Las entrometidas mitras

En papel, se puede separar la Iglesia del Estado. Lo que no parece factible es impedir que en asuntos de Estado se sigan entrometiendo los obispos, personajes a quienes les atrae menos la religión que la política. Desde los días de Constantino, los hombres de la púrpura y el báculo han sido conductores de masas: unas veces para agitarlas y otras para contenerlas, según la conveniencia política del momento. En la España de Franco, hacían el saludo fascista al lado del generalísimo. Y en la Nicaragua sandinista, bendecían a Daniel Ortega y asociados e incensaban sus doctrinas. A los prelados les viene del Norte decir digo allí donde dijeron Diego. Lo que en verdad les importa es estar frente a las candilejas del escenario político.

No siempre se ponen de acuerdo, sin embargo, como sucede hoy en Guatemala, donde la Conferencia Episcopal se ha dividido entre los obispos que favorecen azuzar los bloqueos, la dimisión del presidente Giammattei y el despido de la señora Porras, y los que se oponen a tales acciones. Y sobra decir que los fieles tienen el derecho a estar de acuerdo con unos u otros pastores, según su gusto político. Lo que no se puede es permitir que los mitrados se metan donde les está prohibido meterse.

De acuerdo con la Constitución actual, Guatemala es un Estado laico, donde laico no es sinónimo de anticlerical, sino de neutralidad religiosa. Toda persona, dice la Carta Magna, “tiene derecho a practicar su religión o creencia tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más limites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”. Más claro no canta un ruiseñor en la mañana. Pero Sus Ilustrísimas no solo violan la ley, entrometiéndose en asuntos de órden público y propios de la sociedad civil, sino agraviando a ciudadanos que practican otros cultos o no practican ninguno.

Los epíscopos suelen tener un discurso populista, aunque melifluo y bastante redicho. Y con él justificaban su pugna días atrás con esa bobada según la cual la Iglesia de Roma es plural y diversa y que en su seno se permite el contraste de pareceres. Por favor. Una organización que es una monarquía electiva y despótica, donde se ordena y se hace lo que dice el que está más arriba, no puede ser democrática ni menos dar lecciones de democracia, como pretenden ahora Sus Ilustrísimas. Para el caso viene a ser lo mismo que cuando los solterones del Vaticano pretenden dar lecciones matrimoniales a sus fieles, no digamos de moral sexual, donde la regla del clero suele ser haz lo que digo, no lo que hago.

Los pleitos episcopales llenarían la Mar Océana, pero hay uno entre Sus Gracias de mayor envergadura que el provocado por los bloqueos, las dimisiones y otras zarabandas. Un pleito de alta tensión política que se desarrolla en la capital del Imperio y que, contado a grandes zancadas, es el que sigue.

Ignoraba yo que el presidente Biden fuese un católico devoto que acude a misa los domingos y comulga con frecuencia. De ahí que a principios de este año se me ocurriera seguir esporádicamente en el New York Times y El País los vaivenes del soterrado conflicto que tenía lugar entre el Presidente, el papa y la Conferencia Episcopal de EE. UU. En su justo derecho a meterse donde nadie les llama, y haciendo caso omiso (también allí) de las leyes de la tierra, Sus Ilustrísimas habían decidido publicar un documento en el que se negaba la comunión a todo político católico que apoyara el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. La condena sin embargo tenía nombre, pues, detrás de la iniciativa se escondía una campaña de los obispos conservadores, fieles seguidores de Trump, contra Biden, firme defensor de los derechos de la mujer a hacer con su cuerpo lo que crea conveniente.

Excomulgar a un católico sin nombre no tiene mayor trascendencia, pero negar la comunión al Presidente de Estados Unidos, eso son palabras mayores. Divinas, Sus Ilustrísimas. Mire usted que utilizar el sacramento cimero de la fe católica como recurso político. Eso sí que es sacrilegio y no faltarle el respeto a tan nobles jerarquías.

Así las cosas, el pontífice tercia en el pleito. Y en una reunión virtual con Sus Ilustrísimas les dice que mucho cuidadito con excomulgar a Biden y a los políticos que apoyan la interrupción del embarazo, decisión como puede observarse muy plural y democrática. Ahora bien, ¿qué razones podría tener el pontífice, tan agresivo él en condenar el aborto en otros casos, para ordenar a Sus Ilustrísimas abstenerse de expulsar al presidente Biden de la comunidad católica? Muy sencillo: el giro que desde enero han tomado las relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

Parece ser que el presidente Biden está muy vinculado “afectiva y espiritualmente” a los jesuitas de la Universidad de Georgetown, en Washington. Y siendo el papa también jesuita, el triángulo entre Washington, Roma y la Compañía de Jesús tiene ahora una fuerza imponente. ¿Cómo creer entonces que el Sumo Pontífice, o sea, el que más pontifica, habría de permitir a la Conferencia Episcopal condenar al señor Biden?¿Están locos esos tipos o qué? ¿A quién se le ocurre semejante disparate?

He ahí una democracia sólida, vale decir, una democracia como Dios manda, así como un caso más de intromisión de las mitras en asuntos de Estado. Que EE. UU. y Roma compartan hoy la misma agenda en asuntos de interés común es tan importante que bien vale la pena condonar (vaya, que verbo más feo) el aborto, si ese es el precio que debe pagarse por compartir afinidades políticas con el Imperio.

En el juego de ajedrez, se llaman alfiles a esas piezas coronadas con una especie de gorrito que recuerda a una mitra. Por eso en inglés no se les llama alfiles, sino bishops, es decir, obispos. Y con razón, pues no se mueven de frente, sino de manera oblicua.

Lo mismo que Sus Ilustrísimas.