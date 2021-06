¿Dónde está la oposición?

Desde hace ya varios años que hemos expresado que el país está viviendo momentos de transformación política. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que Guatemala atraviesa una crisis de liderazgo dentro del sistema político. Un sistema que está urgido por recibir aire fresco. Sin embargo, nos encontramos ante varias preguntas: ¿Quién nos lidera? ¿Quién nos representa? ¿Quién nos inspira? ¿Quién hace que este país sienta esperanza de salir adelante?

En momentos de incertidumbre como los que está atravesando Guatemala, en los que surgen problemas que necesitan soluciones concretas e inmediatas, en donde la gente necesita escuchar hacia dónde vamos, es donde el liderazgo que está realmente interesado por transformar el país debe aparecer.

No veo que ninguno de esos candidatos que aparecen una vez cada cuatro años con muchas promesas y discursos bonitos, aparezcan ahora haciendo oposición constructiva. Me parece súper interesante que en los procesos electorales aparezcan de 15 a 20 candidatos que quieren ocupar la presidencia porque esto denota que vivimos en un ambiente de democracia participativa, pero también necesitamos que no se quede solo en un discurso.

Es importante hacer oposición para poder generar contrapesos a las decisiones que tome el gobierno de turno. Y ser oposición no necesariamente significa bloquear todos los proyectos, iniciativas y propuestas. Significa negociar, reencauzar y, sobre todo, buscar el bien común. Si hay cosas que se están haciendo bien sumarse, y si hay cosas que necesitan mejorar, proponer. No se vale dejar el debate político solo en redes sociales o en círculos pequeños, porque, aunque es importante, limita el alcance. La discusión de ideas debe alcanzar a la población en general y la ciudadanía debe involucrarse.

Por eso es importante que, entre elección y elección, los ciudadanos que estén interesados en posicionarse como alguien que quiera generar cambios sean parte de la acción; participando e involucrándose. No hace falta tener millones para invertir en campañas mediáticas que muchas veces son innecesarias, estilo la vieja política. Ser parte del cambio es cuestión de voluntad y convicción.

Escribo esto porque estoy preocupado ya que, en años anteriores para esta altura del juego, mirábamos una oposición fortalecida liderada por alguien que guiaba el rumbo de su bancada dentro del Congreso de la República. Es importante que ese liderazgo político que quiere ocupar cargos importantes en el país no se rija única y exclusivamente a poner su cara en publicidad. Los guatemaltecos necesitamos acciones y no palabras.

Este es el momento en el que los políticos que quieren cambiar el país deben aparecer. ¿Dónde están esos discursos de cambio? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está ese interés genuino de querer cambiar el rumbo del país? Necesitamos liderazgo político activo, atrevido, líderes que quieran correr el riesgo y atreverse a construir el país que nos merecemos.

Muchas veces un país sale adelante por el empuje que ejercen las fuerzas sociales. Sin embargo, se teme mucho cuando las fuerzas no empujan sino se polarizan. Entonces, el país ya no avanza sino tiende a estancarse y todos salimos perdiendo.

La tolerancia es quizá la más grande de las virtudes democráticas. Nos lleva no solo a escuchar posiciones diferentes, sino también a tratar de empatizar con estas y tratar de encontrar puntos en común para tender puentes. La tolerancia nos lleva a querer examinar un punto de vista, a ponerlo en la balanza y analizar sus aristas. Desde ningún punto de vista, la tolerancia es compatible con la descalificación.

Reto a todos los interesados en participar en tomar las riendas del país a que salgan a luz y participen en un debate constructivo, que sume en beneficio de todos los guatemaltecos.

Invito también a todos los guatemaltecos que aún dudan que pueden ser parte del cambio, a que se involucren en soluciones y acciones concretas a los problemas que tiene nuestra nación. Guatemala necesita de cada uno para lograr la transformación que todos queremos.

