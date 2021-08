Reforma urgente

La reforma al sistema político parece más necesaria que nunca. La percepción popular es que existe una profunda desconexión entre los representados (ciudadanos) y los representantes (gobernantes), las quejas respecto a la clase política incrementan en redes sociales y conversaciones cotidianas. El estudio de Latinobarómetro de 2018, muestra que el apoyo a la democracia en nuestro país se encontraba en un 28 por ciento, es decir que únicamente uno de cada tres guatemaltecos creen en la democracia. Cifra que, preocupa aún más, cuando el 34 por ciento de los encuestados responden que “da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”. En dicho estudio Chile aparecía con un 58 por ciento de apoyo a la democracia, mientras que Colombia contaba con un 54 por ciento de apoyo. A pesar de casi duplicar los números de Guatemala, vemos como en los últimos meses, ambos países han experimentado amplias manifestaciones por descontento con la clase política.

Producto de las experiencias de algunos países de América del Sur, hemos escuchado con más intensidad voces “antisistema” que buscan a toda costa eliminar el sistema actual, pareciendo ser ese, su único objetivo. Rara vez o nunca, hablan de cómo deberían ser las cosas luego de “botar el sistema”, y es justo allí donde debemos cuestionar la seriedad y profundidad de dichas intenciones.

Las soluciones del país deben pasar por un proceso serio, profundo y técnico de reformas institucionales que logren crear un Estado que funcione para satisfacer las necesidades ciudadanas. Es muy simple decirlo, pero requerirá un esfuerzo titánico de acciones y compromisos de múltiples actores de la sociedad. Para ello deben existir las condiciones necesarias de voluntad, respeto y sobre todo enfocarse en los puntos en común para desarrollar un diálogo nacional que se focalice en temas prioritarios.

Un necesario proceso de reforma institucional ya está sucediendo con el proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) presentado por el TSE. Dicha propuesta es producto del proceso de actualización y modernización electoral que, por mandato legal, se llevó a cabo en 2019 a través del espacio ciudadano conocido como “CAME”. En estas sesiones de trabajo se recibieron cerca de 80 propuestas ciudadanas y cuatro informes de misiones de observación electoral. El resultado final consiste en una reforma política con casi 75 artículos que ya está siendo analizada por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para la elaboración de su eventual dictamen.

La reforma electoral de 2016, con muy pocas excepciones, resultó ser una modificación poco efectiva para mejorar la democracia en nuestro país. Un claro ejemplo de ello es que hoy vemos a personas quejarse de la injerencia del crimen organizado en la política, cuando en 2016 afirmaban que, con dichas reformas, se limpiaría la política del dinero ilícito. No dudo de sus buenas intenciones, sin embargo, el resultado no fue el esperado por ser una reforma poco analizada que respondía a una coyuntura específica.

La futura reforma debe estar enfocada en mejorar la representación de los gobernantes, así como incentivar la participación ciudadana en todos los niveles. Ambos son requisitos esenciales en una democracia que, al parecer, hemos descuidado en gran medida.

La reforma presentada por el TSE es bastante amplia y pretende modificar varios aspectos, dentro de los positivos resalta la inclusión del voto preferente, mejor conocido como los “listados abiertos” donde los votantes podrán votar por el candidato de su preferencia y no por la lista cerrada que tenemos hoy en día. Esta es una reforma que me causa ilusión y sobre todo me da esperanza para la mejora de nuestra democracia. Así mismo, existe un esfuerzo positivo en aclarar conceptos y definiciones ambiguas que generaron confusión en 2019, términos como “campaña anticipada” y proselitismo son mejorados para dotar de más certeza el proceso electoral. Por último, se propone la creación de una franja electoral de 20 minutos al día para que los políticos puedan presentar sus propuestas en medios de comunicación. Con esto, se pretende corregir el gran fiasco del proceso electoral 2019 donde los guatemaltecos prácticamente no conocimos propuestas políticas, a pesar que las mismas fueron pagadas con nuestros impuestos, ¿acaso usted puede recordar alguna campaña electoral de 2019?

Por último, lo invito a pensar en el problema que más le preocupa a usted y su familia hoy en día, puede ser el tema económico, salud, seguridad, educación, etcétera. Ahora reflexione en las medidas y acciones que los diputados de su distrito están realizando para mejorar dicha situación. Si no le viene ninguna idea a la cabeza, es un síntoma claro que no se siente correctamente representado. Por lo anterior, lo invito a investigar y desde su espacio, promover una reforma electoral positiva para nuestro país.

