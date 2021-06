David, el hombre desplazado por la incertidumbre climática

Escapar de la miseria

“Yo he tomado mi decisión para ir a luchar por mi vida, por mi familia. Porque aquí soy pobre. No tengo nada. No tengo dinero, no tengo terrenos donde pueda trabajar. Por eso tomé mi decisión para ir a luchar a los Estados Unidos”.

Esa es una de las formas en que David Gómez Santizo, de 28 años, el segundo de tres hermanos, resume la razón que lo obliga a dejar a Catarina y a su hija. El motivo que lo expulsa de su pequeña comunidad indigena Chuj. Cuando habla del tema, David se muestra apacible y, a veces, risueño. No se exalta ni deja que la tristeza por su pronta partida invada su rostro.

David está acompañado del resto de su familia. Su mamá, María, y su cuñada, Ana, junto a sus tres hijas. Todos viven en dos pequeñas viviendas montadas sobre una corta planicie en un cerro.

El viento golpea fuerte y hace más intenso el frío de enero en esa parte del altiplano occidental. La familia prefiere hablar dentro de la casa de María, donde el fogón que les sirve para cocinar también les ayuda a calentarse. La vivienda es un pequeño rectángulo y carece de divisiones. En ese espacio, la cocina es el comedor, unas tablas son el trinchero, las tres camas también son sillas y algunas cajas son los gaveteros. El piso es de tierra y las paredes y el techo son de láminas oxidadas. Ese mismo patrón se repite en la casa de David y Catarina, solo que en un espacio más reducido, donde cabe solo una cama.

David es el designado por su familia para relatar, a veces, la forma en que sobreviven, no solo porque está a unos días de marcharse, sino porque es el único de la familia que mejor habla el español, su segundo idioma. Su lenguaje materno es el chuj.

Una vez adentro y con toda la familia formando un semicírculo alrededor del fogón, David ya no oculta su malestar. Le removieron las “muelas del juicio”, pero el dinero no le alcanzó para comprar unas pastillas que le calmen el dolor. Con sus manos trata de detener la molestia que surge como punzadas cuando habla y también cuando se mantiene en silencio. Con ese sube y baja de manos, cuenta el motivo de su viaje, que es su vida al límite de la supervivencia.

Dice que recibe Q30 por día de trabajo. Eso pagan por trabajar desde las 7:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, bajo el sol, en el campo de los Cuchumatanes. Tiene cuatro días sin trabajar. Ya no tiene dinero. Todo lo que tenía, que eran Q60, lo gastó en alimentos. Ese día, por la mañana, caminó junto a Catarina por casi cuatro horas para ir y regresar del mercado ubicado en el centro de San Mateo Ixtatán. Pagar bus no es una opción, no les alcanza.

En el centro de Tzunancap, que queda a 15 minutos de distancia de su casa, no hay días de mercado. Solo hay pequeñas tiendas que venden algunos abarrotes y golosinas. Nada más. Es un pueblo construido entre cerros, donde una escuela se encuentra en construcción y el puesto de salud son dos cuartos que se desprenden del centro escolar y no abre sábado ni domingo. Las calles de barro recuerdan lo poco que ha cambiado Guatemala. La incapacidad de los gobiernos. El retorno al presente se manifiesta por las coloridas casas de hasta tres niveles que emiten reflejos por sus enormes ventanas de vidrios negros, semejantes a un espejo. El diseño y arquitectura clásicos en las viviendas que han sido construidas con el dinero de las remesas que proveen los que han logrado huir de su propia comunidad.

El viaje al mercado sirvió para comprar una libra de frijol, azúcar, aceite, sal y verduras, como papa, tomate, cebolla. También compraron pescado seco, que almorzarán con tortilla esa tarde. Ese pescado alimentará a cuatro adultos y cuatro niños. No hay más carne para la semana. No alcanzó. El resto de días solo comerán frijoles con tortillas y una bebida de maíz molido.

Su esperanza de conseguir más dinero descansa en su hermano menor, el esposo de Ana. Se fue hace dos semanas a trabajar a las fincas de café en Santa Cruz Barillas. También descansa en los encuentros por la tarde o en las llamadas nocturnas de sus vecinos que planean iniciar una siembra.

No hay otra manera de ganar dinero en Tzunancap, un pueblo que refleja el abandono estatal en su aspecto más básico: la inexistencia de un camino asfaltado de acceso a la carretera principal que lleva a San Mateo, a Santa Eulalia o a Santa Cruz Barrillas. Esto a pesar de que todas las familias de la aldea se dedican a la son pequeña y microagricultura.