La Patria del Kaxlan

LA PATRIA DEL CRIOLLO. En la escuela primaria, para mí, la patria era pequeña, era un volcán sembrado de cafetales, de beneficios de café con olor a café cereza. Era una bocacosta poblada de árboles de cedro, caoba, flamboyán, palo blanco, guarumo, madre cacao y coyol. Era una tierra seca, llena de huatales, maíz, frijol y ganado, una tierra donde el que tenía dos vacas y un chivo era un hombre rico. En sus caminos, transitaban en armonía machos, mulas, jeeps y land rovers santana. Era una costa de cálidas y negras arenas y una pequeña isla a orillas del mar, El Jiote. Tierra de venados, de hombres de trabajo, honrados, de valor y carácter, cuya sola palabra era ley, pueblo de pistolas, machetes y colimas, palenques, peleas de gallos y ferias con corridas de toros, alcohol y muertos, un lugar que los indios mexicanos bautizaron como Moyotlan, que significa tierra poblada de mosquitos. Era Moyuta.

En la secundaria, la patria cambió, crecí, tuve dos patrias, la primera, la zona 1, con su sexta avenida, llena de tiendas de judíos y palestinos, cines, cafeterías, restaurantes chinos, mixtas, billares. Y la segunda, una patria independiente, gracias a los ilustres próceres que lograron, con patrio ardimiento, nuestra independencia de la cruel España. Era la patria de Gabino Gaínza, Pedro Molina y Dolores Bedoya, la mujer más valiente y destacada en los albores de nuestra ficticia independencia, dama cuya estatua, elaborada por Adalberto de León Soto, se encuentra en lo que era o es la Escuela Nacional Dolores Bedoya, situada en la 7a. avenida y 14 calle de la zona 1, construcción impulsada por el doctor Juan Jose Arévalo. El candidato blanco.

En la universidad, descubrí que, en realidad, no había una sola patria, sino que varias patrias. Existía la Patria del Criollo, de Severo Martínez, y que, en realidad, la Independencia había sido una maniobra de los criollos coloniales para buscar desligarse política y económicamente de la Corona española, en nombre de la libertad de comercio y la supresión de los tributos. En el mismo sentido se había producido, un año antes, un levantamiento quiché, liderado por Atanasio Tzul, levantamiento que no era contra los criollos, sino contra el cobro de un tributo ilegal por parte de las autoridades de ultramar. En realidad, más que Independencia fue una desmembración territorial a distancia, que incluía habitantes, tierra y riquezas. Dejamos de ser Capitanía General y nos convertimos en Patria.

También leí que existían otras patrias, la patria anticomunista. Dios, Patria y Libertad. “God, Homeland and Freedom”. La patria yankeeteca. Era la época de la Fiesta del Chivo y de los Tiempos recios. La Patria de los cardenales, el Cristo de Esquipulas y la United Fruit Company. Como contrapartida surgió otra patria, la patria guerrillera, la patria del poeta Otto René Castillo, su “pequeña patria, dulce tormento mío, canto ubicado en mi garganta desde los siglos del maíz rebelde: tengo mil años de llevar tu nombre como un pequeño corazón futuro cuyas alas comienzan a abrirse a la mañana”. El poeta fue asesinado y su patria nunca terminó de caminar con él. La patria también mata poetas, García Lorca y Roque Dalton lo supieron.

LA PATRIA DEL INDIO. Como la otra cara de Jano, en contraposición a la patria del criollo, está la patria del indio, la patria ancestral, la patria de los abuelos de los abuelos, la patria que nunca existió, la patria que nadie celebra, y que pocos se acuerdan, la patria de los reinos en conflicto, la patria que, sin saberlo, los propios indígenas ayudarían a construir, la patria de la miseria, la explotación, la patria del soldado indio, la patria del campesino indio.

Sin embargo, existe otra patria india, su fabulosa y surrealista existencia nos fue narrada, magistralmente, por el Gran Lengua, Miguel Ángel Asturias, quien al escribir Hombres de maíz reconstruyó una patria ignorada, imaginó una nación, reinventó nuestro idioma y fundó el realismo mágico. La patria como realidad y mito. La condición del indio, su legado de opresión y miseria, su comunión con la madre tierra. Luchas entre indios y maiceros. La patria mágica de María Tecún, Vaca Manuela Machojón, Gaspar Ilom, la Piojosa Grande, Tacuazín Goyo Yic y el Correo Coyote. En esa patria psicodélica “al sol le salía pelo, y el verano era recibido en la patria del Cacique de Ilom, con miel de panal untada en las ramas de los árboles frutales, las mujeres usaban tocoyales para que fueran fecundas, y mapaches muertos colgados en las puertas de los ranchos, para que los hombres fueran viriles. Ficción, magia y realidad.

En la surrealista patria del Indio, en el universo asturiano, un alemán, don Deferic, toca el piano, acompañado, en el violín, por su esposa, doña Elda, cuando terminan, en el silencio de la noche, se escucha una máquina de coser, la máquina de Miguelita de Acatán. “A las doce, Miguelita cose y cose en Acatán. Cuando cose Miguelita, son las doce en Acatán”… tan tan tan… son las doce de la noche en Acatán, tan tan, son el preludio de tan tan de las campanas capitán, la antesala del akateco bang bang del Luciano capitán, Miguelito en el zaguán.

LA PATRIA DEL LADINO KAXLANKUIK. Surgidos entre conglomerados que se negaban mutuamente, españoles-criollos e indios, los ladinos Kaxlankuik, entendidos como aquellos guatemaltecos que no son culturalmente indígenas, fueron formando un estamento social diferenciado de los españoles y de los indios, para terminar formando un grupo emergente, que de la mano del narcotráfico, fue gradualmente reemplazando a los criollos y aliándose con sus vestigios, para seguir oprimiendo, no solo a los indígenas sino a la mayoría de los guatemaltecos, a través del robo y la cooptación del Estado.

Aunque virtuales, también están las patrias de los whitemalans y los miwatecos, mi Guate como paisaje, Coelho como premio Nobel, la mitología compensatoria del himno más lindo del mundo, del lago más bello del mundo, del guatemalteco topado y chispudo, la Guate de juntos podemos. Sin olvidar ni la patria rosa de la izquierda moderada, ni la patria de los alumnos y profesores que confunden a Dolores Bedoya con Frida Kahlo en los desfiles de Independencia y la marcha interminable de antorchas cuyo ardor patrio se extingue con el fugaz amor de esa noche en oscuros callejones. El amor en tiempos del karaoke.

En la patria del ladino, el quetzal dejó de ser el ave nacional para ser sustituido por el zanate kaxlankuik, zanate corriente, zanate maicero. De la patria del criollo a la patria del Kaxlan. Ya no es don Pedro, ya no es el tun, ya no es Tecún, ahora tan solo es el son son de las muletas corrupción. A las doce, Miguelito cose y coje en el zaguán, cuando cose Miguelito, son las doce en Acatán. No camina al revés para que no lo cojan desprevenido, también, para no recordar su pasado. Con el tiempo tampoco recordará su futuro.

*Kaxlan: ladino en quiché *Kaxlankuik: ladino en q’eqchi’

PD: Con la muerte de Mario Roberto Morales, implacable crítico de la financiada izquierda rosa, Guatemala pierde a uno de sus más destacados intelectuales. No era necesario estar de acuerdo con él, pero sí era imprescindible respetarlo.