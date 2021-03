Por qué EE. UU. debe cooperar con China

NUEVA YORK – La política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial se basó en una idea simple, tal vez quien mejor la expresó fue el presidente George W. Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001: están con nosotros, o en contra nuestra. Estados Unidos debiera ser el líder y los aliados, seguirlo… ¡y pobres de los países que se opongan a su primacía!

La idea era tan simple como simplista… y ahora quedó anticuada. Estados Unidos no enfrenta enemigos implacables, ya no lidera una alianza poderosa y puede obtener muchos más beneficios cooperando con China y otros países que enfrentándolos.

El expresidente Donald Trump fue una caricatura grotesca del liderazgo estadounidense; insultó, amenazó e impuso tarifas unilaterales y sanciones financieras a otros países para obligarlos a doblegarse ante sus políticas: hizo pedazos las convenciones multilaterales. Sin embargo, la política exterior de Trump enfrentó sorprendentemente poca resistencia dentro de

UU. Hubo más consenso que oposición frente a las políticas trumpistas anti-China, y poca resistencia a las sanciones a Irán y Venezuela, a pesar de sus catastróficas consecuencias humanitarias.

La política exterior del presidente Joe Biden es, en comparación, una bendición.

UU. ya se reintegró al acuerdo climático de París y a la Organización Mundial de la Salud está tratando de regresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y promete volver a participar en el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Estos son pasos extremadamente positivos y admirables; sin embargo, los anuncios de política exterior iniciales de Biden con relación a China y el liderazgo estadounidense son problemáticos.

El reciente discurso de Biden en la Conferencia de Seguridad de Múnich nos permite asomarnos a las ideas de su gobierno en estos primeros días. Hay tres motivos de preocupación.

En primer lugar tenemos la idea bastante ingenua de que “EE. UU. ha vuelto” como líder mundial. EE. UU. recién está volviendo al multilateralismo, su gestión de la pandemia de COVID-19 fue una chapuza total y hasta el 20 de enero actuó activamente en contra de la mitigación del cambio climático. Todavía debe sanar la gran cantidad de profundas heridas que dejó Trump, en particular la insurrección del 6 de enero, y atender a los motivos por los que 75 millones de estadounidenses votaron por él en noviembre pasado. Eso implica lidiar con la fuerte dosis de cultura de supremacía blanca que anima a gran parte del Partido Republicano en la actualidad.

En segundo lugar, “la asociación entre Europa y Estados Unidos”, declaró Biden, “es la piedra de toque, y debe continuar siéndolo, para todo lo que esperamos lograr en el siglo XXI, como ocurrió en el siglo XX”. ¿En serio? Soy eurófilo y partidario entusiasta de la Unión Europea, pero EE. UU. y la UE solo constituyen el 10 por ciento de la humanidad (los miembros de la OTAN, el 12 por ciento).

La alianza transatlántica no puede ni debe ser la piedra de toque “de todo lo que esperamos lograr” en este siglo, no es más que una parte importante y positiva de ello. Necesitamos una gestión compartida de todo el mundo, no solo del Atlántico Norte o cualquier otra región por sí sola. Para gran parte del mundo la región del Atlántico Norte mantiene una perdurable asociación con el racismo y el imperialismo, algo que Trump estimuló.

En tercer lugar, Biden afirma que el mundo está envuelto en una gran batalla ideológica entre la democracia y la autocracia. “Estamos en un punto de inflexión entre quienes sostienen que, considerando todos los desafíos que enfrentamos —desde la cuarta revolución industrial hasta la pandemia mundial— la autocracia es la mejor forma de avanzar (…) y quienes entienden que la democracia es fundamental (…) para superar esos desafíos”.

Dada esta supuesta batalla ideológica entre la democracia y la autocracia, Biden declaró que “debemos prepararnos juntos para una competencia estratégica a largo plazo con China” y agregó que esta competencia es “bienvenida, porque creo en el sistema mundial que Europa y Estados Unidos, junto con nuestros aliados en la región de Asia-Pacífico, se esforzaron tan duramente para construir durante los últimos 70 años”.

Es posible que EE. UU. perciba que forma parte de una lucha ideológica a largo plazo con China, pero esa sensación no es mutua. La insistencia de los conservadores estadounidenses en que China desea dominar el mundo logró sustentar un consenso bipartidista en Washington. Pero la meta china no es ni demostrar que la autocracia es superior a la democracia, ni “erosionar la seguridad y la prosperidad estadounidenses”, como afirmó la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. de 2017.

Consideremos el discurso del presidente chino Xi Jinping en el Foro Económico Mundial, en enero. Xi no habló de las ventajas de la autocracia ni del fracaso de la democracia o la gran lucha entre los sistemas políticos. Transmitió, por el contrario, un mensaje basado en el multilateralismo para solucionar los desafíos globales e identificó “cuatro grandes tareas”.

Xi hizo un llamado a los líderes del mundo para “aumentar la coordinación de las políticas macroeconómicas y promover conjuntamente un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo de la economía mundial”. También los instó a “abandonar los prejuicios ideológicos y embarcarse juntos en una coexistencia pacífica en busca del beneficio mutuo y la cooperación en beneficio de todos”. En tercer lugar, deben “eliminar la brecha entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, y lograr conjuntamente el crecimiento y la prosperidad para todos”. Finalmente, deben “unirse para superar los desafíos mundiales y crear juntos un futuro mejor para la humanidad”.

Xi afirmó que la senda hacia la cooperación mundial requiere “el compromiso con la apertura y la inclusión”, así como “con el derecho y las normas internacionales” y con “las consultas y la cooperación”. Declaró cuán importante es “actualizarse en vez de rechazar los cambios”.

La política exterior de Biden frente a China debiera comenzar buscando la cooperación en vez de suponer el conflicto. Xi afirmó que China “tendrá un papel activo en la cooperación internacional contra el COVID-19”, seguirá su apertura frente al mundo y promoverá el desarrollo sostenible y “un nuevo tipo de relaciones internacionales”. Sería inteligente que la diplomacia estadounidense procure interactuar con China en esas áreas. Con la retórica hostil actual se corre el riesgo de crear una profecía autocumplida.

La cooperación no es cobardía, como afirman reiteradamente los conservadores estadounidenses. Tanto EE. UU. como China pueden lograr mucho con ella: mantener la paz, ampliar los mercados, acelerar la innovación tecnológica, evitar una nueva carrera armamentista, avanzar contra el COVID-19, generar una robusta recuperación del empleo en el mundo y obrar conjuntamente contra el cambio climático. Si se reducen las tensiones en el mundo Biden podría concentrar los esfuerzos de su gestión en superar la desigualdad, el racismo y la desconfianza que llevaron a Trump al poder en 2016 y siguen dividiendo peligrosamente a la sociedad estadounidense.

Traducción al español por Ant-Translation

© Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y Director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. También es asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

