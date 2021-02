Las audiencias no se olvidan si se vuelven proactivas

Las noticias también se adaptan a ese ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Surgen de una agenda mediática, crecen en la medida en que se va investigando, se reproducen y se adaptan a distintos canales de difusión. Luego, ante la falta de seguimiento, en ciertas ocasiones, desaparecen… se olvidan.

En línea con lo anterior, las emociones y respuestas de los públicos van también transformándose de la mano con la agenda mediática. Al surgir una noticia, las reacciones que esta propicia van alimentando a la opinión pública, de tal manera que permea poco a poco en la sociedad. Si esa noticia no sigue actualizándose o si el tema desaparece del eje del debate, poco a poco queda en el pasado.

Comento esto a propósito de asuntos tan trascendentales como la justicia y las garantías para poblaciones vulnerables en la sociedad. Hemos visto en los últimos meses casos muy mediáticos que nos han horrorizado, pero conforme avanza el tiempo, se quedan solo como temas casuales.

Considero que los medios formales están cumpliendo con su función de visibilizar esos casos, pero en muchas ocasiones no pueden mantenerlos vigentes y el público simplemente da vuelta a la página. Las redes sociales también hacen lo suyo por medio de influenciadores y tendencias, pero el ciclo de la información es tan rápido y tan corto, que saltamos de un tema a otro sin tener oportunidad de dar un cierre o aterrizar en una propuesta útil.

Hemos caído en la trampa, en algunas ocasiones, de simplemente hablar de lo que está de moda, pero sin sustancia. El desafío que tenemos como audiencia es ir construyendo una agenda de país que no solamente dependa de los medios o de las redes, sino de prioridades que atendamos de forma integral.

Es un buen momento para analizar nuestro rol como audiencias y si estamos en un círculo virtuoso o vicioso en ese proceso constante de recibir y enviar información. Foote y Hart han planteado en su estudio Public Opinion and Collective Behavior, que existen cinco fases colectivas de formación de la opinión pública. La primera es cuando una persona o cierto grupo considera que determinada situación es un problema; la segunda, la fase de propuesta, cuando se estudian posibles soluciones; la tercera, la política, cuando de forma activa se analizan oportunidades y debilidades del tema en cuestión; la cuarta, la fase programática donde se realiza la acción aprobada, y la última, la de valoración, donde se evalúa de forma periódica la efectividad de las soluciones que se han implementado.

Si bien este enfoque de la Opinión Pública se abordó entre 1952 y 1953, considero que las fases mantienen la lógica aún en nuestros tiempos. El problema es que tenemos tan poco tiempo para discutir propuestas, que como audiencias seguimos de largo y a priori tomamos una posición que, en muchas ocasiones, nos cierra a escuchar a quienes piensan diferente.

Pero desde la perspectiva de Foote y Hart, es evidente que cada receptor tiene una enorme capacidad de aportar soluciones, si recibe la información apropiada, completa, sin sesgos y con un sentido de incidencia.

Definitivamente, las audiencias ya no son pasivas y esta es una oportunidad para lograr que toda la sociedad sume propuestas constructivas a los problemas comunes que nos aquejan. Lo importante es no olvidar, no permitir que la indignación quede solamente como un sentimiento. Nos corresponde como audiencias proactivas mantener la presión sobre las autoridades para que cumplan con su parte en el proceso de cortar de raíz esos flagelos que frenan nuestro desarrollo como país.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.