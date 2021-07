La decisión del juez constitucional

Juez del acto reclamado en amparo

En amparo el juez constitucional no se erige en juez del caso controvertido, cuyos hechos y valoración jurídica son intocables en la forma que hayan sido establecidos en el juicio, del que no puede constituirse en una nueva instancia, pero sí es juez del acto reclamado en cuanto se denuncie violación que haya implicado indefensión o negativa de acceso a la tutela judicial debida.

Especial interpretación de la norma constitucional

Las técnicas de Savigny, formuladas hace siglo y medio, no han perdido vigor con el tiempo, pero no alcanzan a explicar los valores fundamentales con la facilidad con que pueden hacerlo respecto de una norma de orden privado. La interpretación tiene sus reglas, lo que conduce a la mayor uniformidad posible en la declaración del derecho, pero debe observarse que cada rama tiene las suyas, siendo por ello oportuno tener en cuenta los principios de conocimiento de la Constitución, sobre todo cuando los modelos privatísticos pugnan por hacer olvidar su normatividad fundamental que consiste en que: i) es directamente aplicable, ii) que guarda congruencia en todo su contenido, iii) que es de naturaleza finalista desde el preámbulo hasta la última de sus disposiciones, y iv) que debe tener efectividad. Alexy Toller – Rodolfo Vigo – Alonso García.

Diversidad interpretativa

Las atribuciones de los magistrados deben ser cumplidas bajo el escrutinio de tantas opiniones como las de cada quien que interpreta los preceptos de la Constitución. No hay duda que es dura la carga. Precisamente porque la legislación está escrita en un lenguaje que no puede ser totalmente inequívoco se ha hecho necesaria la tarea del intérprete judicial. Se ha dicho que si la redacción de la ley fuese tan perfecta que no diera lugar a más de un modo de entenderla, el juzgador sería innecesario. (vg. la redacción de leyes y reglamentos tributarios, técnicos, o innovadores).

Relativismo de las partes

Complica las funciones de una Corte la notoria relatividad con que algunas veces se abordan las cuestiones constitucionales, teniendo en cuenta que el interesado las aborda desde el ángulo de su parcialidad. Precisamente por eso se le llama “parte”, no discutiéndose su sensibilidad motivadora de su causa, porque, en la mayoría de los casos, cree firmemente o supone que su causa tiene respaldo constitucional.

Polémica de las resoluciones

Por la naturaleza de asuntos tensos que la Corte debe resolver, sus resultados se ponen bajo una fuerte carga de discusión pública, en particular cuando los fallos no responden a las convicciones o intereses de grupos o partidos. No obstante, el Tribunal debe aceptar una regla no escrita, y sin duda desventajosa, de que los jueces no polemizan respecto de sus resoluciones.

Simplicidad del concepto constitucional

En forma diferente a la lectura de las leyes ordinarias, la de la Constitución no ofrece grandes dificultades en su lenguaje técnico, por lo que hay quienes aventuran conclusiones palmarias y simplificadas. Sin embargo, se olvidan que la redacción que parece sencilla fue para dar cabida al universo de componentes humanos del Estado, porque el texto hace referencia a todos en general aunque aplica según cada cual. Esta singularidad es la que requiere de la interpretación técnica. Pérez Luño: “A diferencia de las disciplinas científicas que poseen un lenguaje técnico reservado a los iniciados, todo el mundo cree saber un poco de (…) legislación y es precisamente ese poco lo que confunde a los hombres, ya que lo poco que saben les impulsa a pronunciarse temerariamente sobre lo que desconocen por completo”.

Formalidades de la sentencia:

Vistas (conocimiento de los planteamientos y alegatos de las partes). Deliberación (privacidad y respeto). Resumen y motivación explícita. Votación (mayoría y votos disidentes razonados, que en Francia e Italia, por ejemplo, no se admiten).

Síntesis de la conducta del juzgador

Los tres factores de la conducta de un juez: i) Independencia; ii) Imparcialidad; iii) Objetividad.

Estado de Derecho: Al respecto, nada más oportuno e imparcial, que citar a Alexis de Tocquiville, de lo escrito hace un siglo y tres cuartos, 1835-1840:

“En manos de los siete jueces federales descansan incesantemente la paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión. Sin ellos, la Constitución es letra muerta; a ellos es a quienes apela el Poder Ejecutivo para resistir las usurpaciones del Poder Legislativo; la legislatura, para defenderse de las obras del Poder Ejecutivo; la Unión para hacerse obedecer de los Estados; los Estados, para rechazar las pretensiones exageradas de la Unión; el interés público contra el interés privado; el espíritu de conservación contra la inestabilidad democrática. Su poder es inmenso; pero es un poder de opinión. Son todopoderosos en cuanto que el pueblo consiente en obedecer la ley; no pueden nada, cuando él la desprecia. Ahora bien, el poder de opinión es aquel del que es más difícil hacer uso, porque es imposible decir exactamente dónde se hallan los límites. Es a menudo tan peligroso permanecer más acá de este extremo como sobrepasarlo”.