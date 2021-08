Gambito a la Giammanetti y la chunga defensa americana

EL GAMBITO: En una vertiginosa partida de ajedrez, en tan solo año y medio, El ELEQ´ON MAYOR, jugando con las piezas blancas, como le corresponde a un ciudadano de origen siciliano, ha logrado, con el apoyo del Pacto de Corruptos, cooptar los tres poderes del Estado, las dos Cortes de Justicia, comprar la lealtad del Ejército, y neutralizar a la Contraloría General de Cuentas, logrando el control total y absoluto del poder público, con la excepción de la FECI y la PDH, bajo la benévola mirada y aquiescencia de los intocables Dioses del Olimpo, quienes, hermanados por la consigna “La CICIG NUNCA JAMÁS” y utilizando la elemental lógica de Franklin Delano Roosevelt, piensan, sin recato que sí, que L’uomo es corrupto, pero es su corrupto. Tras años de prueba y error, la toma del poder absoluto, respetando la cáscara democrática de nuestras endebles instituciones es una realidad.

En un país sin vacunas, sin pasaportes, sin escuelas, sin hospitales, sin esperanza, sin Estado, EL MALQUERIDO, en la soledad de sus aposentos, engolosinado de poder y sintiéndose parte de los cabales, concluye su primera y agitada partida en dos tableros, el nacional y el internacional en compañía del BIENAMADO. Temeroso, inicia una nueva partida que abre con un gambito de rey (1.e4 e5 2.f4), ofreciendo al rival, un blanco peón italiano, Bruni, además de las sudadas y miserables cabezas de los migrantes en la segunda frontera sur y la captura de 29 narcotraficantes reclamados en extradición por el rival, todo ello, a cambio de un poco de oxígeno, un salvavidas temporal y la donación de 4.5 millones de vacunas, en una jugada de Realpolitik destinada a tomarle la medida al Imperio y verificar si el Imperio muerde o si en realidad es un tigre de papel, más interesado, en resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y el flujo migratorio, que en la lucha contra la corrupción, por razones geopolíticas.

La palabra gambito fue acuñada en el siglo XVI por el clérigo español Ruy López De Segura, tomada de la expresión italiana –asumimos, segundo idioma del MISQUERIDO– dare il gambetto (poner la trampa) la cual a su vez viene de gamba (pierna) y del verbo gambettare (poner zancadilla). Nunca se imaginó, el ilustre clérigo, que siglos después, el presidente de un distópico Macondo frijolero sería capaz de gambettare con muletas. Viaggio con gruccia. La audaz jugada de un tramposo enmuletado.

Sin embargo ante la inminente captura del Bene amore por orden de la FECI, sin conocimiento de la Fiscal General de la República y el posible allanamiento de su Nido d’amore, el Presidente inicia una tercera partida con un audaz Gambito de Giammanetti, la defensa CHENKA ( 1.d4 d5 2c4) ofreciendo al adversario la cabeza de su amiga, la Fiscal General de la República –a sabiendas que puede sustituir la cabeza de esa dama– con el propósito de ganar tiempo para defenestrar al último mohicano, el Procurador de los Derechos Humanos.

En una maquiavélica jugada de cierre, Giammanetti tira a los perros, la credibilidad de la Fiscal General, quien, sin necesidad, sin mayor cola que machucar, pero atrapada en la promesa de la reelección, sin decir agua va y tomando por sorpresa al adversario, cuya vicepresidenta le había pedido no hacerlo, despide, sin seguir el procedimiento adecuado, al fiscal de la FECI, quien, entre dimes y diretes, cruza en rocambolesca huida, amparado por placas diplomáticas, la frontera que nos separa con el Pulgarcito de América.

El promisorio jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad nunca cortó el cordón umbilical que lo unía con el Non Grato, su padrino y mentor de cabecera, quien continúa respirando por la herida y entrometiéndose, aquí y en Washington, en temas que ya no son de su incumbencia. Ni uno ni otro, aprendieron la lección de los dueños del país de NUNCA JAMAS. Mientras tanto, media Guatemala terminaba de desmoralizarse y perder la fe en la Justicia.

LA DEFENSA CHUNGO AMERICANA: En Washing-ton, sede de la América Indispensable, el Presidente juega ajedrez en el tablero global, junto a sus pares China y Rusia a su vez, el secretario de Estado, un reconocido francófilo, se siente a gusto jugando en el tablero global junto con su Presidente y cómodo e interesado con los temas europeos; en consecuencia, la partida de ajedrez contra el Pacto de corruptos en esta patria frijolera, se la asignaron, quién sabe si de buena fe, a la señora vicepresidenta, quien sin tener mayor idea sobre el tema y la región, se basa en las opiniones de los jóvenes lobos, quienes, a su vez, particularmente el colombiano, escuchan con atención, la sesgada versión del Non grato.

De esta cuenta, obligados por la coyuntura a jugar con las piezas negras, los nuevos y jóvenes burócratas del Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado, aceptaron el Gambito de Giammanetti, sabiendo de qué pata cojea, el cual consistió en un enroque en un solo movimiento, enroque corto, donde la torre terminó al lado del rey (0.0) para ser sometida al escarnio nacional e internacional. De la noche a la mañana, por obra y gracia de la diplomacia tweetera, la Fiscal General pasó de ser de una silenciosa dama “vigilante” a convertirse en una torre corrupta, ocupando el puesto del astuto Presidente quien como es su costumbre se corrió dos casillas a la derecha, dejando a la nueva villana, enfrentada, sin anestesia, al rencoroso poder de la América Indispensable.

En un enroque más íntimo, vale la pena especular si el amor eterno entre el Bene Amore y el Misquerido, terminara en el dorado exilio de la Toscana, o si como Romeo y Julieta, serán amorosas y propicias víctimas del pacto de corruptos y el pacto de farsantes.

La defensa americana puede resumirse en muchos tweets y pocas nueces. Las movilizaciones, la resurrección del país del NUNCA MÁS, el surgimiento de nuevos líderes exprés, la creación de una mitología y una narrativa basada en una falsa superioridad moral, las fotografías al amparo de la bandera imperial, la inclusión en listas destinadas al escarnio público, el retiro discreto de visas, la lista Engel, la ley Magnitsky, la perversa insistencia en la creación del estado multinacional, y los mensajes de connotados miembros de un selecto y sumiso grupo de farsantes, no parecen ser suficientes para rascarle los huevos al león.

El libreto ideado y puesto en práctica en el 2015, necesita seriamente ser reescrito más allá de la perniciosa presencia y consejo de actores non gratos, que, en lugar de ayudar, solo transmiten anticuerpos. Queremos una justicia imparcial, no cooptada por el pacto de corruptos ni sometida a un pequeño grupo de farsantes. Una sola justicia, una sola bandera.

En el nuevo y alejado Nido d’amore, situado en las faldas del volcán de Agua, se escucha a todo volumen la famosa canción de la cantante española María Isabel Llaudes Santiago mejor conocida como Karina. “No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final, ni estamos en la Italia medieval. No, nosotros no tenemos que enfrentarnos a nadie que se oponga a nuestro amor, pues todo es diferente en nuestros días y hoy brilla el sol radiante de esplendor”. En las afueras, esperando que den las 6 de la mañana, la nueva FECI se dispone a allanar la mansión. Prisioneros del temor y del Estado se funden en un infinito abrazo. En el ajedrez, la suerte también se termina. JAQUE MATE.