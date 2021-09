Bicentenario Musical: tráfico, marimbas y virtudes

Mientras los sonidos de una melancólica marimba empiezan ‘Al partir’, repicando los famosos trémolos introductorios del reconocido bolero en las bocinas viejas del radio del carro, el caluroso tráfico del Periférico en sábado al mediodía castiga, me hace suspirar, bajo la ventana y subo el volumen. No prefiero estar en ningún otro lugar. Compás a compás, se marcan las notas musicales de una melodía reconocida entre el ritmo de bongos y bocinas de camionetas. El sonido de la marimba en el tráfico, amalgamado con el ruido de motores parados y pastillas de frenos rechinando, me hipnotiza por un momento. Mientras el escape de la hilera de carros frente a mí arroja una cascada de humo al cielo, en mi carro continúan sonando viejos y reconocidos sones, valses, seis por ochos, cumbias pegajosas y elegantes poemas a la patria, en una histórica repetición insistente y jacarandosa que pareciera intentar elevarle el ánimo a todo el mundo.

No es coincidencia que aquellas personas que dedican un gran tiempo de su vida a practicar un instrumento musical sean llamadas virtuosas. Es impresionante observar como, en el caso de la marimba, dichas virtudes se disimulan de manera discreta, casi apocada. Estas virtudes se esconden bajo el ceño serio de los músicos concentrados, que rápidamente, con muñecas estoicas y ojos atentos, siguen dedos y baquetas que se mueven como veloces mariposas de madera rebotando de una tecla a otra. Esto es logrado mientras evaden los malabares musicales de los compañeros a su lado. Dominar la ejecución grupal de este instrumento no ha de ser nada fácil. Debe representar, como cualquier arte, muchas horas de práctica, constantes fracasos y frustraciones, mientras lentamente se intenta perfeccionar la musicalidad del conjunto. Lo que más demanda este instrumento de sus músicos son habilidades construidas por virtudes. La marimba nos recuerda que es difícil mas no imposible lograr virtudes en países con subdesarrollo, y quizá, sean lo único que nos sacará del mismo.

No es solo la destreza individual evidente en la talentosa efectividad del marimbero lo único a admirar. También se escucha y observa la habilidad de combinar su talento con al menos otros seis marimbistas de manera ordenada, logrando que sea la polifonía del sonido armonizado el último vehículo de su música y su arte. En la armonía colectiva, se reluce la virtud individual, y el talento de los marimbistas es convertido en una interpretación artística más bella. Si algo aprendemos de esta observación es que, en la ejecución de la marimba, como en esta sociedad, la humildad y la sencillez son buenas aliadas del músico. Dichas virtudes casi siempre disimulan una extensa sabiduría convencional sencilla pero refinada, comúnmente reconocida entre artistas y artesanos. El conocimiento complejo que solo el tiempo vivido otorga es mejor comunicado con ejemplos evidentes y no palabras. Las virtudes conectan dicho conocimiento individual a la buena performatividad del grupo, facilitando que músicos novatos y experimentados se balanceen, y coordinen esfuerzos.

Necesitamos ver más allá de la fachada superficial festiva nacionalista de la marimba para reconocer su valor como instrumento musical. Se pueden reconocer muchas cualidades individuales y grupales que permiten el éxito de este tipo de conjuntos musicales: agrupaciones efectivas en domar egos individuales por el bien de metas colectivas. Más equipos, emulando a los conjuntos de marimba, debieran respetar espacios individuales de cada miembro, pero promover a través de prácticas humildes y comunicación sencilla, la solución disciplinada y armonizada a problemas públicos de colectivos diversos en el país. De la misma manera que no existe un buen sustituto a músicos que practican constantemente, no existe un buen sustituto a miembros de equipos productivos y justos, movidos por virtudes. Las mismas, se deben aprender, practicar y celebrar a diario, como si fueran las escalas y arpegios necesarios para la cooperación y progreso social. Como indica Barry Schwartz, psicólogo estadounidense, en el desarrollo de sociedades sin virtudes, un enfoque exclusivo a incentivos y reglas siempre será insuficiente, inmaduro e inútil en producir soluciones reales a problemas sociales complejos.

De los conjuntos de marimba se aprende que, para sonar con gracia y elegancia, sin perder el ritmo, se necesita humildad, resiliencia y mucha práctica. Es un arte verdaderamente bello. El reconocimiento de las virtudes que nos unen como guatemaltecos es algo que debemos promover y resaltar. Ya es suficiente de oír que no servimos; más debemos reflexionar cuidadosamente sobre a quiénes celebramos y porqué les admiramos y apoyamos. La música de marimba refleja características fundamentales de la cooperación social y la coordinación eficiente virtuosa entre nosotros. La marimba nos enseña sobre como, cuando respetamos nuestros espacios, se sigue la partitura, y uno comparte con músicos virtuosos, se armoniza la acción colectiva. Esta fácilmente nos enorgullece, nos eleva culturalmente, nos queda muy bonita, y a veces, hasta nos hace olvidar el pesado tráfico de la zona 7.