Músicas celestiales

Suele acaecer en plazas públicas, estaciones de ferrocarril, incluso centros comerciales. Un empleado de limpieza se detiene en algún espacio entre el público que deambula por el lugar, saca un clarinete del carrito y hace sonar los compases de un vals. De entre la gente que va y viene se separan algunos jóvenes que, como quien no quiere la cosa, se agrupan en torno al barrendero y enriquecen el vals con oboes, violines y clarinetes, al tiempo que otros paseantes reunidos de este lado o aquel, sin previo aviso, rompen a cantar a coro. Y ante el asombro del público que observa y escucha pasmado el milagro de la música, una improvisada orquesta de veinticinco intérpretes y un coro de cuarenta voces ungen el espacio con las notas del Libiamo ne’lieti calici, el brindis inmortal de La traviata.

El público los llama flash-mobs, expresiones repentinas de la multitud, o algo así, y causan una emoción que crean en uno complejo de elevador. Viví una visitando la catedral de Santa Gúdula, en Bruselas, donde un grupo de estudiantes norteamericanos en viaje de estudios observaba con gesto despistado los maravillosos vitrales del templo. Poco a poco se fueron reuniendo en la nave central e inopinadamente se dieron a cantar en círculo el Aleluya del Mesías.

Música celestial, habría exclamado Pitágoras, artífice de la expresión. En un mundo que agravia nuestros oídos con truenos de reactores, helicópteros, motos, cohetes, sirenas y cortadoras de grama, a veces todos a un tiempo, nada como detenerse a escuchar una música afable, sea porque sus acordes ponen orden en el guirigay, sea porque andando los años uno no busca otra cosa que armonía. La música clásica es una droga que no deja secuelas ni hace daño a nadie, previene la locura a muchos cuerdos y, siquiera de manera temporal, borra buena parte del dolor que agobia al mundo.

Pero hay también mucho cuento en torno a ese mundillo de las arias y las sinfonías, hoy sumido en honda crisis. Las empresas grabadoras no saben ya qué hacer para vender su música y llegan al extremo de asegurar que, si se escucha a Mozart mientras se trabaja, eso multiplica las sinapsis de las neuronas, vale decir, que nuestra bombilla se enciende con más frecuencia. Lo que siempre me ha parecido algo así como bordar en el aire. Una sugerencia parecida a la que circulaba en los días en que yo era avicultor, según la cual, si se difundía música de Chopin en las granjas, las gallinas pondrían más huevos.

Tiene la música algo que todo el mundo sabe. Y es que hay una para cada estado de ánimo, cada estudiante de Derecho, cada ministro de Agricultura y cada empleada de McDonald’s. Y cada compositor, desde luego, gente muy espinosa y muy suya, por cierto. Rossini dijo una vez de Tristán e Isolda, la larguísima ópera de Wagner (dura cuatro horas y media), que tenía buenos momentos, pero también varios malos cuartos de hora. Brahms se durmió en un concierto de Liszt. Y un crítico altisonante dijo en cierta ocasión que Vivaldi había escrito el mismo concierto cuatrocientas veces.

Cuando era joven e indocumentado, pensaba que la música clásica no me llegaría a gustar nunca. La sentía tan lenta, tan aburrida. Y qué decir de la ópera italiana. Que un trovador asesinara a un conde cantando un aria fogosa o que un hijo entonara una trova mientras su madre agonizaba eran cosas que no me cabían en la cabeza. ¿Cómo entonces llegó la ópera a convertirse en mi género de música favorita? Por el espectáculo, sobra decir, pero también por Verdi y su conexión con la literatura. Sospecho que la dificultad de transformar ideas y sentimientos en palabras es parecida a la de transmutar palabras en música. Verdi tenía además un gran ojo para las buenas historias. En los grandes escritores (Shakespeare, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Lord Byron o el Duque de Rivas) encontró la estructura dramática que deseaba para sus obras. Y merced a su inspiración portentosa logró dotar a Otelo, Hamlet, Falstaff, la Dama de las Camelias o don Álvaro, el de la fuerza del sino, de una dimensión que yo ignoraba o que estos personajes no tenían.

La música es compañera de nuestro estado de ánimo, pero no hay duda de que llama también a otras iniciativas. Por ejemplo, en cierta ocasión leí una encuesta en la que se preguntaba al público si había utilizado música clásica para enternecer a su pareja y ponerla, digamos, en situación. Y en el caso de que hubiese sido así, cuál había sido la pieza elegida. Los tres primeros puestos fueron para Tristán e Isolda, el bolero de Ravel y la Quinta Sinfonía de Mahler. Algo inexplicable para mí, pues ya hace falta imaginación para decir que tales obras pueden erotizar a nadie. En un gesto que honraba a los encuestados, sin embargo, la mayoría de ellos confesó que, además de la música, habían recurrido al champán, a un lugar a media luz y a un cómodo sofá. Y en cuanto a si la iniciativa había funcionado, la abrumadora respuesta fue un 77 por ciento de síes.

Quede pues registrado aquí: Wagner, Mahler y Ravel son tres espléndidos afrodisíacos, aunque justo es agregar que funcionan mejor con champán y en la penumbra.

La música se impregna en la memoria y el espíritu desde la infancia, donde marca unas preferencias que duran toda la vida. Lo mismo que sucede con los sabores, el paisaje o los aromas de la tierra natal. La vida entra por los sentidos. Y si el arte está en el ojo de quien lo ve, la música está en el oído de quien la escucha. Y no debería preocupar demasiado quién es el compositor o el intérprete –aunque también sea importante– pues lo cierto es que, cuando uno se vuelve demasiado exquisito y la desmenuza en exceso, la música deja de ser placer y se convierte en manía. No por casualidad damos ese nombre, melómanos, a quienes se pasan de sinfónicos y redichos y sin decir agua va, empiezan a aventarse pajas como la de Chopin y las gallinas.