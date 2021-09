Loredo define la nómina de la Selección

Sin coherencia en lo que se hace, y con un nuevo “desorden” en la convocatoria, se dio a conocer el listado de los 18 jugadores que afrontarán como “Selección de Guatemala” el juego amistoso contra la de El Salvador a realizarse el próximo viernes en Washington.

Pautado en un inicio para realizarse entre las respectivas selecciones mayores de ambos países, y planteado por Guatemala posteriormente como un juego entre combinados sub 23 de chapines y cuscatlecos, sin conocimiento de estos últimos, el juego se realizará aparentemente con ideas diferentes.

La azul y blanco chapina presentará mayoritariamente un grupo de jugadores sub 23 (no existe en este momento en Guatemala una selección con esa limitación de edad en proceso de preparación) apuntalados por algunos jugadores experimentados.

Muchos de ellos no han actuado aún en selecciones mayores guatemaltecas.

El Salvador, por su parte, presentará un equipo con base mayoritaria del que participa en la octogonal final de Concacaf, con el agregado de elementos que el técnico Hugo Pérez necesita examinar para constatar si le pueden servir en dicha competencia.

Incoherencias…

Un equipo que compita con el muy bien conjuntado cuadro salvadoreño, para no bajar posiciones en el ranquin de FIFA, o el arranque de un proceso de Selección Sub 23 pueden ser los objetivos de la Federación de Futbol de Guatemala para este juego.

La idea, sin embargo, no queda clara: jugadores con edad sub 23 entrarán en competencia hasta que esten en puerta las eliminatorias para los próximos Juegos Olímpicos, no hay competencias en ciernes para los jugadores de esa categoria -a menos que se empieze a crear un lote de jugadores con esa edad para nutrir las próximas selecciones mayores-.

Y además de eso, se programa este partido contra la selección salvadoreña cuando los jugadores de Guastatoya, Comunicaciones y Santa Lucía no estarán por sus compromisos de la Liga de Concacaf de esta semana…

Es entonces un juego por capricho, o por afán de competir siempre que se pueda…

La nómina

Arqueros: Braulio Linares (Antigua), Kenderson Navarro (Municipal).

Defensas: José Morales (Municipal), Oscar Castellanos (Antigua), Carlos Estrada Xelajú), Mathius Gaitán (Municipal), Fernando Fuentes (Achuapa).

Mediocampistas: Marco Domínguez (Antigua), Rydy Barrientos (Municipal), John Méndez (Municipal), Pedro Altán (Municipal), José Franco (Municipal), Carlos Alvarado (Municipal), Luis Rosas (Municipal), Esnaydi Zúñiga (Xelajú).

Delanteros: Carlos Mejía (Antigua), Christopher Ramírez (Xelajú).

Dt: Rafael Loredo.

El Salvador

Arqueros: Mario González, Edgar Alguera, Danilo Joya, Sergio Sibrián.

Defensas: Brayan Tamacas, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Rómulo Villalobos, Alexis Renderos, Raúl Cruz, Allexón Saravia.

Mediocampistas: Narciso Orellana, Isaac Portillo, Crsitian Martínez, Harold Osorio, Danny Ríos, Jeremy Garay, Eric Calvillo, Roberto Molina.

Delanteros: Styven Vásquez, Ronny Arévalo, Jairo Heríquez, Christian Sorto.

Dt: Hugo Pérez.