Hay que saber vivir los principios

Preámbulo de la Constitución:

Síntesis de los valores básicos

Primacía de la persona humana:

Sujeto y fin del orden social

Familia:

Génesis de los valores espirituales y morales de la sociedad

Estado:

Bien común, legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.

Valores metajurídicos:

Seguridad, Paz y Justicia

Art.1 Protección. A la persona y a la familia. Fin supremo: la realización del bien común.

Art.2 Deberes del Estado. Garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral.

Art.3 Derecho a la vida. Garantiza y protege la vida humana desde su concepción, su integridad y seguridad.

Art.4 Libertad e igualdad. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Hombre y mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. No sometidos a servidumbre. Los seres humanos deben guardar una conducta fraternal entre sí.

Art.5 Libertad de acción. Derecho a hacer lo que no prohíbe la ley ni acatar órdenes ilegales ni a ser molestado por opinar.

Art.6 Detención basada en ley. Ni detención o encarcelamiento sin apego a ley, solo ordenada por autoridad judicial, salvo flagrancia. Seis horas máximo para someter a detenidos a autoridad judicial competente. Los funcionarios infractores de estas garantías serán sancionables legalmente. Disposiciones consecuentes en Arts. 7o., 8o., 9o., 10o., 11o. y 13o.

Art.14 Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Disposiciones ya clásicas del Derecho Procesal Penal.

Art.15 Irretroactividad de la ley. El epígrafe se explica, aun cuando agrega la salvedad en materia penal, cuando favorezca al reo.

Art.16 Declaración contra sí y parientes. Un precepto de realismo social que se sostiene en un elemento moral: la unidad de la familia.

Art.17 No hay delito ni pena sin ley anterior. Se entiende mejor en aforismo latino: Nullum crimen, nulla poena sine lege penali, praevia, stricta et scripta. Agrega: “No hay prisión por deuda”, disposición que recuerda el cruel positivismo del Mercader de Venecia.

Art.18 Pena de muerte. Pasó a la historia, por abstención del Estado de regular el llamado “recurso de gracia”, por estar sin definir quién puede conocerlo y resolverlo.

Arts.20, 21, 22 Inimputabilidad de menores de edad y su tratamiento orientado a la educación integral propia a la niñez y juventud. / Reiteración contra la “ley fuga”/ Antecedentes penales y policíacos no restringen derechos, salvo limitaciones judiciales por plazo fijado.

Arts.23,24,25 Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita u orden de juez competente / Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, salvo resolución firme de juez competente – Garantía secreto de correspondencia,

comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros // Registro de las personas y vehículos: solamente por causas justificadas por elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente uniformados.

Art.26 Libertad de locomoción. Entrar, permanecer, transitar y salir del territorio – cambiar de domicilio o residencia / No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibirse la entrada al territorio o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos no necesitan visa para entrar y salir del país.

Art.27 Derecho de asilo. No hay extradición por delitos políticos. Excepto casos de lesa humanidad o contra el derecho internacional.

Art.28 Derecho de petición. Los “habitantes” tienen derecho a dirigir… peticiones a la autoridad / en materia administrativa no excederá de 30 días para resolver y notificar. / En materia fiscal no exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna.

Art.29 Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Derecho de los habitantes como lo indica el epígrafe. Los extranjeros podrán acudir a la vía diplomática en casos de denegación de justicia, sin calificarla por el solo hecho de que el fallo sea contrario a su pretensión.

Arts.30, 31, 32 Publicidad de los actos administrativos. No hay actos administrativos reservados o secretos. Los interesados pueden obtener informes, copias, reproducciones y certificaciones, salvo asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. // Reconoce el derecho personal a saber el contenido en archivos. Se prohíben los de filiación política /// no obliga a la persona a comparecer si en las citaciones no se indica su objeto.

Arts.33, 34 Derechos de reunión y de manifestación. Superó la paradoja anterior que había de pedir permiso a la autoridad para manifestarse contra ella misma, y el descaro de estas que lo denegaran, para “legitimar” el uso de la fuerza para disolverlas. Reconoce derecho de libre asociación ni de quedar obligado a ello, excepto el caso de los colegios profesionales.

Art.35 Libertad de emisión del pensamiento. El más extenso de los artículos de Derechos Humanos y su regulación la remite a una ley de jerarquía constitucional.

Arts.36, 37 Libertad de religión, no se han detectado conflictos por el ejercicio religioso, aceptado, practicado y plural. // En cuanto a Personalidad jurídica de las Iglesias reconoce la de la Iglesia católica, dejando abierta la de otros credos. Respecto de la primera, el Estado extendería títulos de propiedad de los bienes inmuebles poseídos. Acordó la exención de impuestos, arbitrios y contribuciones de bienes inmuebles destinados al culto, a la educación y a la asistencia social.

Art.38 Tenencia y portación de armas. Reconoció el derecho de tenencia de armas no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. Esto al estilo de la Constitución de EE. UU., que lo ha convertido en un inmenso arsenal.

Arts.39, 40, 41 Propiedad privada. Siendo este un elemento crucial diferenciador de sistemas político-ideológicos, optó por aquella. // En cuanto a la expropiación la reconoció por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debiéndose justipreciar con base en su valor actual, indemnizando previamente y en moneda de curso legal. /// Prohíbe la confiscación de bienes y las multas confiscatorias, que no podrán exceder del valor del impuesto omitido.

Art.42 Derecho de autor o inventor. … Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

Art.43 Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconocen… salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. (Raro liberalismo con barreras).

Art.44 Derechos inherentes a la persona humana. Permite otros que no figuren en la Constitución, inherentes a la persona humana. Abre camino al derecho social: “El interés social prevalece sobre el interés particular”. Introduce un concepto interpretativo de supremacía: “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.

Arts.45, 46 Tutela los derechos humanos por acción pública y legítima la resistencia popular en su defensa // Los tratados y convenciones de derechos humanos tienen preeminencia.