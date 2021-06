Una lenta reconstrucción después de la tormenta

La aldea Campur de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue el área más afectada por Eta y Iota. El pueblo quedó totalmente inundado por tres meses. La Conred aún no ha determinado si puede continuar habitado. (FOTO: CARLOS ALONZO > AFP)

Lejos del laberinto en que en algunos momentos se pueden convertir los números y finanzas detrás de la reconstrucción por los daños provocados por las tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre de 2020, las acciones materializadas por las instituciones gubernamentales son todo lo contrario: los dedos de una mano, a veces, son suficientes para contar las obras o proyectos completados en siete meses.

El Gabinete de Reconstrucción, que creó el presidente Alejandro Giammattei, determinó que se invertirán Q2 mil 536.94 millones para llevar a cabo el Plan Nacional de Reconstrucción.

Esto se invertirá en Izabal, Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango, Quiché, Zacapa y Chiquimula. En teoría, se tendría que desarrollar en 2021 y 2022. La mitad de ese monto cada año. Sin embargo, el lento proceso de planificación de los ministerios y entidades ejecutoras de los proyectos, solo ha programado para este año el gasto de Q282 millones, es decir, el 11 por ciento. De esta última cantidad no ha ejecutado ni la mitad. A ese paso, el gobierno de Giammattei no podrá concluir ni la media del Plan Nacional cuando acabe su gobierno.

En Santa María Quejá la mayoría de la población perdió su vivienda. (Foto: ESTEBAN BIBA > AFP)

Las obras finalizadas

Hasta ahora las obras finalizadas son dos casas de las 2 mil 696 que se tienen planificadas construir. Dos escuelas remozadas de las 88. Además de otros 20 proyectos de rehabilitación de tramos carreteros, de los 65 programados por Covial. Por su parte, la Dirección General de Caminos no ha iniciado la construcción de ninguna carretera o puente.

Las únicas dos viviendas fueron construidas en La Unión, Zacapa, por el Ministerio de la Defensa. Según el Ejército, ellos solo pagaron la mano de obra y contrataron a un grupo de albañiles. El material se los proporcionó el Ministerio de Desarrollo Social. El subsecretario de Gestión de Desastres de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Walter Monroy, explicó que el atraso en la construcción de casas es porque no se cuentan con los terrenos para hacer las edificaciones.

Las 2 mil 696 familias que se encuentran en esta situación viven actualmente con otros familiares o bien, alquilan otra vivienda. La Conred cerró en febrero el último albergue que quedaba habilitado para víctimas de esas dos tormentas tropicales.

En cuanto al apoyo a los campesinos y agricultores, la ayuda económica, por las pérdidas que tuvieron en 2020, llegará hasta 2022. Esto debido a que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) programaron entregar tres veces el próximo año un bono de Q1,000 a 103 mil familias.

De los siete departamentos que fueron los más afectados por las tormentas Eta y Iota, entre el 4 y el 15 de noviembre de 2020, en Huehuetenango y Petén aún no se han ejecutado recursos para la reedificación.

¿Otra reconstrucción inconclusa?

Durante una citación de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), los funcionarios encargados de la ejecución del Plan Nacional de Reconstrucción mostraron desconocimiento sobre la gestión administrativa para dar atención a esta emergencia.

Debido a que no se aprobó el Presupuesto para 2021, los cambios presupuestarios se tienen que hacer mediante modificaciones internas. Es en este proceso que cada entidad encargada debe programarlos en un renglón de gastos específico para la reconstrucción. Pero esto es algo que algunos funcionarios aún no sabían, como Érika Maldonado, directora de Fopavi y que tiene bajo su responsabilidad la edificación de 400 casas.

Una actitud parecida mostró Óscar Sierra, director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCE), que es quien tiene que construir y remozar las escuelas que se dañaron por las tormentas.

Una situación incómoda hasta para el titular de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci. El Ministro tuvo que aclarar que el atraso en la planificación y ejecución de proyectos no es debido a la falta de recursos y aseguró que hay suficiente dinero para cubrir más inversión. El funcionario agregó que la dificultad es un problema administrativo, que se debe revisar porque las instituciones responsables no están haciendo lo solicitado por el Presidente.

González no se atreve a decir que el gobierno de Alejandro Giammattei no concluirá la reconstrucción. Asegura que no heredará a otro gobierno este problema. La solución que da está supeditada a los ministerios encargados. Depende si estos trabajan mejor en la planificación y ejecución de recursos.

Orlando Blanco, diputado de la UNE, indicó que por la planificación financiera y administrativa el Plan Nacional de Reconstrucción no es concreto. Es solo un trabajo de hallazgos y propuestas, pero que por la forma en que responden los funcionarios encargados, no cree que logre completarse durante el gobierno de Giammattei.