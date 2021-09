Liderazgo del alma

Estos dos últimos años han sido de muchos retos para todos. No importa si se cree o no en el virus, tampoco si se es o no antivacunas, mucho menos importa si comulgas con Donald o prefieres la opción de Joe. Muy en el fondo, cada ser humano durante el tiempo de la pandemia ha tenido que transitar sus propias y reveladoras avenidas.

En lo personal, he visto familias perder seres queridos jóvenes y mayores. He visto clanes familiares unirse en el desespero de juntar dinero para poder pagar cuentas de hospitales. He visto también cuentas de hospitales –nada mínimas– pagadas, y casas vendidas, carros empeñados, joyas rematadas, con el propósito de salvar vidas, y aun así las vidas se extinguieron.

No importa del lado que estés, nadie puede negar que estos dos últimos años han tocado a cada uno de manera que nunca vamos a olvidar.

Por mi parte, en el último año he tenido momentos dulces y amargos, como todos. Refiriéndome a los últimos, estoy muy agradecida porque he vivido dos procesos espectaculares –de forma virtual– que me han ayudado mucho a crecer en liderazgo y espiritualmente en medio de estos tiempos difíciles.

Por una parte, cerré un proceso de mentoría que me dio la oportunidad de entregar mucho de mi experiencia personal y profesional a una joven promesa del Derecho, que hoy por hoy está haciendo realidad uno de sus sueños profesionales descubiertos durante el proceso: especializarse en Cumplimiento.

Esta decisión trascendental tomada gracias a un proceso de introspección, no solo le permitirá encontrar el derrotero profesional a mi mente; también le cambiará la vida, porque con el aprendizaje se podrá desarrollar como líder en una de las áreas que más necesidad sentida tiene el país: la ética y formación en valores. Hoy quiero hacer un homenaje a ella porque dedicó varios meses de trabajo a encontrarse –lo cual no es tarea fácil–, y su valentía, humildad y enfoque merecen un reconocimiento especial. Felicitaciones Bibi porque pudiendo no hacer nada, tomaste la decisión de hacer todo por ti, por tu familia y por el país. Éxitos y todo lo mejor está por venir.

Por otra parte, desde la silla de aprendiz, este año he tenido la oportunidad de oro de conocer a una “entrenadora de vida”, profesional más conocida como life coach, quien no solo es una excelente profesional, sino un ser humano fuera de serie. Y es que este testimonio es importante, porque a raíz de los retos que a todos nos impone la pandemia necesitamos estar hoy más que nunca conectados con nuestros talentos y nuestra misión porque esta situación exige una milla extra diferente de la que estábamos acostumbrados a dar.

Había tenido la oportunidad anteriormente de acceder a dos procesos de coaching muy técnicos, muy by the book, este más holístico, ha sido diferente. Ninguno es malo ni bueno solo diferente. Y es que este proceso me ha servido para entender técnicamente que existen diferentes tipos de aproximación al entrenamiento de vida, y mucho dependerá de la búsqueda y necesidades específicas de cada profesional para poder conectar con el coach que se requiere.

Volviendo a la silla de aprendiz, puedo decir que este, mi proceso, ha sido no solo técnico, sino espiritual y muy profundo. Me ha confrontado con el pasado para poder enfrentar los retos actuales y vivir un presente más pleno; y sobre todo me ha revelado el poder que hay en mí, que unido a mi vocación, me va a permitir ayudar profesionalmente a muchas personas y empresas y ejercer un liderazgo trascendental a muchas Bibis, incluyendo mis hijas, para ayudarlas en su encuentro personal y profesional.

Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, y exigen de los que gozamos de salud mucha asertividad, como parte del liderazgo. Estamos llamados a ayudarnos unos a otros, no solo por los desafíos de la pandemia, sino porque por ley natural los que van adelante nos ayudan y nosotros ayudamos a los que vienen detrás. Algún día, espero pronto, vamos a despertar con la noticia del fin de la crisis, y debemos estar y tener gente lista para seguir adelante.

Diana dice, “La vida es amable conmigo”, los sobrevivientes de esta pandemia debemos tener esto siempre presente. Para continuar vamos a necesitar, desarrollar el liderazgo que viene del alma, que nos habilita, empodera y que une nuestros talentos técnicos con nuestra misión de vida para lograr ser mejores, y como consecuencia lograr mejores familias, mejores lugares de trabajo, mejores países y en últimas un mundo mejor.

Hoy más que nunca debo decir: gracias a la vida y gracias a mis maestras: Bibi por haberme elegido como su mentora y Diana por todas tus enseñanzas.

