Las condiciones que evitan avanzar

Llama la atención que nuevamente se repite la situación en donde la sociedad guatemalteca (y en especial la clase política) no logra canalizar las presiones sociales generadas por una crisis y crear acuerdos para acciones públicas.

Como ciudadanos debemos reflexionar no solo en lo que estamos de acuerdo o en el idealista diálogo democrático que quisiéramos tener, sino también en aquellas condiciones que siguen evitando alinear una ruta de desarrollo y progreso. En este espacio abordaré tres condiciones que considero evitan avanzar.

Iniciemos con un elemento estructural, sobre los intereses pétreos creados en el presupuesto, parte del llamado “patrimonialismo”. Es de interés tocar este tema por ser el punto focal de la crisis política que actualmente vivimos, por ser el objetivo de críticas de forma (cómo se aprobó) y de fondo (su desfinanciamiento y aparente imparable incremento interanual). Y es que en esta importante expresión de poder se determina quién recibe qué y cómo; es el combustible que mueve la burocracia estatal y trae a la vida políticas públicas. Mucho se ha dicho de lo que debe hacerse para corregir el presupuesto a nivel técnico, no mucho lo que implica a nivel político. En este sentido debe entenderse el Presupuesto no solo como las políticas públicas, sino como los espacios “ganados” de negociación de sindicatos, oenegés, políticos, instituciones públicas, consejos de desarrollo o contratistas. La gran mayoría del dinero se destina siempre en funcionamiento-salarios y no en inversión. Gran parte de las demandas han sido en combatir con más fuerza la desnutrición, construir mejores carreteras o equipar los hospitales, reenfocar el trabajo del Estado. Esto no solo implicaría más políticas públicas, significaría cambiar cómo funciona el Presupuesto, rescatarlo de su extrema rigidez. Pero ¿quién lideraría esos cambios?, ¿quién está dispuesto a asumir el enorme costo político de cambiar la forma en que funcionan los pactos colectivos, las asignaciones obligatorias en ley o el sistema de compras?

Lo anterior en teoría serían reflexiones de la clase política, con un acompañamiento político de las activas y amplias bases de sus partidos políticos, y el apoyo técnico de sus tanques de pensamiento. Lamentablemente esto no sucede, la mayoría de partidos políticos son pequeños, desfinanciados y sin cuadros técnicos. A diferencia de otros países ser político no es de las profesiones más atractivas. Se expresa regularmente que los políticos no responden a su electorado, que la planeación política a largo plazo no sucede en el seno de la mayoría de partidos o que lo que se discute el presupuesto no es la operativización de las políticas públicas. Parte de este problema sí inicia en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); por ejemplo, la forma tan diluida de elegir diputados no pone presión ciudadana directa sobre quienes son electos. Para muchos políticos trae más garantías de reelección apoyar los intereses que empuja la dirección del partido para asegurar una casilla en el listado de votación. Ciertamente un sistema en donde el enfoque no está en las demandas del electorado tendrá problemas de legitimidad e ignorará la petición de demandas nuevas que no aseguren réditos políticos.

En tercer lugar, es importante dedicar algunas líneas a la sociedad civil. La mayoría de las organizaciones de incidencia, sociales o técnicas están politizadas, ideologizadas y polarizadas entre ellas. La diferencia de opiniones no es algo malo per se, pero ciertamente la división de criterios puntuales en momentos clave –por pensar en máximos– ha evitado que buenas propuestas avancen y al final sean ignoradas por la clase política. Lo que hace o tiene la sociedad civil no lo hacen o tienen los partidos políticos, caras opuestas de la misma moneda. La sociedad civil cuenta con cuadros técnicos, discute constantemente sobre rutas para el país, intercambia opiniones sobre ideología y propone públicamente alternativas a las políticas públicas; pero no cuenta con poder real, sus miembros usualmente no son los burócratas, diputados o funcionarios.

Estas condiciones, que no son nuevas en 2020, preocupan en sobremanera ante un panorama político-social crispado que parece irse acumulando. Académicos de la estasiología, el estudio de los cambios políticos violentos, como Charles Tilly y Crane Briton, arrojan algunas preocupantes señales que debemos prestar atención. Lo primero es el aparente descontento de las viejas y nuevas clases medias con la política y las oportunidades que ofrece el país. Un buen número de jóvenes, estudiantes, profesionales, burócratas y trabajadores asalariados atendieron a las últimas convocatorias. A este descontento sumemos los shocks económicos y sociales por la pandemia y los dos últimos huracanes, catástrofes que significaron miles de empleos perdidos y empresas cerradas, situación parecida a Cuba en las décadas de los años treinta a los cincuenta.

En segundo lugar, resalta la rápida pérdida de popularidad del Gobierno de turno, en parte por la pandemia. Esto se manifiesta muy bien en las tendencias no artificiales en redes sociales, en las protestas y en los estudios de aprobación. Pero no perdamos de vista la aprobación al sistema político, Latinobarómetro en 2018 midió que solo el 28 por ciento de los ciudadanos apoya el sistema democrático en el país. En su situación más crítica esto recordaría al impopular régimen de Somoza en donde importantes miembros de la derecha y la clase media de aquel país colaboraron con los sandinistas.

Por último, resalta una condición muy específica establecida por Briton, la crítica intraelites. Esto significaría, por ejemplo, que académicos, líderes de opinión o técnicos bien educados cuestionan su rol en la sociedad, se posicionan como coalición alternativa y utilizan sus recursos para empujar nuevas soluciones. Si bien esto puede llegar a ser positivo cuando las diferentes partes ceden, la falta de consensos sostenido en el tiempo dificulta la generación de nuevos liderazgos y la cohesionada defensa de la libertad en momentos críticos. Una situación crítica recordaría a los encendidos cafés ilustrados franceses o a las últimas dos generaciones de la melancólica y depresiva aristocracia rusa.

Reflexionar sobre las soluciones para “destrabar” las primeras tres condiciones acá mencionadas se hace imperativo en este contexto político-social tan particular. La historia no es una condena, pero sí una advertencia, Briton es claro que se debe sentir la “fiebre” para tratarla a tiempo. Una fiebre que futuros populistas estarán dispuestos a mantener y aprovechar, políticos que justificarán cualquier medio para conseguir sus populares fines. Radicales disfrazados de moderados, apologistas de la violencia política, buscones de atención en tarimas y likes en redes sociales. Forma sin sustancia. A puertas del Bicentenario, será nuevamente deber de los sectores democráticos y defensores de la libertad política de esta generación crear soluciones y contribuir a que Guatemala tome el merecido lugar que le corresponde en la Historia.