar los motivos del desacuerdo, producirá una tregua duradera.

Enfoque Gandhiano sobre la Ecología Sostenible

“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de cualquiera”, – M. K. Gandhi

Mucho antes de cualquier ambientalista moderno, Gandhi advirtió al mundo sobre una eventual catástrofe ambiental producida por las actividades humanas indiscriminadas. Una de sus obras más importantes, Hind Swaraj (1909), escrita hace más de cien años, hace una reflexión sobre los peligros que el mundo enfrenta en la actualidad debido a la destrucción ambiental y las amenazas que esto representa para el planeta. La obra Hind Swaraj también es un llamado en contra del consumismo, el materialismo y los modelos equivocados de desarrollo, los cuales también aquejan al mundo de nuestro tiempo.

Las perspectivas de Gandhi sobre el ambiente poseen dimensiones morales, espirituales y no violentas. Para él, el factor de desarrollo del humano no parte del materialismo o el consumismo, sino de la realización espiritual y un carácter moldeado con los principios de la moralidad y la no violencia. El anhelo por lo material era ajeno a Gandhi, ya que se interpone en el camino de la propia realización. Su estilo de vida simple y su pensamiento elevado se canalizaban en su amor por todas las criaturas vivientes, los cuales son la mera manifestación de la creación divina.

Sin duda alguna, la crisis ambiental es uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra generación. Es bien sabido, que la crisis actual es el resultado de la explotación imprudente de la naturaleza. Para Gandhi, la palabra prakriti (naturaleza) implicaba el carácter original de una idea o una cosa. Cuando los hombres juegan con la prakriti, corrompen tanto el medio ambiente como a sí mismos. Si, por tanto, retornamos a la idea de Gandhi de la prakriti, y a la antigua ética ambiental india que se cataliza a través de sus enseñanzas, seguro seremos capaces de encontrar las estrategias y el valor moral necesarios para hacer frente a la crisis medioambiental que nos aqueja.

Sus pensamientos sobre el ambiente se sustentaron con la filosofía védica por lo que debe entenderse que nuestra interacción con la naturaleza está guiada por el equilibrio y el vínculo inextricable del hombre con su entorno. Los relatos de Panchatantra nos ponen de manifiesto que “si uno espera llegar al cielo cortando árboles y haciendo daño a los animales, entonces ¿cuál es el camino al infierno?”. En la antigua literatura india, encontramos una actitud de empatía con cada elemento del entorno del ser humano, es decir, la relación del humano con los animales, las plantas, los ríos, las montañas, el suelo y demás. Esta actitud condujo a una cultura en la que cortar un árbol se comparaba con traicionar a un amigo. Este sistema de creencias, en el que la naturaleza se proyecta como un miembro íntimo de una familia extendida, motivó una ética de consumo que no era explotadora, sino recuperadora y regenerativa.

Actuar conforme a estos principios gandhianos sobre el ambiente se ha convertido, sin lugar a dudas, en la necesidad del momento.