Por un impactante reportaje de la periodista sueca Linnea Fehrm, publicado en el periódico Arbetet el 12 de marzo, supimos de un muchacho que se llamaba Anderson Pablo Mauricio, tenía 16 años y la cabeza llena de sueños. De alguna manera lejana nos recuerda la situación de los dreamers dentro de la política llamada DACA, en inglés Deferred Action for Childhood Arrivals. Es decir la posibilidad de legalizar la situación de miles de migrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad. Pero Anderson Pablo Mauricio no alcanzó ni siquiera a cruzar la frontera. Fue un soñador que despertó brutalmente en la pesadilla de Tamaulipas donde 19 migrantes, 16 guatemaltecos, fueron masacrados a comienzos de este año. Trece de ellos oriundos de Comitancillo, departamento de San Marcos.

La masacre ha conmocionado al pueblo. Los habitantes de Comitancillo sienten la tragedia como algo colectivo, que atañe a todos. El municipio tiene una población de aproximadamente 59 mil habitantes y se calcula que una quinta parte ha emigrado a Estados Unidos. El caso de Anderson Pablo Mauricio confirma que están migrando menores de edad. Lo último que se supo de él fue una selfi que mandara desde algún lugar cercano a Tamaulipas. Días después su cadáver calcinado fue encontrado junto a 18 más. En su humilde vivienda sus padres, en espera del cuerpo, colgaron la selfi enmarcada. La familia no pudo persuadirlo de que no viajara, querían que siguiera estudiando. Pero las necesidades son enormes. El futuro nulo. Para muchos solo se puede soñar y el sueño no está en Comitancillo, ni en ningún lugar de Guatemala. Todo el país es como una enorme finca plagada de desnutrición, desempleo o subempleo, violencia y en última instancia de desesperanza. Además una finca gobernada por la triple combinación de prepotencia, corrupción y suprema incompetencia.

La familia de Anderson Pablo Mauricio juntó los US$10 mil, con préstamos, que les pidieron para financiar el largo y peligroso viaje. Pagar el transporte, los coyotes, los oficiales mexicanos a los que hay que darles mordida, la alimentación de varias semanas. Ya es común esta forma de financiar el envío de menores de edad. La familia de Anderson Pablo Mauricio tendrá de todas maneras que pagar la deuda del viaje.

La situación de los niños migrantes vino a desvestir a Guatemala, con sus asimetrías, sus instituciones fallidas y la falta de cohesión nacional. Un país que no apuesta por la infancia y la mantiene en condiciones flagrantes de precariedad social, desnutrición, escolar y sanitaria no puede pretender el desarrollo. No se llega pasando por encima de miles de infantes que ven sus vidas frustradas, acabadas, maltratadas.

¿Cómo explicar socialmente el fenómeno de envío de menores? ¿Qué es lo que hace que miles de familias guatemaltecas decidan mandar a sus hijos a un destino incierto y peligroso?

La escritora mexicana Valeria Luiselli puso en el mapamundi de la literatura la grave situación de los niños indocumentados que migran a Estados Unidos. En 2016 Luiselli publicó Los niños perdidos: un ensayo en cuarenta preguntas donde transcribe su experiencia como traductora en Nueva York en los tribunales de migración que deciden el destino de los niños indocumentados procedentes de México y Guatemala. El año antepasado salió su novela Archivo de los niños perdidos. En esta obra de ficción recoge la problemática ya planteada en 2016 en el ensayo citado.

El tema había sido abordado por otra escritora mexicana, Jennifer Clement, conocida por sus novelas y por presidir el PEN de México en 2008 y haber investigado y denunciado la muerte de periodistas en México. Clement escribe en inglés y su libro Prayers for the Stolen (2014), Una oración por los robados, gira en torno a niñas y mujeres como víctimas de la guerra contra las drogas en México. La novela se basa en 10 años de entrevistas con mujeres en el Estado de Guerrero, pero tiene en común con Valeria Luiselli el contacto con guatemaltecas migrantes. Clement, en una entrevista concedida a la periodista sueca Christin Sandberg, afirma que no se puede representar el tema sin tomar en cuenta a Guatemala con sus migrantes y el sueño “americano”. Durante su viaje como ilegales están expuestos de manera extrema a los riesgos relacionados con la guerra de las drogas y la violencia en México. Clement presenta en su libro la historia de una adolescente llamada Luna que procede de Guatemala y narra el episodio de la travesía en el tren de los migrantes y la muerte, conocido como La Bestia, donde Luna pierde un brazo. El hecho aunque ficción estremece a cualquiera porque refleja lo que ha sucedido y puede suceder a los menores migrantes.

En 2020 continuaron las voces críticas por el trato inhumano a los niños migrantes. Soledad, separación de los padres, encierro angustiante, enfermedades. Se hizo pública la denuncia de un grupo de pediatras en Estados Unidos por medio de un artículo publicado en el diario oficial de la Academia Estadounidense de Pediatras. Señalaban al gobierno de Trump de “infligir intencionalmente dolor o sufrimiento físico y psicológico severo” a niñas y niños que llegaron solos a Estados Unidos.

El 16 de marzo pasado el diario The New York Times volvió a resaltar la problemática de los niños migrantes de Guatemala. Esta vez surge el nombre de la localidad de Donna, Texas, donde hay cientos de niños migrantes guatemaltecos retenidos en un centro de detención. Habían llegado solos o acompañados de sus padres, pero separados de estos por las autoridades norteamericanas. La abogada Leecia Welch visitó recientemente el lugar y constató el hacinamiento y las pésimas condiciones que sufren los infantes ubicados en una especie de campo de concentración, sin baños suficientes ni mínimas condiciones higiénicas.

La cuestión de los niños migrantes que llegan solos está tomando auge de nuevo en Estados Unidos. Sectores pro Trump aprovechan para criticar al nuevo presidente Joe Biden como causante de la crisis a causa de sus anunciadas intenciones humanitarias.

No debe olvidarse que Joe Biden siendo vicepresidente dio un firme apoyo a la CICIG. Desde la perspectiva de su grupo existe una relación de causa y efecto entre la corrupción estatal, la pobreza y la migración. De ahí que no sorprenda que la administración Biden haya anunciado que iniciará medidas severas para coadyuvar a combatir la corrupción en el llamado Triángulo Norte de Centro América: Guatemala, Honduras y El Salvador, países productores de migrantes, incluyendo niños solos.

Está programada una visita de alto nivel a Guatemala, suspendida momentáneamente por las erupciones del volcán de Pacaya, encabezada por Juan González Román, asistente especial del presidente Biden y director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional. Se trata sin duda de negociaciones para frenar la cantidad de migrantes, entre las cuales cabe pensar se incluirá el combate a la corrupción y la pobreza, dos causas directas de la migración.

Anotamos que Linnea Fehrm termina su reportaje contando los planes (o sueños) del hermano menor de Anderson Pablo, llamado Emerson, quien a sus 14 años y, a pesar de la tragedia vivida con su hermano mayor, está dispuesto a intentar el peligroso viaje al sueño americano.

Hay una relación de causalidad entre la migración y la falta de desarrollo. Una nación democrática garantiza a sus niños un buen nivel de vida. Nadie debería emigrar a causa de la falta de condiciones y oportunidades. Menos los niños. Guatemala está urgida de cambios profundos y de un gasto social responsable y dimensionado a las necesidades. Los problemas de la infancia, la desnutrición, por ejemplo, no se resuelven mendigando centavitos a los bancos, esto resulta una estupidez, un descaro. Los niños merecen respeto y mucho más.