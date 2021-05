El lento camino hacia la vacunación de los adultos mayores

Las vacunas aplicadas a las personas mayores de 70 años son de la farmacéuticas AztraZeneca y Covidshield, las cuales fueron donadas por la India. (Fotografías: Edgar Pocón)

Manuel María López, de 84 años, tenía apuntado en una hoja de papel el día, la hora y dos números de DPI. Eran los datos claves para su vacunación y la de su esposa Lilian Morales, de 73 años, para prevenir el contagio del COVID-19. Fueron el turno 121 de ese 12 de mayo en el centro de vacunación ubicado en la Mega Frater y lo menos que sentían era miedo. A pesar de su edad y toda la desinformación sobre los efectos y contenido de la vacuna que han surgido en las redes sociales, Manuel María y Lilian se mostraron confiados.

Mientras se movía de silla en silla, Manuel María contó que la noche anterior le pidió mucho a Dios para que todo saliera bien. También indicó que le consultó a su médico sobre los efectos que podía tener en su cuerpo la vacuna. “Nosotros lo que queremos es estar tranquilos. Lo hacemos por prevención y para hacer nuestros mandaditos”, explicó Lilian Morales desde su asiento, contiguo al de su esposo. “Yo hablé con varias personas de mi misma edad sobre si se iban a vacunar y me dijeron que no, porque de todos modos se iban a morir. Entonces yo les dije: Vos no sabes cuándo te vas a morir, entonces mejor prevenir”, agregó Manuel María.

Ambos llegaron acompañados de su hijo, quien los había ido a recoger a su hogar ubicado en la zona 11 de Mixco. Ese día Manuel María y Lilian fueron parte de las casi 500 personas que vacunaron en ese centro.

Adultos mayores llegaban a paso lento, con sus bastones, andadores y en sillas de ruedas. Unos por voluntad propia y otros impulsados por sus hijos, quienes insistieron en que se vacunen apelando a su fe cristiana, no a la ciencia. La mayoría de los entrevistados se manifestaron esperanzados, a pesar que dentro de tres meses se les aplicaría la segunda dosis. Esperanzados a pesar de que las autoridades de Salud y el presidente Alejandro Giammattei no mostraran un futuro positivo para el resto de la población respecto a las 16 millones de dosis de Sputnik V que se le compraron a Rusia y por las cuales Guatemala ya pagó US$79 millones 600 mil, la mitad del costo total del lote.

Manuel María López muestra la hoja en donde apuntó todos los detalles para su vacunación. El día, la hora, el centro de vacunación y datos de su DPI.

Se acaban las filas

Del 4 al 6 de mayo, las filas en los principales centros de vacunación del departamento de Guatemala superan los 500 metros. Sin embargo, una semana después las filas eran inexistentes. Los grupos de vacunación en los centros del área metropolitana, el 12 de mayo, eran de cinco o hasta diez. Un día después, las sillas de la zona de espera de algunos centros de vacunación estaban casi vacías. La cifra en unos centros de vacunación disminuyó y en otros aumentó, explican parte del personal de Salud y voluntarios que laboran en esos lugares.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hasta el 14 de mayo habían vacunado a 85 mil 17 personas de la segunda fase de vacunación. Los datos respecto al total de vacunados demuestra que existe una centralización en el proceso de inmunización contra el COVID-19. Esto debido a que del total, 57 mil 338 son residentes del departamento de Guatemala. El resto son de otros departamentos en donde las vacunas y los centros de vacunación son menos en comparación a Guatemala central. Carlos Mendoza, de la organización Diálogos, informó en su cuenta de Twitter que el Registro Nacional de Personas (Renap) le notificó que en Guatemala hay 409 mil 206 mujeres y 364 mil 601 hombres “vivos” con DPI que tienen 70 años o más de edad. Mendoza aclaró que estos datos se encuentran vinculados a las actas de defunción que registran. Pese al bajo número de vacunados, respecto al total de mayores de 70 años con DPI, esta semana se empezó con la vacunación de personas mayores de 65 años.

El personal de la salud, que dedica al menos cinco minutos para explicarle a los adultos mayores el contenido y posibles efectos de la vacuna, aprovecha para también pedirles que corran la voz a sus conocidos y amigos para aumentar el número de personas vacunadas. Pero el esfuerzo de los voluntarios y personal de Salud, de procurar que aumenten las filas y los inmunizados, se ve mermado por el MSPAS, que no ha aumentado sus campañas informativas, lo que contribuye a la confusión.

El 12 de mayo, en un centro de vacunación de la Antigua Guatemala se le negó la inmunización a una persona porque no tenía acompañante. No tenía quién se hiciera responsable por cualquier efecto secundario de la vacuna. Pero en el área de vacunación ubicada en el Centro Universitario Metropolitano (CUM), algunas personas llegaban solas y eran vacunadas. Esto mismo pasaba en la Mega Frater y en el centro de vacunación masiva de la Usac, en donde se les aplica la vacuna sin que salgan de su automóvil.

A esta confusión sobre cómo y con quién llegar, se le suma la falta de acceso a la vacunación a las personas que viven en la calle. Se consultó al MSPAS sobre si habrá una estrategia para vacunar a los ancianos sin hogar y no hubo respuesta al respecto. En las redes sociales trascendió que en el centro de vacunación Centra Norte se inmunizó contra el COVID-19 a los “abuelitos heladeros”, quienes son personas de la tercera edad que venden helados en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala y son originarios de municipios fuera del departamento.

Debido a la falta de información respecto a la vacunación de personas que no tienen quién las registre y acompañe, en redes sociales los médicos y voluntarios de los centros de vacunación han pedido la colaboración para realizar esa labor.

Las filas de personas mayores de 70 años cada vez son menos. Por medio de redes sociales el personal de Salud y médicos hacen un llamado para apoyar a adultos de la 3a. edad para que se registren y acudan a que se les aplique la inmunización contra la COVID-19. (Fotografías: Edgar Pocón)

Vacunas por vencer

La mayoría de vacunas aplicadas a los adultos mayores de 70 años son de la farmacéutica AstraZeneca. En total existen 403 mil 200 dosis de esa marca, de las cuales aún hay 600 que tienen fecha de vencimiento para mayo. El encargado del centro de vacunación del CUM, Leonel Arturo Palomino Alvarado, dijo que esas dosis tienen vigencia todo este mes y que estiman que al finalizar la próxima semana ya las habrían aplicado todas.

El resto de vacunas AstraZeneca se vence el 27 de junio, según pudo verificar elPeriódico, al igual que la Covidshield, que fue donada por el Gobierno de la India. El personal de Salud reportó que en los centros de vacunación, las que se vencen en junio serán aplicadas a finales de mayo. Esto debido a que es el momento de inyectar las segundas dosis a las primeras personas que fueron vacunadas en el país.

Actualmente el país ha recibido 5 mil dosis de vacunas Moderna, como parte de una donación de Israel; 200 mil dosis de Covidshield donadas por la India; 403 mil 200 adquiridas por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud; y por último, 50 mil vacunas Sputnik V donadas por Rusia, país al que ya se le pagó la mitad del total del costo de 16 millones de dosis.