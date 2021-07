La importancia de un contenido de valor

Al ser periodista, es complicado cuando familiares o amigos dicen que ya no leen o ven noticias para no vivir con miedo o “perder el tiempo” con información que no les aporta a sus vidas cotidianas. Y digo que es complicado, porque entiendo sus preocupaciones y ansiedad, pero también comprendo que el deber de la prensa es no ocultar la verdad.

El problema, quizá, no está en lo que se informa, sino en la forma en que se hace. La viralización está ahora por encima de la calidad de contenidos, y eso ha puesto en entredicho la seriedad y las auténticas funciones por las que fueron creados los medios de comunicación masiva.

Y claro, tampoco es la prensa la culpable de todo, pues en gran medida responden a lo que el público pide, y es por ello que el mercado de medios de comunicación debe segmentarse. Al público, lo que pida.

El problema es que muchas veces el público necesita ser orientado. No necesariamente lo que pide es lo mejor, y es por ello que los periodistas y comunicadores debemos esforzarnos más por elevar el nivel de calidad de los contenidos. Solo de esta manera tendremos un público más exigente que, incluso, sabrá valorar mejor esa información.

Los medios tradicionales se han dado cuenta de que ahora no solo compiten entre ellos, sino ahora también deben hacerlo con cuentas de redes sociales o plataformas que se hacen llamar ciudadanas que, muchas veces, en lugar de informar, desinforman. De nuevo, solo un contenido de valor es capaz de marcar la diferencia; y no nos equivoquemos, no se trata de un tema comercial, sino de una oportunidad para ser más creativos.

Ese tipo de contenido también se caracteriza por citar a las fuentes apropiadas y por respetar los principios periodísticos que nunca pasan de moda como el respeto, la coherencia, el fairness y la sencillez.

El tema de la pandemia sirve de ejemplo para lo anterior. La coyuntura que vivimos ha sido retadora para el mundo entero, y la prensa no ha sido la excepción, pues se ha tenido que adaptar a nuevas formas de reporteo, ha aprendido nuevos conceptos y se ha involucrado en dinámicas ciudadanas con un mayor compromiso de fiscalización.

No ha sido fácil, sin duda alguna, sobre todo porque la sociedad está constantemente demandando información de toda índole: desde las estadísticas oficiales, las disposiciones del Gobierno, los centros de vacunación, la disponibilidad de equipos hospitalarios, y los contratos para la compra de vacunas, entre otros. Con todo lo que está ocurriendo, no deben darse vacíos de información, porque es ahí donde las fake news encuentran un lugar propicio para gestarse. Por lo tanto, es una oportunidad para generar esos contenidos de valor y brindar, en la medida de lo posible, también un enfoque positivo que aliente a los ciudadanos y de esperanzas en medio de tanta información negativa.

En este contexto, el público también debe entender que por muy difícil que sea la realidad, esta no puede quedar oculta. Cuando esa realidad se hace pública de manera adecuada, los ciudadanos podemos tomar decisiones adecuadas y hacer valer nuestra cultura de la información.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.