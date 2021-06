Después de la visita de Kamala Harris: El reto es crear un plan de desarrollo integral que disminuya la migración

El presidente Alejandro Giammattei se reunió con la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, el 7 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura. Este fue el primer viaje de Harris al exterior después de su toma de posesión, el 20 de enero. (FOTO: JIM WATSON > AFP)

La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos (EE. UU.), Kamala Harris, estuvo marcada por una frase y una nueva acción en cooperación para Guatemala.

La frase la dijo durante su discurso en el Palacio Nacional de la Cultura después de su reunión oficial con el presidente Alejandro Giammattei. Kamala Harris, ahora vicepresidenta de Estados Unidos, emitió un mensaje contrario al que daba cuando era candidata: “Do not come” o “no vengas”, la dijo dos veces para dejar firme la postura de su gobierno en relación a la apertura que existe en su frontera con México, en donde no solo llegan personas que han decidido migrar de forma irregular, sino también refugiados.

Esa frase tuvo más impacto en los medios de comunicación internacionales y en algunos políticos estadounidenses que esperaban un mensaje más conciliador referente a este tema. Sin embargo, a nivel local, lo que más llamó la atención de la visita de Harris fue el anuncio de la implementación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción. En Guatemala será aplicada por medio del apoyo técnico, capacitación y mentoría a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI). Asesores estadounidenses instruirán a ente investigador a construir casos sobre corrupción.

Dos mensajes para un mismo fin: detener la migración irregular de guatemaltecos hacia Estados Unidos y apoyar la lucha contra la corrupción por medio de la FECI. Esa es la misión que el presidente Joe Biden ha encomendado a Kamala Harris. Sin embargo, el camino hacia una estrategia integral se encuentra un poco inclinado.

Además de la Fuerza de Tarea Anticorrupción, también se anunció la creación de la Fuerza de Tarea Contra el Tráfico de Personas. Con esta medida, Estados Unidos, por medio del Departamento de Justicia, se involucrará más en las investigaciones contra las redes y estructuras criminales de tráfico de personas, como la conformada por los “coyotes”. El resto de cooperación, que en conjunto suma US$88 millones (Q660 millones) se concentra en temas económicos que promueven el emprendedurismo de mujeres y jóvenes indígenas, que apoyan a la agricultura y la creación de vivienda.

Durante su visita a Guatemala, la Vicepresidenta de EE. UU. se reunió con integrantes de organizaciones sociales y personas beneficiarias de los programas de USAID. La vicemandataria estadounidense anunció un apoyo en cooperación de US$88 millones.

El reto

Úrsula Roldán Andrade es de las pocas académicas que se dedica a realizar investigación sobre la migración en Guatemala. Es la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar e integrante de la Red Jesuita con Migrantes.

Úrsula Roldán señala que el mensaje de Kamala Harris para decir “no vengas” fue muy fuerte. Que fue muy cuestionado por parte del sector promigrantes, el cual apoyó su candidatura a la Vicepresidencia, pero a la vez existe un contexto en EE. UU. que les exige resolver el problema de la migración irregular en su frontera sur.

Roldán considera que la atención se debe poner en las propuestas para un plan de desarrollo integral en Guatemala, mientras en Estados Unidos, el enfoque debe colocarse en impulsar la aprobación de reformas migratorias, reunificación familiar y restablecimiento del sistema de refugio.

Lo segundo es algo que depende más de la política interna de Estados Unidos y lo primero dependerá, en gran parte, del apoyo del Gobierno de Guatemala y eso sí podría ser un problema para avanzar, según la investigadora de la Universidad Rafael Landívar.

Úrsula Roldán Andrade basa su opinión en hechos, que ella considera concretos: el gobierno de Giammattei no hizo pública una agenda de trabajo y tampoco dio a conocer los resultados obtenidos o los avances del encuentro. La académica cree que sin el involucramiento del gobierno, el dinero de cooperación invertido caerá en un saco roto. Si bien se apoyará a proyectos de emprendedurismo de mujeres y jóvenes, las personas no podrán crecer si sus productos no pueden llegar a mercados más amplios y para eso se necesita infraestructura. Esto por dar un ejemplo de lo vital de tener un gobierno comprometido en un programa de desarrollo integral, señala en su análisis la académica.

A nivel público las respuestas del presidente Alejandro Giammattei para solucionar este problema han sido simples. Sus palabras se han enfocado en señalar las causas que hacen que las personas huyan de sus hogares y comunidades.

“La gente no se va porque quiere. La gente se va porque lo necesita. La gente se va por la falta de educación, por la falta de los sistemas de salud, por la falta de trabajo, la falta de vivienda y en algunos casos, por razones de inseguridad. La gente se ve obligada”, expresó Giammattei durante la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica.

Pero cuando su discurso se acercó a las soluciones, las excusas se asomaron. “No solo es de soplar y hacer botellas”, sentenció el mandatario para referirse a que resolver esta situación no es fácil sin profundizar en una propuesta.

Para Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, cada vez se les hace más complicado a los gobiernos de Guatemala impulsar propuestas que detengan o disminuyan la emigración, porque la economía de Guatemala depende en gran parte de las remesas que envían los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. En este aspecto, Úrsula Roldán Andrade agrega que no se aprovecha la oportunidad económica que proporcionan las remesas para el país, porque, como mencionó anteriormente, no se propicia el espacio adecuado para que la gente se sienta motivada a invertir su dinero.

McFarland considera que la ausencia de una propuesta concreta no debe verse como parte del vacío en la visita. Él considera que este acercamiento debe continuar y, si bien el Gobierno de EE. UU. no estará de acuerdo con el de Guatemala en algunos puntos, lo importante es que esto promueva la creación de un plan de desarrollo económico que se concentre en apoyar a los micro y pequeños empresarios.

La frase que marcó la primera visita de Kamala Harris a Centroamérica fue “do not come”, que en español significa “no vengas”. (FOTO: JIM WATSON > AFP)

Las organizaciones sociales

El 8 de junio, un día después de la visita de Kamala Harris, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo, durante una audiencia en el Senado estadounidense, que el gobierno de Joe Biden se concentraría en trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, debido al alto nivel de corrupción que existe en algunos gobiernos centroamericanos.

Roldán indica que el desinterés mostrado por la administración del presidente Giammattei no debe ser desalentador para las organizaciones sociales y otros sectores no gubernamentales. “Este gobierno de Estados Unidos si tiene apertura, y quedarnos sin los mecanismos para fortalecer la justicia puede empeorar la situación, similar a como se encuentra la relación con Honduras”, agrega.