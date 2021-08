La desilusión de la política migratoria bipartidista

La frontera sigue cerrada para los migrantes a pie.

La administración Biden anunció el lunes 2 de agosto que continuaría indefinidamente con la política de la era Trump de expulsar a migrantes y solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de EE. UU. de manera inmediata. Las autoridades estadounidenses aducen como motivo la variante Delta de COVID-19, que se está extendiendo precipitadamente a nivel mundial. Además, las agencias federales migratorias dicen haber registrado durante julio el mayor número de cruces fronterizos ilegales en más de 20 años. Rochelle Walensky, directora de Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, emitió una nueva orden que respalda a la autoridad de salud pública para la aplicación continua del Título 42, invocada por primera vez por la administración del expresidente Donald Trump en marzo de 2020, para cerrar las fronteras estadounidenses a los migrantes.

El Título 42 es una sección de la ley del Servicio de Salud Pública que permite al Gobierno de EE. UU. bloquear temporalmente la entrada a los no ciudadanos de los EE. UU. “cuando sea necesario en interés de la salud pública”. Al citarlo, EE. UU. puede expulsar a los migrantes a México o sus países de origen sin permitirles solicitar refugio humanitario. Las llamadas “expulsiones” están diseñadas para prevenir a corto plazo el hacinamiento y los brotes de COVID dentro de las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En los primeros 29 días de julio, la CBP encontró un promedio diario de 6 mil 779 personas, incluidos 616 niños no acompañados, y 2 mil 583 personas por unidad familiar. En general, la agencia halló un “récord” de 19 mil menores no acompañados durante ese periodo y el segundo número más alto de encuentros con unidades familiares, alrededor de 80 mil. Hay siete sectores de la CBP con sobrepoblación, incluido el Valle del Río Grande de Texas, donde la instalación de retención más grande para menores no acompañados y familias en EE. UU. está al 446 por ciento de su capacidad. A pesar de las afirmaciones de que el Título 42 es necesario para evitar que las personas con COVID-19 crucen a Estados Unidos, la regla ha tenido el efecto contraproducente de aumentar significativamente el número de arrestos en la frontera. Esto se debe a que las personas que son expulsadas a México pocas horas después de la aprehensión pueden simplemente volver a intentarlo una segunda o tercera vez con la esperanza de lograr pasar.

Cuando Biden asumió el cargo, rápidamente revirtió varias de las políticas de inmigración más duras de Trump, prometiendo un sistema más “humano”. Pero su administración siguió usando el Título 42 para excluir a la mayoría de personas que buscaban asilo, causando consternación en los grupos que habían demandado al Gobierno de Estados Unidos para detenerlo. Organizaciones de la sociedad civil, como el American Civil Liberties Union (ACLU), que con anterioridad demandaron a la administración Trump por las expulsiones de solicitantes de asilo bajo la premisa del Título 42, están regresando a los tribunales después de llegar a un punto muerto en las negociaciones con Biden para poner fin a esta política, diciendo que la normativa “es racista, es ilegal y no tiene una base válida en la salud pública”.

El Título 42 es una farsa. La expulsión forzosa de migrantes que no se apegan al debido proceso no protege la salud pública y tampoco ralentizará la propagación de la variante Delta, cuando cientos de familias, muchas de ellas con niños pequeños, se apiñan en los puntos de entrada. Porque, es fácil convertir en chivo expiatorio a poblaciones vulnerables; pero es difícil no ser víctima del miedo instrumentalizado para lucrar políticamente de una situación como la que vemos en la frontera. Un recordatorio: solicitar asilo es legal.

Miles de niños migrantes siguen recluidos en centros de detención; las detenciones y deportaciones van en aumento; los solicitantes de asilo continúan escuchando que no son bienvenidos; y, aunque ciertamente su política no es una copia exacta a la de su predecesor, Biden prometió un cambio y hasta ahora las cosas se ven sombrías. El discurso de campaña al inicio de su gestión contradicen las acciones de la actual Casa Blanca. A medida que aumentan los flujos migratorios en esta coyuntura histórica, nos debería preocupar que este enfoque a corto plazo basado en la disuasión pueda intensificarse. Eso sería un grave error y desperdiciaría la oportunidad de forjar un nuevo camino para los países que enfrentan emergencias humanitarias. Las administraciones anteriores de EE. UU., de ambos partidos, se han resistido a construir un sistema que funcione bien para recibir y procesar un número elevado de migrantes y solicitantes de asilo, y luego adjudicar de manera justa y rápida sus solicitudes sin necesidad de detenerlos.

Pasan los años y cambian los presidentes, pero la política migratoria bipartidista sigue desilusionando a una región entera.